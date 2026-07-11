Cómo crear cuadernos de estudio en Gemini: la IA de Google te ayuda a prepararte para tus exámenes

Gemini cuenta con la función de cuadernos para ayudar a aprender a estudiantes.

Google amplía las capacidades educativas de Gemini con los cuadernos de estudio, una nueva función diseñada para ayudar a estudiantes a organizar materiales, preparar exámenes y aprender de manera personalizada. La herramienta permite cargar apuntes, archivos PDF, fotografías, documentos y páginas web para crear un espacio de aprendizaje adaptado a los objetivos y al progreso de cada usuario.

La propuesta busca resolver uno de los problemas más habituales al estudiar: no saber por dónde empezar ni qué contenidos priorizar. A partir de los materiales proporcionados, la inteligencia artificial puede organizar el aprendizaje en lecciones breves, realizar cuestionarios y detectar las áreas que requieren mayor atención.

PUBLICIDAD

Además, los cuadernos incorporan un panel personalizado para seguir el progreso. De esta manera, el estudiante puede conocer sus fortalezas y dificultades y concentrar el tiempo disponible en aquellos temas que todavía no domina.

Gemini ofrece herramientas para estudiantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los cuadernos de estudio de Gemini

Los cuadernos funcionan como un espacio de aprendizaje personalizado dentro de Gemini. El usuario establece qué desea aprender, proporciona las fuentes de información y define un objetivo concreto.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, una persona que se prepara para un examen de historia puede subir sus apuntes, documentos entregados por el profesor y material complementario. Después, puede solicitar a la inteligencia artificial que organice los contenidos, explique los conceptos más importantes y genere una evaluación inicial.

A partir de los resultados, Gemini puede dividir el proceso en diferentes lecciones y adaptar las siguientes actividades según el desempeño del estudiante.

La herramienta también puede realizar cuestionarios prácticos durante el proceso para comprobar si los conceptos fueron comprendidos correctamente.

Gemini no es un simple chatbot, también te puede ayudar a estudiar. (Google)

Cómo crear un cuaderno de estudio en Gemini

El proceso puede realizarse desde la plataforma de Gemini siguiendo estos pasos:

Acceder a Gemini: ingresar a la aplicación desde una computadora o mediante el navegador web. Abrir el menú lateral: seleccionar el ícono de tres líneas ubicado en la esquina superior izquierda. Crear un nuevo cuaderno: pulsar la opción Nuevo cuaderno y seleccionar el modo relacionado con estudio o aprendizaje. Asignar un nombre: identificar el espacio con el nombre de la materia, curso o examen. Añadir las fuentes: cargar apuntes, archivos PDF, fotografías, documentos almacenados en Google Drive o enlaces de páginas web. Definir el objetivo: escribir una instrucción explicando qué se desea aprender o conseguir.

Un ejemplo de solicitud podría ser: “Quiero prepararme para un examen de historia basándome en estos documentos. Primero hazme un test diagnóstico y después crea un plan de estudio centrado en los temas que menos domino”.

PUBLICIDAD

Gemini cuenta con una herramienta llamada cuadernos.

Esta instrucción proporciona a la inteligencia artificial un objetivo concreto y permite adaptar las actividades posteriores.

Gemini puede evaluar los conocimientos del estudiante

Una de las principales diferencias frente a una conversación convencional con un chatbot es el seguimiento del aprendizaje.

Gemini puede comenzar con una evaluación diagnóstica para determinar qué conocimientos ya domina el estudiante y cuáles necesitan mayor atención. Con esos resultados, la herramienta organiza las siguientes lecciones.

PUBLICIDAD

Durante el proceso, los cuestionarios permiten comprobar la evolución y actualizar el plan de estudio. Si una persona responde correctamente varias preguntas sobre un tema, el sistema puede reducir el tiempo dedicado a ese contenido y concentrarse en otras áreas.

La herramienta Cuadernos de Gemini ayuda al usuario a poder estudiar temas específicos.

El panel de progreso permite visualizar esta evolución y facilita la planificación de las siguientes sesiones.

Los documentos del usuario sirven como material de estudio

Otra de las características relevantes es la posibilidad de trabajar directamente con materiales proporcionados por el estudiante.

Apuntes personales, documentos académicos, archivos PDF, fotografías y páginas web pueden convertirse en fuentes para desarrollar las actividades. Esto permite centrar las explicaciones y los cuestionarios en los contenidos que realmente forman parte del curso o examen.

PUBLICIDAD

Sin embargo, como ocurre con cualquier herramienta basada en inteligencia artificial, es recomendable verificar la información importante y consultar las fuentes originales cuando exista alguna duda.

Usuarios pueden usar Gemini para que los prepare en específicos temas y así aprender. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial gana espacio en la educación

Los cuadernos de estudio reflejan la evolución de los asistentes de inteligencia artificial hacia herramientas más especializadas.

En lugar de limitarse a responder preguntas aisladas, Gemini busca acompañar un proceso completo de aprendizaje: organizar información, evaluar conocimientos, identificar dificultades y ajustar las actividades según el progreso.

PUBLICIDAD

La utilidad dependerá de la calidad de los materiales proporcionados y de la claridad de los objetivos establecidos. Utilizada como complemento de los apuntes, las clases y otras fuentes académicas, la función puede ayudar a reducir el tiempo dedicado a organizar el estudio y permitir que los estudiantes se concentren en comprender los temas que necesitan reforzar.