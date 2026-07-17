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Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

El cambio a tecnología OLED podría elevar el precio del dispositivo, según la información difundida

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Apple prepara una actualización de su iPad Mini, que incluiría pantalla OLED. (Reuters)
Apple prepara una actualización de su iPad Mini, que incluiría pantalla OLED. (Reuters)

Apple se encuentra en la fase final del desarrollo de un nuevo iPad Mini que incorporará una pantalla OLED, con lanzamiento previsto para octubre de 2026, según informó Bloomberg.

Este movimiento respondería a una demanda sostenida por parte de los usuarios, quienes reclamaban la adopción de esta tecnología en el formato compacto de la marca. La firma de Cupertino ha intensificado los trabajos para presentar el dispositivo durante el otoño, bajo el código interno J510.

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Los rumores sobre la llegada de un iPad Mini con pantalla OLED circulan desde hace varios años, pero hasta el momento no se habían concretado. Según el medio, la situación cambiará en los próximos meses, ya que la empresa tiene como objetivo lanzar el producto antes de que finalice 2026.

Detalles y posibles implicancias del modelo OLED

De acuerdo con la información difundida, el plan de Apple contempla que el nuevo iPad Mini OLED debute en octubre, aunque se desconocen las especificaciones técnicas completas.

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Nuevo ipad Mini de Apple (Apple)
Apple renovaría su línea de tablets, comenzando por el modelo mini. (Apple)

Más allá de la adopción de la nueva pantalla, no se ha dado información sobre otros cambios en el diseño. La actualización se centraría en la incorporación de la tecnología OLED, sin que haya confirmación de modificaciones adicionales en el aspecto exterior del dispositivo.

La llegada de la pantalla OLED representa un cambio importante para el iPad Mini, cuyo público ha solicitado durante años una mejora en la calidad visual.

El uso de paneles OLED podría traducirse en una experiencia de visualización más avanzada, aunque también existen preocupaciones acerca del posible impacto en el precio final del producto. La introducción de esta tecnología, sumada a la crisis global de componentes electrónicos, podría derivar en un incremento notable en el costo del dispositivo.

Impacto en la política de precios de Apple

Hasta la fecha, el iPad Mini ha permanecido fuera de los recientes aumentos de precios aplicados por Apple en otros modelos de su portafolio. En contraste, las versiones de iPad Pro, que ya cuentan con pantalla OLED, experimentaron un incremento de 200 euros tanto en la variante de 11 pulgadas como en la de 13 pulgadas.

La actualización del iPad Mini formaría parte de una estrategia de modernización de Apple. (Rueters)
La actualización del iPad Mini formaría parte de una estrategia de modernización de Apple. (Rueters)

La actualización del iPad Mini podría representar la ocasión propicia para ajustar su valor, una medida que, de concretarse, no estaría motivada únicamente por la introducción del panel OLED.

La incertidumbre sobre los detalles técnicos y el precio definitivo se despejará en los próximos meses, cuando la empresa realice el anuncio oficial.

Renovación completa del catálogo de tablets

La estrategia de Apple para 2026 va más allá del lanzamiento del iPad Mini OLED. La compañía planea una renovación integral de su línea de tablets, con nuevos modelos de iPad base y iPad Air proyectados para la primavera de 2027. Los próximos iPad Pro también se sumarían a esta actualización durante el mismo periodo.

Respecto al iPad base, se espera la incorporación de un nuevo procesador, sin cambios significativos adicionales. En el caso del iPad Air, la oferta continuará incluyendo dos tamaños de pantalla. Este modelo también se encuentra en camino a recibir un panel OLED, aunque no se especificó si la actualización se implementará a partir de la primavera de 2027.

iPad Mini con IA Apple Intelligence (Apple)
El iPad Air y el iPad base recibirían mejoras en 2027. (Apple)

Un reporte previo del portal coreano ET News indicó que la fabricación a gran escala del iPad Air con pantalla OLED comenzaría en enero del año siguiente. De confirmarse, sería factible que el modelo 2027 llegue al mercado con esta tecnología, alineándose con la estrategia de incorporar pantallas OLED en los iPad Mini y iPad Pro.

La transición hacia el uso extensivo de pantallas OLED en la línea de tablets de Apple marca una nueva etapa en la evolución de su catálogo. La empresa busca fortalecer su posición en un segmento cada vez más competitivo, apostando por mejoras tecnológicas que han sido largamente solicitadas por los usuarios.

La confirmación oficial sobre el iPad Mini OLED y sus detalles finales se espera para los próximos meses, en consonancia con los anuncios habituales de la compañía en la segunda mitad del año.

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