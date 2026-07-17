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Problemas en el vestuario de Francia tras la eliminación ante España: la decisión de Deschamps que generó revuelo en el plantel

El malestar se instaló dentro del conjunto galo tras la derrota en semifinales contra la Roja. El sábado buscarán el tercer puesto ante Inglaterra

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Didier Deschamps quedó en el centro de la escena tras la derrota contra España en semifinales (Reuters/Jerome Miron)
Didier Deschamps quedó en el centro de la escena tras la derrota contra España en semifinales (Reuters/Jerome Miron)

La eliminación de Francia en las semifinales del Mundial de 2026 dejó secuelas profundas en el vestuario, donde varios futbolistas identificaron en Didier Deschamps al principal responsable de la caída frente a España. Según informó L’Equipe, las decisiones tácticas del entrenador, especialmente la permanencia de Aurélien Tchouaméni entre los titulares y la sustitución de Adrien Rabiot en el descanso, generaron incomodidad y desconcierto entre los jugadores.

El martes en el Dallas Stadium, España dominó el partido y se impuso por 2-0, frenando las aspiraciones de una generación francesa que llegaba con el cartel de favorita tras ser campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. La reacción en el vestuario no se hizo esperar. Según reportó el rotativo francés, la mayoría de los futbolistas no entendió por qué Deschamps apostó por Tchouaméni desde el inicio, pese a sus problemas físicos recientes, ni por qué decidió prescindir de Rabiot justo en el entretiempo del duelo clave ante los actuales campeones de Europa.

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El malestar se profundizó cuando, durante la segunda parte, el seleccionador mantuvo el mismo esquema y sólo realizó cambios de hombre por hombre, sin alterar el planteamiento táctico. Ingresaron Barcola por Doué, Olise por Cherki y Digne por Hernández, pero la estructura general del equipo no se modificó. “Kylian Mbappé, apenas minutos después de la derrota contra España (0-2), desató un debate sobre un mediocampo a menudo descoordinado y sus situaciones de uno contra uno que quedaron sin resolver”, informó este medio. Además sostuvieron que “Ousmane Dembélé no quedó nada satisfecho con la presión indecisa de sus compañeros. Y, como líder del equipo, no dudó en expresar su opinión en el descanso”.

La gestión del mediocampo fue uno de los focos de debate más intensos. Fuentes citadas por L’Equipe señalaron que la continuidad de Aurélien Tchouaméni en el campo sorprendió incluso a jugadores experimentados, dado que el futbolista del Real Madrid arrastraba una lesión en el aductor sufrida antes de los octavos de final contra Paraguay. Además, la sustitución de Manu Koné, quien ingresó en el segundo tiempo y cometió una falta que pudo costarle la expulsión, tampoco fue comprendida del todo en el entorno del equipo.

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El clima en el vestuario se volvió tenso y, según reconstruyó el diario francés, hubo algo que dentro del vestuario galo no se entendió: que el director técnico Didier Deschamps apostara por Aurélien Tchouaméni en el once titular y lo mantuviera dentro del campo de juego en la segunda parte ante la Roja y que, en cambio, sacara de la cancha a Rabiot en el descanso. Parte del plantel cree que esta decisión fue equivocada y que pudo influir en la eliminación en semifinales de la Copa del Mundo.

“Algunos jugadores franceses no entendieron ciertas decisiones tomadas por Didier Deschamps contra España (0-2). En concreto, la sustitución de Adrien Rabiot en el descanso y la continuidad de Aurélien Tchouaméni en el once inicial”, escribió dicho medio.

La derrota supuso un duro golpe para el grupo, que ya había experimentado situaciones similares en el pasado, como la recordada final de 2022 contra Argentina en Doha. En esta ocasión, la falta de reacción desde el banquillo fue objeto de análisis en los medios franceses y también dentro del propio grupo, que no encontró respuestas a la superioridad de los dirigidos por Luis de la Fuente.

“Es una noche que perseguirá a Didier Deschamps durante meses, quizás años. ¿Qué debería haber hecho para frenar el dominio de España en esta semifinal del Mundial?“, comentó dicho medio sobre el entrenador, quien anunció que no seguirá al frente del equipo tras la Copa del Mundo. Todo hace indicar que su reemplazante será Zinedine Zidane.

Tras este resultado, la selección de Francia ahora buscará treparse al último lugar del podio. El sábado, en Miami, luchará por quedarse con el tercer puesto en la Copa del Mundo ante Inglaterra, que viene de caer por 2-1 contra Argentina en la otra semifinal de la competencia.

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