De un blog en papel a más de cinco millones de seguidores: la historia detrás del fenómeno de La Chica del Brunch

Rocío Strat inició La Chica del Brunch con un blog en papel para registrar sus visitas a cafeterías y restaurantes

Rocío Strat se consolidó como una figura central en el mundo de las redes sociales gastronómicas. Hace nueve años, inició su recorrido con un blog en papel, impulsada por su interés en registrar experiencias en cafeterías y restaurantes. Con el paso del tiempo, transformó esa afición en una cuenta de Instagram que hoy supera los cinco millones de seguidores. La historia de “La chica del Brunch” revela cómo las recomendaciones digitales pueden modificar el flujo de clientes, influir en la economía gastronómica y transformar hábitos durante acontecimientos como las finales deportivas.

Su incursión en redes surgió de manera espontánea. En diálogo con Infobae en Vivo Al Amanecer contó que una colega notó la cantidad de fotos de comida que guardaba en su celular y le sugirió abrir un blog. “Probemos hacer un blog”, recordó Strat sobre aquel momento inicial.

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En aquel entonces, Instagram solo permitía fotos, sin videos cortos ni reels. La influencer señaló que la menor competencia facilitó su entrada al mercado digital, a diferencia del escenario actual, donde abundan los creadores de contenido.

Strat identificó el periodo pospandemia como el momento de mayor crecimiento en su comunidad digital. “El primer boom lo hice pospandemia. Apenas habilitó el gobierno para salir a comer, pensé que era mi oportunidad para volver a hacer reels”, relató.

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La Chica del Brunch convirtió esa afición en una cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores (Instagram)

En ese contexto, la creadora de contenidos lanzó una serie de recomendaciones sobre bodegones, lo que despertó el interés de un público joven por estos espacios tradicionales.

Estrategias, estilo propio y relación con la audiencia

La chica del brunch afirmó que no esperaba alcanzar tanta notoriedad. A medida que creció su audiencia, se adaptó a los cambios en las plataformas digitales, como la aparición de reels y otras formas de comunicación visual. “Yo pertenezco a la camada de Instagram donde eran solo fotos, los reels no existían. Ni siquiera existía TikTok”, detalló la influencer. Subrayó que su crecimiento coincidió con la transformación de Instagram y la diversificación de contenidos.

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Sobre la dinámica digital, Strat reconoció la dificultad de comprender el funcionamiento de los algoritmos. Explicó que basa parte de su trabajo en analizar datos y preferencias del público, aunque evita depender exclusivamente de los números. Para ella, el equilibrio entre la intuición y el análisis de datos es clave para mantener la autenticidad y la salud mental.

La influencer reconoció que su estilo, marcado por un relato ágil y veloz, se convirtió en una referencia. “Cuando me escucho en reels pienso: Qué rápido que hablo en los videos. Es mi estilo”, señaló Strat, quien observó que otros creadores replicaron esa forma de comunicar. No le molesta que otros tomen elementos de su formato, ya que considera importante diferenciarse y buscar nuevas ideas para sus contenidos.

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Rocío Strat explicó que su crecimiento en redes sociales se aceleró en la pospandemia con reels sobre bodegones (Instagram)

El impacto en restaurantes y el sector gastronómico

Las recomendaciones de la chica del brunch generan un fuerte impacto en los locales gastronómicos. La influencer explicó que, tras una mención en sus redes, los restaurantes suelen experimentar un aumento significativo de demanda. Strat confirmó que ahora avisa a los restaurantes cuándo subirá el material a sus redes para que puedan prepararse y contratar más personal.

Strat destacó que esa exposición genera oportunidades laborales, ya que los establecimientos refuerzan su plantel en los días posteriores a una recomendación. Sin embargo, advirtió que una mala organización puede derivar en largas esperas y calificaciones negativas de los clientes. “Si la persona está esperando cuarenta minutos, te va a clavar una estrella en Google”, indicó. Por eso, considera fundamental la preparación logística de los locales ante la posible afluencia de público.

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La influencer aclaró que su objetivo es acompañar al sector gastronómico, que enfrenta dificultades económicas. Contó que antes la gente podía ir varias veces por semana a una cafetería, pero ahora elige opciones más accesibles. Por ese motivo, su contenido prioriza propuestas populares, descuentos y promociones.

La Chica del Brunch sostuvo que la evolución de Instagram, desde las fotos hasta los reels, marcó su estrategia de contenido (Instagram)

Opciones para ver partidos y recomendaciones gastronómicas

En la previa de la final del mundial, Strat recomendó distintas alternativas para quienes buscan un lugar donde ver el partido y comer en Buenos Aires. Sugirió la pizzería Las Cuartetas, ubicada en la avenida Corrientes, por el ambiente y la cantidad de televisores instalados. También propuso las cervecerías sobre Honduras al 6500, en Palermo, que disponen de pantallas gigantes en la calle.

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Para quienes prefieren opciones accesibles, Strat mencionó el Fan Fest, con entrada gratuita, puestos de comida y espacios para sentarse. Además, recomendó los bodegones futboleros vinculados a clubes como Independiente, Racing, Boca Juniors, River Plate y Atlanta. “Cada club tiene su propio bodegón”, afirmó la influencer, quien destacó la experiencia de ver el partido en esos espacios.

Entre las propuestas destacadas, Strat mencionó una hamburguesería llamada Burger Couple, que ajustó el precio de su hamburguesa especial a cinco mil pesos a medida que Argentina avanzaba en el torneo. “Comer en una buena hamburguesería por ese precio es espectacular”, opinó. Además, sugirió llegar temprano a los locales para evitar largas esperas, ya que la reserva anticipada resulta difícil en jornadas de alta demanda.

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Rocío Strat afirmó que combina análisis de datos e intuición para sostener la autenticidad de su contenido gastronómico

Adaptación y diversificación del contenido

La chica del brunch expresó que busca evitar la repetición de contenidos y se esfuerza por ofrecer propuestas variadas. Al diversificarse, incluyó reseñas de bodegones, visitas a fábricas y experiencias en diferentes provincias del país. “Empecé a abrirme por lo que eran bodegones y, a medida que fue pasando el tiempo, quiero hacer cosas distintas”, explicó Strat.

La influencer relató que los dueños de bodegones le agradecieron por atraer a un público más joven. También resaltó sus recorridos por fábricas, como las de chocolate suizo y bizcochitos, experiencias que describió como “cumplir un sueño”. Strat enfatizó la importancia de apoyar al sector gastronómico y de adaptar las propuestas a la realidad económica de los consumidores.

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