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Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de julio, el minuto a minuto de la jornada y cómo sigue la preparación de los finalistas

Las selecciones de Argentina y España ya se encuentran instaladas en Nueva Jersey mientras la expectativa crece de cara a la definición del próximo domingo

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Un collage muestra jugadores de España abrazándose, Lionel Messi y otros futbolistas argentinos celebrando, y la Copa del Mundo FIFA dorada.
Argentina y España, a dos días de enfrentarse en la final del mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Mundial 2026 se acerca a su desenlace con la final programada para el próximo domingo en el MetLife Stadium de New Jersey, donde Argentina y España se enfrentarán por el título.

Los dirigidos por Lionel Scaloni llegan tras una ajustada victoria ante Inglaterra, en un contexto marcado por la fervorosa movilización de hinchas que agotaron vuelos a Estados Unidos pese a los altos costos.

Por su parte, España alcanzó su primera final mundialista desde 2010 tras superar con solidez a Francia y apenas ha recibido un gol en todo el torneo, consolidando su defensa como la más sólida de la competencia.

Ambas selecciones ya se encuentran instaladas en New Jersey.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

En pocas líneas:

10:17 hsHoy

Por qué la derrota ante Argentina fue “la más dolorosa en 60 años de sufrimiento”, según un prestigioso medio inglés

El equipo de Thomas Tuchel acarició el pase con el 1-0 de Anthony Gordon, pero el cierre cambió el guión y transformó la eliminación en una herida difícil de asimilar para la prensa local

El medio inglés BBC Sport sostuvo el contexto doloroso que significó la derrota de Inglaterra
El medio inglés BBC Sport sostuvo el contexto doloroso que significó la derrota de Inglaterra

La eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en la semifinal del Mundial dejó una huella difícil de borrar en la memoria colectiva del fútbol británico. El equipo europeo, que soñaba con romper una sequía de seis décadas sin alcanzar la gloria máxima, vio cómo esa oportunidad se desvanecía en los últimos minutos de un partido cargado de emociones y decisiones polémicas.

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09:45 hsHoy

Árbitro confirmado para la gran final

La FIFA designó al esloveno, Slavko Vinčić, para dirigir el encuentro definitorio entre Argentina y España. El resto de la terna arbitral también será de Eslovenia.

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09:40 hsHoy

Gary Neville redobló la apuesta y le respondió al Cuti Romero: “Debería ir y abrazar a Messi cada minuto del día”

Lejos de retractarse tras la eliminación a manos de Argentina, el inglés mantuvo cada una de sus palabras frente a cámara y amplió su argumento con datos de la fase eliminatoria del Mundial

El exdefensor de Manchester United volvió a arremeter contra la zaga central argentina y dejó en claro que si no fuera por Messi, el equipo de Scaloni estaría eliminado de la Copa del Mundo.

Gary Neville ratificó sus críticas a Cristian Romero y Lisandro Martínez ante las cámaras de televisión inglesa, tras la eliminación de Inglaterra a manos de Argentina en las semifinales del Mundial 2026, y fue directo, “sin Lionel Messi, los dos zagueros argentinos no podrían jugar la final".

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09:36 hsHoy

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial: “Si el árbitro se impone, la selección española tendrá más posibilidades de ganar”

El presidente del FC Barcelona contestó a la cadena COPE en las calles de Nueva York

Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial (COPE)
Joan Laporta se pronuncia sobre la final del Mundial (COPE)

La expectación de cara a la gran final del Mundial entre España y Argentina ha alcanzado una dimensión global, paralizando no solo a los países implicados, sino a todo el planeta fútbol. La histórica cita en la que la ‘Roja’ busca coronar una era brillante frente a la vigente campeona del mundo ha trasladado su epicentro mediático por unos días a los Estados Unidos, donde la plana mayor del FC Barcelona se encuentra para la final de la competición.

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09:29 hsHoy

Tras el inconveniente que demoró su viaje, la selección argentina llegó a Nueva York para la final del Mundial

La Scaloneta vio modificada su planificación de cara a la final frente a España

Una tormenta eléctrica en Atlanta frenó el traslado del plantel de la selección argentina, que ya está en Nueva Jersey, donde el equipo disputará la final del Mundial 2026 el próximo domingo ante España. La delegación debió permanecer en el hotel a la espera de que el aeropuerto retomara su operatividad normal.

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