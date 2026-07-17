Instagram Plus llega al Perú: cuánto cuesta la suscripción y qué funciones desbloquea

Instagram Plus ya se encuentra disponible en Perú. (Meta)

Instagram comenzó a ofrecer su servicio Plus en Perú, una nueva suscripción que incorpora herramientas exclusivas para quienes buscan mejorar su experiencia dentro de la red social.

Entre las novedades destacan funciones para aumentar la visibilidad de las historias, ampliar las opciones de privacidad, crear audiencias personalizadas y acceder a estadísticas adicionales. El servicio también incluye distintos planes dirigidos tanto a usuarios particulares como a creadores de contenido.

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La suscripción ya puede contratarse desde la aplicación y tiene un precio inicial de 7 soles mensuales para el plan Personal. Además, Meta ofrece versiones más completas bajo la marca Meta One, orientadas a creadores y usuarios con necesidades profesionales.

Instagram Plus sigue desplegándose a nivel global y ya se encuentra en Perú. (Meta)

Qué es Instagram Plus

Instagram Plus es un servicio de pago que desbloquea funciones que no están disponibles para quienes utilizan la versión gratuita de la plataforma. La propuesta busca ofrecer herramientas adicionales para personalizar la experiencia, mejorar la interacción con otros usuarios y facilitar la gestión de contenido.

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La llegada de este servicio responde a la estrategia de Meta de ampliar sus opciones de monetización mediante suscripciones, una tendencia que también ha adoptado en otras plataformas y servicios digitales.

Los usuarios pueden acceder al servicio directamente desde la aplicación de Instagram, sin necesidad de descargar software adicional.

Meta prueba Instagram Plus, una suscripción con historias más largas, listas privadas y funciones exclusivas.

Las funciones que incorpora Instagram Plus

Una de las principales novedades es Story Spotlight, una función diseñada para aumentar la visibilidad de las historias publicadas. Gracias a esta herramienta, las Stories pueden aparecer con mayor prioridad entre los contactos más cercanos, incrementando las posibilidades de ser vistas.

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Otra característica es Super Hearts, que permite reaccionar a las historias mediante corazones animados y efectos visuales especiales. Con ello, Meta busca ofrecer nuevas formas de interacción entre los usuarios.

La suscripción también permite crear múltiples listas de audiencia para las historias. En lugar de compartir el mismo contenido con todos los seguidores, los usuarios pueden organizar diferentes grupos y decidir qué personas podrán ver cada publicación.

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A esto se suma Story Extend, una función que amplía la duración de las historias hasta 48 horas, duplicando el tiempo habitual durante el cual permanecen visibles.

Con Instagram Plus, los usuarios pueden acceder a nuevas funciones de pago. (Instagram)

Más privacidad y nuevas estadísticas

Instagram Plus también incorpora herramientas enfocadas en la privacidad y el análisis del contenido.

Entre ellas destaca Story Preview, que permite visualizar historias de manera discreta antes de decidir si el usuario interactuará con ellas.

Asimismo, la plataforma añade información adicional sobre el rendimiento de las Stories. Los usuarios podrán conocer cuántas veces una historia fue reproducida nuevamente, ofreciendo un indicador adicional sobre el interés que genera el contenido publicado.

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Otra novedad es el buscador dentro de la lista de visualizaciones de las historias. Esta herramienta facilita encontrar rápidamente si una persona específica vio una Story, evitando revisar manualmente listas que pueden contener cientos o miles de usuarios.

Instagram Plus ofrece diferentes niveles de acuerdo al pago que el usuario realice mensual. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cuánto cuesta Instagram Plus en Perú

Desde el 16 de julio, Instagram ofrece diferentes modalidades de suscripción para adaptarse a distintos perfiles de usuario.

El plan Personal tiene un costo de 7 soles mensuales e incluye las funciones exclusivas de Instagram Plus.

Para los creadores de contenido existe la opción Meta One Essential, que agrega beneficios adicionales como la verificación de la cuenta mediante el distintivo azul por 39 soles al mes.

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Por otro lado, el plan Meta One Avanzado está dirigido a quienes utilizan Instagram con fines profesionales o comerciales. Este paquete incorpora herramientas de análisis más completas, incluyendo estadísticas sobre la competencia, por un precio de 129 soles mensuales.

Meta ya cuenta con una tarifa para Instagram Plus en el Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo suscribirse a Instagram Plus

El proceso para activar la suscripción es sencillo y puede realizarse desde la propia aplicación.

Los pasos son:

Abrir Instagram e iniciar sesión. Pulsar el menú representado por las tres líneas ubicado en la esquina superior derecha. Ingresar a la opción Instagram Plus o Meta One. Elegir el plan que mejor se adapte a las necesidades del usuario. Completar el proceso de pago para activar la suscripción.

Una vez finalizado el procedimiento, las nuevas funciones quedarán habilitadas en la cuenta.