River se enfrentará a Aldosivi por la Copa Argentina con la expectativa por los flamantes refuerzos: hora, TV y formaciones

River y Aldosivi se enfrentan por la Copa Argentina (Foto: FOTOBAIRES)

El ciclo reciente de River Plate se encuentra en una fase de transición marcada por el mercado de pases bajo la conducción de Eduardo Coudet y la despedida de varias figuras emblemáticas. Para el plantel, el primer gran reto de este semestre será su cruce ante Aldosivi por los 16avos de final de la Copa Argentina, este viernes a las 21:45 en el estadio Padre Martearena de Salta. El encuentro será televisado por TyC Sports y tendrá el arbitraje de Andrés Gariano.

La instancia representa mucho más que un simple partido de eliminación directa: el ganador accederá a la próxima Copa Libertadores. River llega tras una clasificación exigua ante Ciudad de Bolívar, conseguida gracias a un gol agónico de Juan Fernando Quintero en los minutos finales. Aquel triunfo, que cerró el ciclo de Marcelo Gallardo, mantuvo con vida la ilusión millonaria en un torneo que ahora se vuelve clave para el club de Núñez.

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El receso de mitad de año trajo consigo movimientos importantes en el equipo. Franco Armani, uno de los arqueros más emblemáticos de la última década en River, se despidió del club tras ocho años y medio. “Es un momento muy importante en mi carrera, una era que finaliza acá. Estoy agradecido a todos”, escribió Armani en una carta de despedida que definió como la más difícil. Su futuro inmediato estaría en Atlético Nacional de Medellín, donde dejó huella antes de sumarse a River.

En su reemplazo, el joven Jeremías Martinet fue incorporado para ocupar la vacante suplente en el arco, aunque Santiago Beltrán será el titular este viernes como es habitual. A las bajas se suman los regresos postergados de Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi, vinculados a compromisos con la selección argentina. Lo mismo con Juanfer Quintero, tras su participación en el Mundial con Colombia.

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El armado del equipo titular estará condicionado por la escasa cantidad de entrenamientos que pudo dirigir Coudet con el plantel casi completo. El técnico deberá tomar decisiones rápidas y apostar por jugadores en proceso de adaptación, como el uruguayo Giovanni González, quien debutará oficialmente en el lateral derecho, y los refuerzos Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré y Mauro Arambarri.

River afronta este compromiso tras igualar 2-2 frente a Flamengo en un amistoso disputado en Portugal, con dos goles de Sebastián Driussi. Sin embargo, el delantero sufrió una nueva lesión, el quinto desgarro muscular de su carrera, y estará al menos tres semanas fuera de las canchas. Esta baja obliga a Coudet a modificar la ofensiva: Joaquín Freitas, de 19 años y proveniente de Acassuso, aparece como opción principal junto a Facundo Colidio. Aunque Freitas no es un centrodelantero clásico, ya ha cumplido ese rol en partidos anteriores.

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En defensa, la línea estará formada por González a la derecha, Marcos Acuña en la izquierda y la zaga central compuesta por Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero. Otamendi y Montiel siguen afectados a la Selección, por lo que la estructura defensiva presenta modificaciones respecto al último semestre.

El equipo de Núñez arrastra una deuda pendiente en la Copa Argentina: en la edición pasada, fue eliminado en semifinales por Independiente Rivadavia en la tanda de penales. Desde entonces, no ha vuelto a levantar un título oficial en dos años, por lo que este torneo adquiere aún más relevancia para el club y su nuevo cuerpo técnico.

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El conjunto marplatense busca revertir una racha adversa. Aldosivi no consiguió triunfos en el Torneo Apertura 2026 y necesita un golpe de efecto para recuperar confianza y encarar la lucha por la permanencia en Primera División. La Copa Argentina representa una oportunidad para ilusionarse y cambiar la dinámica, aunque la prioridad del año sigue siendo evitar el descenso.

El equipo dirigido por Israel Damonte alcanzó esta instancia tras superar a San Miguel con una victoria 3-2. Los goles de Joaquín Novillo, Tomás Fernández y Alan Alejandro Sosa permitieron avanzar en el torneo y afrontar el desafío de enfrentar al Millonario en un escenario de máxima exigencia.

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Posibles formaciones

River: Santiago Beltrán, Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno; Fausto Vera, Mauro Arambarri, Tomás Galván; Joaquín Freitas o Lucas Beltrán y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

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Aldosivi: Aldosivi:Lucas Acosta; Rodrigo González, Santiago Moya, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Agustín Palavecino, Alan Sosa, Matías Godoy; Tomás Fernández y Nicolás Cordero. DT: Israel Damonte.

Árbitro: Andrés Gariano

Hora: 21:45

Estadio: Padre Martearena

TV: TyC Sports