Tecno

Google cambia el nombre de NotebookLM a Gemini Notebook

Esta es una plataforma donde el usuario carga sus propias fuentes y consulta a la IA exclusivamente sobre ese contenido

Guardar
Google icon
Logotipo de Gemini Notebook con un ícono de arcos concéntricos en tonos azules y violetas a la izquierda
NotebookLM pasó a llamarse Gemini Notebook. (Google)

Google renombró NotebookLM como Gemini Notebook, su herramienta de investigación y aprendizaje con inteligencia artificial que ya utilizan más de 30 millones de personas en todo el mundo.

El cambio, anunciado por Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs, Gemini app y AI Studio, no altera la naturaleza de la plataforma: sigue siendo una aplicación independiente enfocada en la investigación, pero ahora se integra de manera más profunda al ecosistema de Google, incluidos la app de Gemini y Google Search.

PUBLICIDAD

La herramienta fue presentada en Google I/O 2023 bajo el nombre Project Tailwind con un objetivo declarado: ayudar a las personas a aprender.

Un MacBook plateado abierto sobre un escritorio de madera muestra el logo de Gemini en su pantalla blanca. A su lado derecho, una taza blanca y un ratón.
Los notebooks se sincronizan entre la app de Gemini y la aplicación independiente de manera automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde entonces, empresas y estudiantes la adoptaron para crear materiales de incorporación interactivos, convertir apuntes en resúmenes de audio y video, y analizar documentos complejos.

PUBLICIDAD

Qué actualizaciones tendrá Gemini Notebook

La actualización más profunda que trae el cambio de nombre es la capacidad de escribir y ejecutar código directamente dentro de cada notebook.

Para lograrlo, Google asignó a cada uno una computadora segura en la nube, lo que permite realizar análisis de datos complejos anclados en las fuentes que el propio usuario cargó, sin necesidad de herramientas externas.

Captura de pantalla de un monitor de ordenador con una interfaz de aplicación de software que presenta columnas de fuentes, chat y estudio
El cambio más relevante es que ahora es posible escribir y ejecutar código dentro del notebook. (Google)

La función ya está disponible para los usuarios de Google AI Ultra y para clientes empresariales de Workspace con AI Ultra Access y AI Expanded Access.

En las próximas semanas se extenderá a todos los usuarios Pro en la versión web, con nuevos formatos de salida y capacidades de análisis más profundas.

Además, Gemini Notebook ya puede usarse desde la app de Gemini con sincronización completa entre ambas plataformas.

Los notebooks creados en la aplicación independiente están disponibles en la app de Gemini, y viceversa, sin pasos adicionales.

Google planea integrar los notebooks al Modo IA de Search. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Google planea integrar los notebooks al Modo IA de Search. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Google también anunció que próximamente llevará los notebooks al Modo IA de Google Search, aunque no precisó una fecha de lanzamiento para esa integración.

Qué es un notebook en Gemini Notebook

Un notebook en Gemini Notebook es un espacio de trabajo personal donde el usuario reúne fuentes propias (documentos, archivos o sitios web) y le hace preguntas a la inteligencia artificial sobre ese material específico.

A diferencia de un chat convencional con Gemini, el notebook no responde desde su conocimiento general: sus respuestas están ancladas exclusivamente en lo que el usuario cargó.

Notebook ahora cuenta con una mayor cantidad de tokens, lo que le permite generar respuestas más profundas. (Google)
Un notebook es un espacio donde el usuario carga sus propias fuentes y consulta a la IA sobre ese contenido. (Google)

Eso reduce las alucinaciones típicas de los modelos de lenguaje, porque cada respuesta puede rastrearse hasta una parte concreta del material original.

La lógica es la de una biblioteca privada. Cada notebook funciona como una base de conocimiento delimitada: el modelo lee las fuentes, las indexa y, a partir de ahí, responde preguntas, genera resúmenes, crea esquemas y produce distintos contenidos.

Qué se puede cargar como fuente

El notebook acepta una variedad amplia de formatos. Entre los soportados figuran archivos PDF, documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, hojas de cálculo, archivos de texto, imágenes, audio en MP3 y WAV, URLs de sitios web y videos públicos de YouTube.

La herramienta admite archivos de Google Drive: Docs, Slides y Sheets. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
La herramienta admite archivos de Google Drive: Docs, Slides y Sheets. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

También admite archivos desde Google Drive, incluidos Google Docs, Google Slides y Google Sheets, así como texto copiado directamente y chats previos de Gemini.

Cada fuente puede contener hasta 500.000 palabras o pesar hasta 200 MB. Los usuarios del plan gratuito pueden agregar hasta 50 fuentes por notebook; los planes de pago amplían ese límite hasta 600.

Qué hace el modelo con esas fuentes

Una vez cargadas las fuentes, el usuario puede conversar con el notebook de manera continua: Gemini recuerda el contexto de los archivos y las instrucciones a lo largo de toda la sesión, sin necesidad de repetir información en cada consulta.

Gemini mantiene el contexto de fuentes e instrucciones durante toda la sesión. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Gemini mantiene el contexto de fuentes e instrucciones durante toda la sesión. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Desde ese mismo espacio, también es posible ejecutar búsquedas web para complementar el material propio.

El notebook además genera salidas estructuradas a partir del contenido: resúmenes de audio, resúmenes en video, mapas mentales, infografías, presentaciones, tablas de datos, cuestionarios y tarjetas de estudio. C

ada uno de esos formatos se construye sobre las fuentes cargadas, no sobre información externa.

Temas Relacionados

GoogleGeminiNotebookInteligencia artificialTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los estudios de videojuegos de Japón apuestan por la IA: su uso alcanza niveles históricos

Gemini, Claude y GitHub Copilot lideran la adopción de IA en las desarrolladoras japonesas

Los estudios de videojuegos de Japón apuestan por la IA: su uso alcanza niveles históricos

Quiénes son Las guerreras K-Pop: nombres, canciones y las respuestas más buscadas en Google

El éxito de la película ha llevado a miles de usuarios a buscar quiénes son sus protagonistas y quién canta sus canciones

Quiénes son Las guerreras K-Pop: nombres, canciones y las respuestas más buscadas en Google

La IA de Google DeepMind revive el gol perdido de Pelé que nunca quedó registrado en video

Google DeepMind presentó un documental que muestra cómo habría sido el gol que Pelé definió como el mejor de su carrera

La IA de Google DeepMind revive el gol perdido de Pelé que nunca quedó registrado en video

Venezuela tendrá mejor internet con la reparación del cable submarino: así es la operación en el mar

La intervención se realizará frente a las costas de La Guaira e incluye robots submarinos, fusión de fibra con láser y pruebas para restablecer el servicio

Venezuela tendrá mejor internet con la reparación del cable submarino: así es la operación en el mar

Instagram Plus llega al Perú: cuánto cuesta la suscripción y qué funciones desbloquea

Instagram lanza en Perú su plan de pago con beneficios para usuarios y creadores, incluyendo nuevas opciones para Stories y análisis de contenido

Instagram Plus llega al Perú: cuánto cuesta la suscripción y qué funciones desbloquea

DEPORTES

El llanto del árbitro que dirigirá la final del Mundial cuando se enteró su designación para Argentina-España

El llanto del árbitro que dirigirá la final del Mundial cuando se enteró su designación para Argentina-España

La insólita maniobra de un hincha argentino: pidió prestado un bebé para entrar al último partido de la Selección en EEUU

La interna que estalló en el vestuario de Inglaterra por las decisiones del entrenador durante la eliminación del Mundial contra Argentina

Franco Colapinto culminó 15° en la primera práctica libre del GP de Bélgica

La tajante respuesta del Atlético de Madrid a Barcelona ante el interés por Julián Álvarez

TELESHOW

Ángel Di María fue a ver Rocky y se emocionó junto a Nico Vázquez: “Nunca hay que bajar los brazos”

Ángel Di María fue a ver Rocky y se emocionó junto a Nico Vázquez: “Nunca hay que bajar los brazos”

La curiosa reacción de una participante de Gran Hermano al enterarse de que Paraguay no jugará la final del Mundial

Darío Barassi reveló en Ahora Caigo: “Mi mujer está enamorada de Otamendi”

Mauro Icardi define su futuro futbolístico en medio de tensiones entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

INFOBAE AMÉRICA

El informe “Rostros de los Perseguidos” señala a Daniel Ortega por agravar la represión religiosa en Nicaragua

El informe “Rostros de los Perseguidos” señala a Daniel Ortega por agravar la represión religiosa en Nicaragua

Tráfico ilícito de migrantes en Costa Rica vuelve a señalar a los camiones de carga en la frontera norte con Nicaragua

EE. UU. incluye a la pandilla Barrio 18 de Guatemala entre los grupos criminales más peligrosos del hemisferio

Gobernadores de Bolivia acuerdan cinco propuestas antes del diálogo fiscal con el Gobierno

Bolivia: tres detenidos vinculados al presunto reclutador de combatientes para combatir para Rusia en Ucrania