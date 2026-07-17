Google cambia el nombre de NotebookLM a Gemini Notebook

NotebookLM pasó a llamarse Gemini Notebook. (Google)

Google renombró NotebookLM como Gemini Notebook, su herramienta de investigación y aprendizaje con inteligencia artificial que ya utilizan más de 30 millones de personas en todo el mundo.

El cambio, anunciado por Josh Woodward, vicepresidente de Google Labs, Gemini app y AI Studio, no altera la naturaleza de la plataforma: sigue siendo una aplicación independiente enfocada en la investigación, pero ahora se integra de manera más profunda al ecosistema de Google, incluidos la app de Gemini y Google Search.

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La herramienta fue presentada en Google I/O 2023 bajo el nombre Project Tailwind con un objetivo declarado: ayudar a las personas a aprender.

Los notebooks se sincronizan entre la app de Gemini y la aplicación independiente de manera automática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde entonces, empresas y estudiantes la adoptaron para crear materiales de incorporación interactivos, convertir apuntes en resúmenes de audio y video, y analizar documentos complejos.

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Qué actualizaciones tendrá Gemini Notebook

La actualización más profunda que trae el cambio de nombre es la capacidad de escribir y ejecutar código directamente dentro de cada notebook.

Para lograrlo, Google asignó a cada uno una computadora segura en la nube, lo que permite realizar análisis de datos complejos anclados en las fuentes que el propio usuario cargó, sin necesidad de herramientas externas.

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El cambio más relevante es que ahora es posible escribir y ejecutar código dentro del notebook. (Google)

La función ya está disponible para los usuarios de Google AI Ultra y para clientes empresariales de Workspace con AI Ultra Access y AI Expanded Access.

En las próximas semanas se extenderá a todos los usuarios Pro en la versión web, con nuevos formatos de salida y capacidades de análisis más profundas.

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Además, Gemini Notebook ya puede usarse desde la app de Gemini con sincronización completa entre ambas plataformas.

Los notebooks creados en la aplicación independiente están disponibles en la app de Gemini, y viceversa, sin pasos adicionales.

Google planea integrar los notebooks al Modo IA de Search. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Google también anunció que próximamente llevará los notebooks al Modo IA de Google Search, aunque no precisó una fecha de lanzamiento para esa integración.

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Qué es un notebook en Gemini Notebook

Un notebook en Gemini Notebook es un espacio de trabajo personal donde el usuario reúne fuentes propias (documentos, archivos o sitios web) y le hace preguntas a la inteligencia artificial sobre ese material específico.

A diferencia de un chat convencional con Gemini, el notebook no responde desde su conocimiento general: sus respuestas están ancladas exclusivamente en lo que el usuario cargó.

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Un notebook es un espacio donde el usuario carga sus propias fuentes y consulta a la IA sobre ese contenido. (Google)

Eso reduce las alucinaciones típicas de los modelos de lenguaje, porque cada respuesta puede rastrearse hasta una parte concreta del material original.

La lógica es la de una biblioteca privada. Cada notebook funciona como una base de conocimiento delimitada: el modelo lee las fuentes, las indexa y, a partir de ahí, responde preguntas, genera resúmenes, crea esquemas y produce distintos contenidos.

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Qué se puede cargar como fuente

El notebook acepta una variedad amplia de formatos. Entre los soportados figuran archivos PDF, documentos de Word, presentaciones de PowerPoint, hojas de cálculo, archivos de texto, imágenes, audio en MP3 y WAV, URLs de sitios web y videos públicos de YouTube.

La herramienta admite archivos de Google Drive: Docs, Slides y Sheets. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

También admite archivos desde Google Drive, incluidos Google Docs, Google Slides y Google Sheets, así como texto copiado directamente y chats previos de Gemini.

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Cada fuente puede contener hasta 500.000 palabras o pesar hasta 200 MB. Los usuarios del plan gratuito pueden agregar hasta 50 fuentes por notebook; los planes de pago amplían ese límite hasta 600.

Qué hace el modelo con esas fuentes

Una vez cargadas las fuentes, el usuario puede conversar con el notebook de manera continua: Gemini recuerda el contexto de los archivos y las instrucciones a lo largo de toda la sesión, sin necesidad de repetir información en cada consulta.

Gemini mantiene el contexto de fuentes e instrucciones durante toda la sesión. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Desde ese mismo espacio, también es posible ejecutar búsquedas web para complementar el material propio.

El notebook además genera salidas estructuradas a partir del contenido: resúmenes de audio, resúmenes en video, mapas mentales, infografías, presentaciones, tablas de datos, cuestionarios y tarjetas de estudio. C

ada uno de esos formatos se construye sobre las fuentes cargadas, no sobre información externa.