Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 17 de julio

El billete al público sigue ofrecido sin variantes, a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El blue opera a $1.525. El BCRA compró ayer otros USD 230 millones

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13:09 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público se mantuvo estable a $1.495 para la veta en el Banco Nación, mientras que en el segmento blue o informal descontó cinco pesos o 0,3%, a 1.525 pesos. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.495,93 para la venta y $1.444,81 para la compra.

13:05 hsHoy

El Gobierno y las empresas tendrán que competir para captar los dólares de los ahorristas en 2027

La emisión del nuevo bono con vencimiento en 2029 dejó en claro que no será tan fácil financiarse en el mercado local el año próximo. La posibilidad de colocar en el exterior sigue latente, pero no luce como una posibilidad inmediata

El Gobierno y las empresas deberán competir por captar los dólares de los inversores en 2027. (REUTERS/Willy Kurniawan)
El Gobierno y las empresas deberán competir por captar los dólares de los inversores en 2027. (REUTERS/Willy Kurniawan)

Con la reapertura de ayer, el Gobierno colocó USD 620 millones en la primera licitación del AO29, el nuevo bono que servirá para financiar los vencimientos de deuda que restan en 2026 y al mismo tiempo preparar un colchón para el año próximo.

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13:05 hsHoy

El Banco Central aceleró la compra de dólares: suma más de USD 1.000 millones en la semana

La autoridad monetaria realizó otra fuerte compra de dólares y acumula más de USD 12.500 millones en lo que va del año

El Banco Central compró más de USD 1.000 millones en los últimos tres días. (REUTERS/Agustín Marcarian)
El Banco Central compró más de USD 1.000 millones en los últimos tres días. (REUTERS/Agustín Marcarian)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 128 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario tras adquirir USD 230 millones este jueves y más de USD 1.000 millones a lo largo de esta semana. Además, la autoridad monetaria ya suma más de USD 12.500 millones en lo que va del año.

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13:04 hsHoy

El dólar rebotó por segundo día, pero se mantuvo debajo de los $1.500

El tipo de cambio mayorista subió a $1.476, con importante monto de negocios por encima de USD 600 millones. Al público se mantuvo sin variantes a $1.495 para la venta

El tipo de cambio oficial mantiene una baja de seis pesos o 0,4% en lo que va de julio.
El tipo de cambio oficial mantiene una baja de seis pesos o 0,4% en lo que va de julio.

El dólar mayorista tuvo una suba marginal de 1,50 peso o 0,1% este jueves, a $1.476, con un monto de operaciones todavía relevante en los USD 625,3 millones, acorde al período de mayor liquidación de exportaciones, que parece extenderse al mes de julio.

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13:04 hsHoy

Los depósitos privados en dólares tocaron un récord tras el pago de deuda, pero un factor externo tensionó el riesgo país

El stock depositado superó los USD 40.000 millones luego de que el Gobierno pague los vencimientos de julio por USD 4.300 millones. Una eventual suba de tasas en Estados Unidos complica la baja del riesgo país argentino

Una eventual suba de tasas en Estados Unidos podría conspirar contra la baja del riesgo país en la Argentina.
Una eventual suba de tasas en Estados Unidos podría conspirar contra la baja del riesgo país en la Argentina.

Ningún día se parece al anterior. La guerra en Medio Oriente, que presiona al alza la inflación global, tiene la misma incidencia que los datos relacionados con las empresas de inteligencia artificial culpables de la rueda negativa de las Bolsas de Nueva York.

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13:04 hsHoy

Economía sumó otros USD 150 millones de financiamiento con su nuevo Bonar y avanza en su programa financiero

Este jueves, la Secretaría de Finanzas llevó adelante la segunda vuelta de la licitación de un nuevo bono en dólares que ayer había recaudado USD 470 millones. El objetivo es obtener un total de USD 2.000 millones con este mismo papel

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya consiguió USD 620 millones con el Bonar 2029.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya consiguió USD 620 millones con el Bonar 2029.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya consiguió USD 620 millones con el Bonar 2029 (AO29). Este jueves, en la segunda vuelta de la licitación, la Secretaría de Finanzas logró colocar USD 150 millones que se suman a los USD 470 millones que consiguió ayer a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 7,99%. Ahora solo le queda conseguir USD 1.380 millones para completar el cupo en el mercado local que se propuso en el programa financiero para 2026.

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