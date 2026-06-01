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El Mundial de la IA: 5 impresionantes avances tecnológicos que debutan en la Copa del Mundo 2026

La pelota oficial incorporará sensores de movimiento para alimentar el videoarbitraje con información instantánea, una ayuda clave en fueras de juego y acciones de área

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Primer plano de la Copa Mundial de la FIFA, dorada y brillante, sobre un pedestal oscuro. En el fondo borroso, se ven un estadio de fútbol y espectadores.
El Mundial 2026 estrenará balón inteligente, VAR 3D e IA táctica para un salto tecnológico en el fútbol - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa del Mundo 2026 será recordada no solo por su magnitud, sino por el salto tecnológico que marcará un antes y un después en la historia del fútbol. La próxima edición, con sede en Estados Unidos, México y Canadá, presentará innovaciones diseñadas para mejorar la toma de decisiones arbitrales, optimizar la experiencia de los hinchas y revolucionar la forma en que técnicos y analistas procesan la información.

El evento, que comenzará el 11 de junio, servirá como escenario para la integración de herramientas de inteligencia artificial (IA) y dispositivos conectados, consolidando una tendencia que ya impacta en el deporte global.

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La importancia de estos avances radica en su capacidad para transformar la gestión del juego y la experiencia de los aficionados. La tecnología no solo facilita decisiones más precisas, sino que amplía la accesibilidad y la seguridad, impulsando a la FIFA en innovación deportiva.

Imagen futurista de la Copa del Mundo dorada en un estadio con árbitros, balón Adidas, drones, hologramas 3D de fuera de juego, avatares y pantallas VAR.
El VAR sumará avatares 3D de los jugadores para mostrar posiciones exactas y reducir la polémica arbitral - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuáles son los 5 avances tecnológicos para el Mundial 2026

  1. TRIONDA: el balón inteligente

Entre las principales novedades destaca TRIONDA, la pelota oficial del Mundial 2026. Este balón incorpora un chip de movimiento capaz de transmitir datos en tiempo real al sistema de videoarbitraje.

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Gracias a esta tecnología, los árbitros podrán detectar con mayor precisión los contactos y definir jugadas polémicas, sobre todo en situaciones de fuera de juego. La información enviada por el balón se integra con otros sistemas, agilizando revisiones y aportando transparencia.

  1. VAR potenciado con avatares 3D

Por primera vez, el VAR contará con avatares tridimensionales de los futbolistas, generados a partir de escaneos digitales. Esta herramienta permite visualizar la posición exacta del cuerpo en jugadas clave y facilita que tanto árbitros como espectadores comprendan mejor las decisiones.

El objetivo es lograr revisiones más rápidas, precisas y comprensibles, minimizando el margen de error y la polémica asociada a las decisiones arbitrales.

  1. Football AI Pro: inteligencia artificial al servicio de selecciones

La FIFA introduce Football AI Pro, un asistente de inteligencia artificial generativa pensado para los cuerpos técnicos de las 48 selecciones participantes. Esta herramienta analiza datos oficiales y entrega información en múltiples formatos: texto, video, gráficos y visualizaciones 3D.

Balón inteligente Adidas TRIONDA flotando sobre un campo de fútbol. Se aprecian sensores, datos holográficos y pantallas de VAR, con luces de estadio al fondo.
La FIFA incorporará modelos tridimensionales basados en escaneos digitales para visualizar partes del cuerpo involucradas en jugadas clave, un recurso que busca acelerar revisiones y hacer más comprensible el fallo tanto para árbitros como para el público - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque su uso se reserva para el análisis previo y posterior a los partidos, representa un salto cualitativo en la preparación táctica y la gestión de la información.

Football AI Pro permitirá procesar grandes volúmenes de datos en cuestión de segundos, ayudando a entrenadores y analistas a identificar patrones, evaluar el rendimiento y anticipar tendencias en el desarrollo de los encuentros.

  1. Experiencia 100% digital y accesible

El acceso a los estadios será completamente digital. Las entradas serán exclusivamente móviles y deberán gestionarse desde la aplicación oficial del torneo. No se aceptarán imágenes ni capturas de pantalla para ingresar. Esta medida busca reforzar la seguridad y simplificar el proceso para los asistentes.

Además, la app ofrecerá servicios de accesibilidad inéditos: interpretación en lengua de señas (ASL en Estados Unidos y Canadá, LSM en México), audiodescripción para personas ciegas o con baja visión, y orientación personalizada en los estadios. Los 16 recintos contarán con salas especiales para quienes puedan experimentar sobrecarga sensorial, equipadas con luz tenue, asientos cómodos y recursos táctiles.

En algunas sedes, se sumarán dispositivos hápticos que transforman la acción del partido en estímulos táctiles y de audio, mejorando la vivencia para hinchas con discapacidad visual.

  1. Seguridad tecnológica y control de drones

La seguridad será otro de los puntos reforzados gracias a la tecnología. Estados Unidos implementará restricciones para drones en las inmediaciones de los estadios y zonas oficiales de hinchas, con controles aéreos, equipos de mitigación y sistemas de monitoreo. El objetivo es reducir riesgos y garantizar un ambiente seguro para todos los asistentes.

Vista trasera de un árbitro de fútbol con balón en un estadio futurista iluminado. Pantallas holográficas 3D de fuera de juego flanquean al árbitro.
Football AI Pro, la herramienta de IA generativa que analizará a las 48 selecciones con video, gráficos y 3D - (Imagen Ilustrativa Infobae)

IA y predicción de resultados: el nuevo oráculo del fútbol

La inteligencia artificial se convierte también en protagonista a la hora de anticipar tendencias, favoritos y posibles sorpresas en la Copa del Mundo. Modelos predictivos analizan millones de datos en tiempo real, ajustando sus pronósticos en función de goles, lesiones, tácticas y variaciones en el rendimiento físico.

Este enfoque matemático supera los métodos tradicionales de predicción, que permanecían estáticos durante semanas.

Según estimaciones recientes, el mercado global de analítica deportiva podría alcanzar los 7.030 millones de dólares en 2026 y superar los 31.000 millones en 2034, impulsado por la adopción de IA y tecnologías aplicadas al rendimiento y la prevención de lesiones.

Aunque la inteligencia artificial afina la precisión de las predicciones, factores como la pasión, la presión y el azar siguen presentes. Los modelos pueden calcular probabilidades, pero el componente humano y la emoción continúan diferenciando cada partido.

La Copa del Mundo 2026 inaugura una era en la que la tecnología y el fútbol convergen como nunca antes, abriendo el juego a una experiencia más conectada, inclusiva y sorprendente para jugadores, técnicos y aficionados de todo el planeta.

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