Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de julio, el minuto a minuto de la jornada y cómo sigue la preparación de los finalistas

El Mundial 2026 se acerca a su desenlace con la final programada para el próximo domingo en el MetLife Stadium de New Jersey, donde Argentina y España se enfrentarán por el título.
Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan tras una ajustada victoria ante Inglaterra, en un contexto marcado por la fervorosa movilización de hinchas que agotaron vuelos a Estados Unidos pese a los altos costos.
Por su parte, España alcanzó su primera final mundialista desde 2010 tras superar con solidez a Francia y apenas ha recibido un gol en todo el torneo, consolidando su defensa como la más sólida de la competencia.
Ambas selecciones ya se encuentran instaladas en New Jersey.
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En pocas líneas:
La eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en la semifinal del Mundial dejó una huella difícil de borrar en la memoria colectiva del fútbol británico. El equipo europeo, que soñaba con romper una sequía de seis décadas sin alcanzar la gloria máxima, vio cómo esa oportunidad se desvanecía en los últimos minutos de un partido cargado de emociones y decisiones polémicas.
Árbitro confirmado para la gran final
La FIFA designó al esloveno, Slavko Vinčić, para dirigir el encuentro definitorio entre Argentina y España. El resto de la terna arbitral también será de Eslovenia.
Gary Neville ratificó sus críticas a Cristian Romero y Lisandro Martínez ante las cámaras de televisión inglesa, tras la eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en las semifinales del Mundial 2026, y fue directo, “sin Lionel Messi, los dos zagueros argentinos no podrían jugar la final".
La expectación de cara a la gran final del Mundial entre España y Argentina ha alcanzado una dimensión global, paralizando no solo a los países implicados, sino a todo el planeta fútbol. La histórica cita en la que la ‘Roja’ busca coronar una era brillante frente a la vigente campeona del mundo ha trasladado su epicentro mediático por unos días a los Estados Unidos, donde la plana mayor del FC Barcelona se encuentra para la final de la competición.
Una tormenta eléctrica en Atlanta frenó el traslado del plantel de la selección argentina, que ya está en Nueva Jersey, donde el equipo disputará la final del Mundial 2026 el próximo domingo ante España. La delegación debió permanecer en el hotel a la espera de que el aeropuerto retomara su operatividad normal.