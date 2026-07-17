Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de julio, el minuto a minuto de la jornada y cómo sigue la preparación de los finalistas

Argentina y España, a dos días de enfrentarse en la final del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 se acerca a su desenlace con la final programada para el próximo domingo en el MetLife Stadium de New Jersey, donde Argentina y España se enfrentarán por el título.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan tras una ajustada victoria ante Inglaterra, en un contexto marcado por la fervorosa movilización de hinchas que agotaron vuelos a Estados Unidos pese a los altos costos.

Por su parte, España alcanzó su primera final mundialista desde 2010 tras superar con solidez a Francia y apenas ha recibido un gol en todo el torneo, consolidando su defensa como la más sólida de la competencia.

Ambas selecciones ya se encuentran instaladas en New Jersey.

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