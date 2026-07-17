Tecno

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este viernes 17 de julio

El bitcoin, una de las principales monedas digitales registró un cambio de -1,543% en las últimas 24 horas

Guardar
Google icon
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)
Las criptomonedas se caracterizan por usar redes blockchain, no existir físicamente y carecer de regulación. (Archivo)

Las criptomonedas son un activo digital innovador que han experimentado un crecimiento monumental en los últimos tiempos debido a varios elementos que contribuyen a ello, entre ellos que algunos gobiernos hayan decidido darles una oportunidad como moneda de curso legal; no obstante, también han sufrido descalabros que han puesto en duda su viabilidad, como el más reciente episodio conocido como el "criptoinvierno".

Pese a este panorama, cada vez más personas han empezado a adquirir criptomonedas para poder invertir en algo "seguro" y "fiable" tanto a corto como a largo plazo, a pesar de los niveles extremos de inestabilidad que sufre constantemente.

PUBLICIDAD

Sin embargo, invertir o comprar en criptodivisas es más fácil de lo que parece. Hay que recordar que se trata de monedas virtuales, por lo que serán controladas en carteras o monederos que comparten esa particularidad, pues a diferencia del dinero corriente, no tienen un soporte físico.

El precio de las criptomonedas hoy

Esta es la cotización de las criptodivisas más destacadas en este momento.

El Bitcoin, cotiza a 62.805,07 dólares, lo que implicó un cambio de -1,543% en las últimas horas.

La segunda criptomoneda más popular del mercado, Ethereum, ha mostrado un movimiento de -1,916% en las últimas 24 horas, por lo que su valor se ubica en 1.827,49 dólares.

PUBLICIDAD

En el caso de TetherUs, su precio es de 1 dólares, por lo que en el último día tuvo un movimiento de -0,03%.

Por su parte, BNB, tiene un valor de 567,97 dólares, con un cambio de -2,09%, en cambio el Litecoin cotizó a 44.71 dólares, tras una variación de -0.9161117.

Finalmente, el Dogecoin, una de las monedas virtuales que fue impulsada por Elon Musk, tiene un valor de 0,07 dólares tras presentar un cambio de -3,33% en las últimas 24 horas.

Representaciones de diversas criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Representaciones de diversas criptomonedas. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Qué pasa con las criptodivisas

Luego de que en las primeras semanas de mayo del 2022 se viviera el "criptocrash" o "criptoinvierno" que dejaron al descubierto la enorme volatilidad de estas monedas digitales, ha llegado un nuevo periodo de relativa estabilidad.

Bitcoin, ethereum y BNB han mostrado variaciones "controladas", puesto que no se han disparado los precios como en semanas previas. Por ejemplo, a inicios de agosto, las mencionadas anteriormente tuvieron un cambio menor del 2%.

Por otra parte, algo que esta llamando la atención en el mundo de las criptomonedas es que China está ablandando sus restricciones y podría comenzar a permitir su uso. Específicamente sería Hong Kong en donde este cambio se haría presente.

Sumado a ello, la plataforma de transacciones digitales PayPal anunció su propia stablecoin llamada PayPal USD (PYUSD), que cuenta por el respaldo de depósitos en dólares, bonos del Tesoro de Estados Unidos a corto plazo y activos equivalentes.

La compañía ha afirmado en su declaración que permitirá la transferencia de fondos a monederos digitales de terceros y proporcionará detalles sobre cómo integrar su servicio en exchanges centralizados y descentralizados, con el objetivo de ser utilizado en Finanzas Descentralizadas (DeFi, por sus siglas en inglés). Por lo tanto, es muy probable que se utilice ampliamente en la industria Web3.

Criptomonedas en Latinoamérica

Criptomonedas en México: el Banco de México (Banxico) ha determinado que ninguna de las instituciones que participan en el sistema financiero nacional podrá hacer uso o deberá permitir operaciones de ninguna clase a través de este medio de pago.

En territorio mexicano el empresario Ricardo Salinas Pliego, uno de los más ricos del país, ha mostrado interés en las criptomonedas y ha asegurado que varios de sus negocios aceptarán bitcoin en el futuro, incluido su banco; hasta el momento una de sus tiendas más populares ya lo hace.

El Bitcoin se fortaleció en el 2024. (Visualesia/Infobae)
El Bitcoin se fortaleció en el 2024. (Visualesia/Infobae)

Criptomonedas en Perú: el Banco Central de Reserva del Perú (BCR) ha dejado en claro que su misión no es ser el primero ni el segundo banco central que regule el uso de las criptomonedas, ello debido a la inestabilidad que las caracteriza. Sin embargo, hace días el presidente del (BCR) aseguró que el BCR trabajaba en un proyecto de moneda digital propia.

Criptomonedas en Colombia: en la nación sudamericana hay más de 500 sitios donde es permitido pagar con criptodivisas. Colombia ocupa el puesto 14 entre 26 países de adopción de criptomonedas, según el informe de Finder.

Criptomonedas en Centroamérica: en el gobierno de El Salvador, el bitcoin, que en septiembre de 2021 se convirtió en moneda de curso legal, ha perdido oficialmente este estatus en este enero del 2025 tras una reforma aprobada por la Asamblea Legislativa del país. Según informó la prensa local, la modificación de la Ley Bitcoin fue impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele y respaldada por la mayoría oficialista en el órgano legislativo. Este cambio marca el fin de una política que había colocado al país centroamericano en el centro del debate global sobre las criptomonedas.

¿Cómo crear una criptomoneda?

Al momento de crear una criptomoneda es importante primero determinar qué se desea tener: una moneda o un token. La primera usa su propia blockchain, mientras que la segunda se basa en una red preexistente.

De acuerdo con el sitio de Binance, para crear una criptomoneda se necesita de un gran equipo de desarrolladores y expertos; mientras que para el token sí se requieren conocimientos técnicos pero es posible crearlo en minutos a través del uso de otras blockchains como Ethereum o BNB, que son las más populares.

Los costos de creación, el tiempo requerido y el uso de fuerza de trabajo dependerá de si se opta por hacer una moneda virtual o un token. En éste último caso también se puede usar un código establecido para crear tokens o pagar para usar un servicio de creación de monedas.

Es importante saber que antes de crear una criptomoneda se debe considerar su utilidad y estado legal.

En el caso de elegir crear una criptomoneda, entonces se debe elegir una blockchain, posteriormente se debe hacer un plan acorde al funcionamiento y la funcionalidad de la blockchain para diseñar los nodos y la interfaz.

Temas Relacionados

Precio CriptomonedasBitcoinEthereumMercado de criptomonedasEconomía digitalInversionesÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

El cambio a tecnología OLED podría elevar el precio del dispositivo, según la información difundida

Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

Girar sin parar: la nueva técnica para volver invisibles a los drones

Los ingenieros reemplazaron el diseño tradicional por una estructura giratoria que dificulta su detección

Girar sin parar: la nueva técnica para volver invisibles a los drones

George Lucas, director de Star Wars, afirma que la IA es “el futuro” del cine

El creador de Star Wars advierte que los estudios priorizan demasiado las opiniones del público

George Lucas, director de Star Wars, afirma que la IA es “el futuro” del cine

Así esquiva Starlink la basura espacial: más de 355 mil maniobras para evitar colisiones en el último año

Cada satélite de SpaceX corrigió su curso más de 40 veces en un año para evitar impactos

Así esquiva Starlink la basura espacial: más de 355 mil maniobras para evitar colisiones en el último año

Usuarios de Roblox podrán diseñar juegos desde sus dispositivos usando la aplicación móvil

La función Build utiliza inteligencia artificial para transformar indicaciones de texto en videojuegos básicos

Usuarios de Roblox podrán diseñar juegos desde sus dispositivos usando la aplicación móvil

DEPORTES

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del GP de Bélgica

Franco Colapinto afronta la primera práctica libre del GP de Bélgica

Problemas en el vestuario de Francia tras la eliminación ante España: la decisión de Deschamps que generó revuelo en el plantel

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de julio, el minuto a minuto de la jornada y cómo sigue la preparación de los finalistas

River se enfrentará a Aldosivi por la Copa Argentina con la expectativa por los flamantes refuerzos: hora, TV y formaciones

Los secretos de Messi para brillar en el Mundial 2026 a los 39 años: cómo le ganó al tiempo

TELESHOW

Darío Barassi reveló en Ahora Caigo: “Mi mujer está enamorada de Otamendi”

Darío Barassi reveló en Ahora Caigo: “Mi mujer está enamorada de Otamendi”

Mauro Icardi define su futuro futbolístico en medio de tensiones entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos aprobó un medicamento nuevo para reducir los niveles de colesterol

Estados Unidos aprobó un medicamento nuevo para reducir los niveles de colesterol

Andy Burnham asumirá este lunes como nuevo primer ministro del Reino Unido: “Seremos inequívocamente laboristas”

La violencia social de la desigualdad

Estados Unidos cumplió la advertencia de Trump y destruyó puentes claves en Irán durante su última ofensiva nocturna

De Hong Kong al mundo: la nueva ley china de unidad étnica y la expansión de la jurisdicción extraterritorial