Deportes

River se enfrentará a Aldosivi por la Copa Argentina con la expectativa por los flamantes refuerzos: hora, TV y formaciones

El Millonario se medirá ante el Tiburón mientras busca consolidar el proyecto de Coudet y cortar una sequía de títulos

Guardar
Google icon
River y Aldosivi se enfrentan por la Copa Argentina
River y Aldosivi se enfrentan por la Copa Argentina (Foto: FOTOBAIRES)

El ciclo reciente de River Plate se encuentra en una fase de transición marcada por el mercado de pases bajo la conducción de Eduardo Coudet y la despedida de varias figuras emblemáticas. Para el plantel, el primer gran reto de este semestre será su cruce ante Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, este viernes a las 21:45 en el estadio Padre Martearena de Salta. El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá el arbitraje de Andrés Gariano.

La instancia representa mucho más que un simple partido de eliminación directa: el ganador accederá a la próxima Copa Libertadores. River llega tras una clasificación exigua ante Ciudad de Bolívar, conseguida gracias a un gol agónico de Juan Fernando Quintero en los minutos finales. Aquel triunfo, que cerró el ciclo de Marcelo Gallardo, mantuvo con vida la ilusión millonaria en un torneo que ahora se vuelve clave para el club de Núñez.

PUBLICIDAD

El receso de mitad de año trajo consigo movimientos importantes en el equipo. Franco Armani, uno de los arqueros más emblemáticos de la última década en River, se despidió del club tras ocho años y medio. “Es un momento muy importante en mi carrera, una era que finaliza acá. Estoy agradecido a todos”, escribió Armani en una carta de despedida que definió como la más difícil. Su futuro inmediato estaría en Atlético Nacional de Medellín, donde dejó huella antes de sumarse a River.

En su reemplazo, el joven Jeremías Martinet fue incorporado para ocupar la vacante suplente en el arco, aunque Santiago Beltrán será el titular este viernes como es habitual. A las bajas se suman los regresos postergados de Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, vinculados a compromisos con la selección argentina. Lo mismo con Juanfer Quintero, tras su participación en el Mundial con Colombia.

PUBLICIDAD

El armado del equipo titular estará condicionado por la escasa cantidad de entrenamientos que pudo dirigir Coudet con el plantel casi completo. El técnico deberá tomar decisiones rápidas y apostar por jugadores en proceso de adaptación, como el uruguayo Giovanni González, quien debutará oficialmente en el lateral derecho, y los refuerzos Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y Mauro Arambarri.

River afronta este compromiso tras igualar 2-2 frente a Flamengo en un amistoso disputado en Portugal, con dos goles de Sebastián Driussi. Sin embargo, el delantero sufrió una nueva lesión, el quinto desgarro muscular de su carrera, y estará al menos tres semanas fuera de las canchas. Esta baja obliga a Coudet a modificar la ofensiva: Joaquín Freitas, de 19 años y proveniente de Acassuso, aparece como opción principal junto a Facundo Colidio. Aunque Freitas no es un centrodelantero clásico, ya ha cumplido ese rol en partidos anteriores.

En defensa, la línea estará formada por González a la derecha, Marcos Acuña en la izquierda y la zaga central compuesta por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Otamendi y Montiel siguen afectados a la Selección, por lo que la estructura defensiva presenta modificaciones respecto al último semestre.

El equipo de Núñez arrastra una deuda pendiente en la Copa Argentina: en la edición pasada, fue eliminado en semifinales por Independiente Rivadavia en la tanda de penales. Desde entonces, no ha vuelto a levantar un título oficial en dos años, por lo que este torneo adquiere aún más relevancia para el club y su nuevo cuerpo técnico.

El conjunto marplatense busca revertir una racha adversa. Aldosivi no consiguió triunfos en el Torneo Apertura 2026 y necesita un golpe de efecto para recuperar confianza y encarar la lucha por la permanencia en Primera División. La Copa Argentina representa una oportunidad para ilusionarse y cambiar la dinámica, aunque la prioridad del año sigue siendo evitar el descenso.

El equipo dirigido por Israel Damonte alcanzó esta instancia tras superar a San Miguel con una victoria 3-2. Los goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Alan Alejandro Sosa permitieron avanzar en el torneo y afrontar el desafío de enfrentar al Millonario en un escenario de máxima exigencia.

Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán, Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Mauro Arambarri, Tomás Galván; Joaquín Freitas o Lucas Beltrán y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Aldosivi: Aldosivi:Lucas Acosta; Rodrigo González, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Agustín Palavecino, Alan Sosa, Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Árbitro: Andrés Gariano

Hora: 21:45

Estadio: Padre Martearena

TV: TyC Sports

Temas Relacionados

River PlateAldosiviCopa ArgentinaDeportes-Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Franco Colapinto inicia su actividad en el GP de Bélgica con las primeras prácticas: hora, TV y lo que hay que saber

El argentino correrá en el mítico trazado de Spa-Francorchamps de la mano de Alpine y afrontará los dos ensayos iniciales en la Fórmula 1

Franco Colapinto inicia su actividad en el GP de Bélgica con las primeras prácticas: hora, TV y lo que hay que saber

Los secretos de Messi para brillar en el Mundial 2026 a los 39 años: cómo le ganó al tiempo

“He estado preparándome para este Mundial durante casi un año”, confesó tras el triunfo ante Inglaterra. Los números que prueban que hoy descolla aún más que en Qatar 2022

Los secretos de Messi para brillar en el Mundial 2026 a los 39 años: cómo le ganó al tiempo

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

A pesar de haber nacido en otro país y tener la chance de jugar para otra selección, la AFA dispuso un plan para tentar a las jóvenes figuras y evitar que se pongan otra camiseta

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

Mano a mano con el argentino Mattia Colnaghi: qué le falta en la Fórmula 3, el trabajo de su equipo y su frase sobre Red Bull que ilusiona

Infobae habló con el joven nacido en Italia y que integra la academia del equipo austriaco de Fórmula 1. Cómo busca recuperarse y sumar puntos en las fechas restantes

Mano a mano con el argentino Mattia Colnaghi: qué le falta en la Fórmula 3, el trabajo de su equipo y su frase sobre Red Bull que ilusiona

El origen de la íntima relación de amistad entre Scaloni y De la Fuente que tendrá su clímax en la final del Mundial: “Soy su admirador”

El director técnico de España fue el profesor del argentino durante su formación como entrenador en el país europeo y, desde el 2017, mantienen una gran cercanía. El tiempo los puso cara a cara en la definición de una Copa del Mundo

El origen de la íntima relación de amistad entre Scaloni y De la Fuente que tendrá su clímax en la final del Mundial: “Soy su admirador”

DEPORTES

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de julio, el minuto a minuto de la jornada y cómo sigue la preparación de los finalistas

Mundial 2026, en VIVO: últimas noticias de hoy, 17 de julio, el minuto a minuto de la jornada y cómo sigue la preparación de los finalistas

Franco Colapinto inicia su actividad en el GP de Bélgica con las primeras prácticas: hora, TV y lo que hay que saber

Los secretos de Messi para brillar en el Mundial 2026 a los 39 años: cómo le ganó al tiempo

El otro duelo con España: cómo fue el operativo seducción de Argentina para arrebatarles a Nico Paz y Garnacho

Mano a mano con el argentino Mattia Colnaghi: qué le falta en la Fórmula 3, el trabajo de su equipo y su frase sobre Red Bull que ilusiona

TELESHOW

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

Quién fue el último eliminado de Gran Hermano Generación Dorada, después de la placa positiva

La reacción del Topo Gigio tras el festejo de Enzo Fernández en el gol a Inglaterra: el deseo para Argentina de cara a la final

Claudia Villafañe volvió a lucir el icónico tapado de piel de su foto viral con Maradona: “Yo lo modernicé”

Tomás Dente estalló de furia contra Fernando Dente y lo llevará a la justicia: “Jamás en mi vida toqué a un hermano”

Daniela Celis relató su encuentro sexual con Thiago Medina en el que quedó embarazada: “Pasó de todo y me llevé el souvenir”

INFOBAE AMÉRICA

De Hong Kong al mundo: la nueva ley china de unidad étnica y la expansión de la jurisdicción extraterritorial

De Hong Kong al mundo: la nueva ley china de unidad étnica y la expansión de la jurisdicción extraterritorial

La UE debatirá una nueva reforma sobre el mercado del carbono en busca de un equilibrio entre gobiernos y activistas

El dictador norcoreano Kim Jong-un se reunió con el principal ideólogo de Xi Jinping en Pyonyang para reforzar las relaciones bilaterales

El presidente de Ecuador reorganizó el Gobierno y creó seis gabinetes para coordinar las políticas públicas

Guerra en Medio Oriente EN VIVO | El petróleo continúa en aumento tras los ataques cruzados entre Estados Unidos e Irán