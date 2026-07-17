Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 17 de julio

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público se mantuvo estable a $1.495 para la veta en el Banco Nación, mientras que en el segmento blue o informal descontó cinco pesos o 0,3%, a 1.525 pesos. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.495,93 para la venta y $1.444,81 para la compra.
Con la reapertura de ayer, el Gobierno colocó USD 620 millones en la primera licitación del AO29, el nuevo bono que servirá para financiar los vencimientos de deuda que restan en 2026 y al mismo tiempo preparar un colchón para el año próximo.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 128 jornadas consecutivas con saldo comprador dentro y fuera del mercado cambiario tras adquirir USD 230 millones este jueves y más de USD 1.000 millones a lo largo de esta semana. Además, la autoridad monetaria ya suma más de USD 12.500 millones en lo que va del año.
El dólar mayorista tuvo una suba marginal de 1,50 peso o 0,1% este jueves, a $1.476, con un monto de operaciones todavía relevante en los USD 625,3 millones, acorde al período de mayor liquidación de exportaciones, que parece extenderse al mes de julio.
Ningún día se parece al anterior. La guerra en Medio Oriente, que presiona al alza la inflación global, tiene la misma incidencia que los datos relacionados con las empresas de inteligencia artificial culpables de la rueda negativa de las Bolsas de Nueva York.
El ministro de Economía, Luis Caputo, ya consiguió USD 620 millones con el Bonar 2029 (AO29). Este jueves, en la segunda vuelta de la licitación, la Secretaría de Finanzas logró colocar USD 150 millones que se suman a los USD 470 millones que consiguió ayer a una Tasa Nominal Anual (TNA) de 7,99%. Ahora solo le queda conseguir USD 1.380 millones para completar el cupo en el mercado local que se propuso en el programa financiero para 2026.