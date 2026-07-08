Vozinha y Haaland son los nuevos famosos en Instagram tras octavos de final en Copa Mundial 2026

El delantero de Noruega y el arquero de Cabo Verde fueron los jugadores con más crecimiento en redes sociales durante la Copa Mundial 2026 - crédito Reuters

La Copa Mundial 2026 no solo ha redefinido los rankings futbolísticos, también ha revolucionado el estrellato digital, con el arquero caboverdiano Vozinha y el noruego Erling Haaland como los grandes ganadores en Instagram tras la fase de octavos de final.

En una era donde la popularidad en redes sociales se ha convertido en un termómetro de influencia global, los números de seguidores y ganancias por publicación dejan claro que el impacto del torneo trasciende el césped y se vive minuto a minuto en las plataformas digitales.

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Durante la fase eliminatoria, celebrada entre el 28 de junio y el 8 de julio, ambos jugadores han registrado saltos inéditos en sus cuentas personales, posicionándose como los nombres más seguidos del Mundial. El fenómeno Vozinha sorprende tanto por el volumen como por el porcentaje de crecimiento, mientras que Haaland consolida su estatus como superestrella global dentro y fuera del campo.

El efecto Haaland empuja a su equipo al primer puesto en crecimiento digital - Vincent Carchietta-Images REUTERS

Haaland y Vozinha: números que marcan tendencia

De acuerdo MyBettingSites, una red especializada en comparación y análisis de plataformas de apuestas deportivas, Erling Haaland (Noruega) se convirtió en el futbolista número uno en seguidores ganados en Instagram durante la fase eliminatoria, con más de 12,9 millones de nuevos seguidores en menos de dos semanas. Este incremento (+29,2%) eleva su total a más de 57 millones y le permite alcanzar ganancias estimadas por publicación patrocinada de $570.576.

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La explosión de popularidad de Haaland también impulsó a Noruega a liderar la tabla de selecciones con más seguidores ganados en este periodo, superando a potencias tradicionales.

Vozinha (Cabo Verde) es el segundo jugador con mayor crecimiento en la fase eliminatoria, sumando 10,7 millones de seguidores (+62,4%) para alcanzar un total de 28 millones. Lo más asombroso es que Vozinha arrancó el torneo con apenas 31.538 seguidores y ahora se ubica entre los perfiles más influyentes, con ganancias estimadas en $280.609 por publicación patrocinada.

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En términos proporcionales, ningún otro jugador se acerca a su ascenso: su cuenta creció un 88.875% en lo que va del torneo, un fenómeno inédito en la historia reciente de Instagram.

Qué otros futbolistas han sobresalido en redes sociales durante el Mundial

Cabo Verde se dispara por el fenómeno Vozinha - REUTERS/Marco Bello

El efecto mundialista no se limita a los nombres consagrados. Gilberto Mora (México), por ejemplo, cuadruplicó sus seguidores en la fase eliminatoria, sumando 3,7 millones para alcanzar casi 6 millones y ubicarse en el tercer lugar de crecimiento absoluto, con ganancias por publicación patrocinada superiores a $59.000.

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Otros casos destacables son Orlando Gill (Paraguay), Sidny Lopes Cabral (Cabo Verde), Orjan Nyland (Noruega), Lucas Herrington (Australia) e Issa Diop (Marruecos), quienes experimentaron aumentos de seguidores de hasta 700% durante la fase eliminatoria.

A nivel de selecciones, el fenómeno de crecimiento es igualmente notable. Noruega encabeza el ranking de seguidores ganados en la fase eliminatoria gracias al impulso de Haaland, seguida de cerca por Cabo Verde, México y Brasil, que han visto crecer sus fanbases digitales de forma acelerada.

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El torneo completo confirma el fenómeno Vozinha

Si se analiza el torneo en su totalidad, Vozinha se consagra como el número uno absoluto, sumando más de 28 millones de nuevos seguidores desde el inicio del campeonato, un salto porcentual sin precedentes.

Haaland, por su parte, ha ganado más de 16 millones de seguidores (+40,4%) desde el 8 de junio. Nombres como Douglas Santos (Brasil) y Eloy Room (Curazao) también han experimentado crecimientos exponenciales, multiplicando sus comunidades digitales y abriendo la puerta a nuevas oportunidades comerciales.

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Según estimaciones, las ganancias por publicación patrocinada en Instagram para Haaland superan el medio millón de dólares, mientras que Vozinha ha pasado de cifras marginales a más de $280.000 por contenido.

El Mundial 2026 ha confirmado que el fútbol de élite y las redes sociales avanzan en paralelo. Vozinha y Haaland son los grandes ganadores de la fase digital, y la próxima generación de estrellas ya entiende que el impacto global se mide tanto en goles como en seguidores y likes.

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