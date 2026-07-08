No solo el VAR: cómo se está usando la tecnología más actual en el Mundial de fútbol 2026

Herramientas como FIFA AI Pro generan análisis avanzados y reportes tácticos para todas las selecciones. (Lenovo)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está mostrando una transformación tecnológica sin precedentes que atraviesa cada aspecto del torneo, desde la organización y la seguridad hasta la experiencia de los aficionados y el análisis deportivo.

Lejos de limitarse al uso del VAR, la edición actual, con sedes en Estados Unidos, México y Canadá, integra inteligencia artificial, analítica avanzada y soluciones digitales para responder al reto de coordinar 48 selecciones y 104 partidos. El torneo de 2026 representa el mayor despliegue de innovación digital en la historia del fútbol.

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Inteligencia artificial y datos en el centro de la operación

El crecimiento del torneo ha exigido un salto tecnológico. Lenovo, como socio oficial de tecnología de la FIFA, ha implementado infraestructura Hybrid AI, centros de datos personalizados y PCs con inteligencia artificial capaces de procesar información en tiempo real. Estas soluciones permiten anticipar escenarios, optimizar la logística y mantener el control en todas las sedes.

Uno de los pilares de la gestión es el Centro de Comando Inteligente, una sala de control de 360 grados que coordina operaciones, monitorea seguridad, movilidad y funcionamiento de estadios y utiliza gemelos digitales para simular escenarios y tomar decisiones fundamentadas.

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El Centro de Comando Inteligente permite monitorear operaciones y anticipar incidentes en tiempo real durante el torneo. (Lenovo)

Según explicó Antonio Macías, vicepresidente de servicios digitales de Softtek, “el Mundial 2026 será una demostración de cómo la inteligencia artificial y los datos ya no solo mejoran la experiencia del deporte, sino que hacen posible la operación de eventos de una complejidad sin precedentes. La tecnología será protagonista, aunque muchas veces pase desapercibida para el aficionado”.

A diferencia de ediciones previas, el análisis de datos abarca desde el transporte y el clima hasta la ocupación de estadios y la seguridad en tiempo real.

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Analítica avanzada al servicio del juego

El análisis deportivo también experimenta una revolución. La herramienta FIFA AI Pro orquesta múltiples agentes de inteligencia artificial para evaluar millones de puntos de datos y más de 2.000 métricas diferentes.

Esta plataforma genera informes, gráficos y animaciones inmersivas para todos los equipos, ofreciendo un nivel de análisis nunca antes disponible. Los cuerpos técnicos pueden acceder a reportes de rendimiento y recomendaciones tácticas individualizadas, mientras que los jugadores reciben métricas y videos personalizados tras cada partido.

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Los aficionados disfrutan experiencias personalizadas y servicios digitales adaptados a sus preferencias dentro y fuera de los estadios. (Reuters)

El nuevo enfoque busca garantizar que todas las selecciones cuenten con acceso equitativo a información avanzada, lo que eleva el estándar competitivo del torneo. La capacidad de análisis se extiende antes y después de los partidos, permitiendo una preparación minuciosa y seguimiento detallado de cada acción relevante.

Experiencia personalizada y protección de datos

El impacto de la transformación digital también se refleja en la experiencia de los asistentes y espectadores. La inteligencia artificial y la analítica avanzada adaptan cada interacción a las preferencias de los usuarios, desde recomendaciones de movilidad hasta contenidos personalizados y servicios digitales.

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La tecnología permite experiencias omnicanal, una tendencia ya implementada en clubes como el Real Madrid, donde Softtek ha contribuido a integrar información de múltiples canales para personalizar la relación con millones de aficionados.

Las transmisiones televisivas del Mundial incorporan estadísticas en tiempo real, gráficos tácticos instantáneos y repeticiones hiperrealistas desde nuevas perspectivas, incluyendo la visión del árbitro con cámaras corporales estabilizadas y audio vía redes 5G privadas. Además, se emplean avatares digitales tridimensionales para recrear posiciones y dimensiones reales de los jugadores, lo que agiliza decisiones arbitrales como el fuera de juego y enriquece la visualización de los partidos.

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Protocolos de ciberseguridad y sistemas de protección tecnológica resguardan los datos y las operaciones del campeonato. (EFE)

Dentro de los estadios, sistemas inteligentes de orientación ayudan a los aficionados a desplazarse desde su llegada hasta sus asientos. Sensores y análisis en tiempo real contribuyen a reducir aglomeraciones y optimizar los flujos de movilidad, mientras que herramientas de accesibilidad mejoran la experiencia para personas con movilidad reducida. La FIFA ha incorporado experiencias inmersivas impulsadas por IA, como hologramas interactivos y nuevas formas de interacción digital.

El incremento de plataformas digitales también implica mayores riesgos de ciberseguridad. Aplicaciones móviles, sistemas de acreditación, venta de boletos y pagos electrónicos se han convertido en objetivos de ataques sofisticados, muchos impulsados por inteligencia artificial.

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Para responder a estos desafíos, la FIFA ha implementado protocolos estrictos de protección tecnológica, que incluyen aislamiento total de datos entre selecciones, aplicaciones verificadas y entornos protegidos.