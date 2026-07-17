Venezuela tendrá mejor internet con la reparación del cable submarino: así es la operación en el mar

Cable submarino de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Venezuela está cada vez más cerca de recuperar por completo su conexión internacional a internet tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el pasado 24 de junio de 2026. El sismo, considerado el más fuerte que ha afectado al país en casi un siglo, dañó el cable submarino de fibra óptica que enlaza al territorio venezolano con la red global, obligando a implementar medidas de emergencia para mantener el servicio mientras se organiza una compleja operación de reparación en alta mar.

La fase decisiva comenzará con la llegada del Wave Sentinel, un buque especializado de Cirion Technologies, empresa responsable de la infraestructura. La embarcación zarpó desde Guadalupe con destino a las costas venezolanas para intervenir el tramo averiado, ubicado a unos 1.800 metros de La Guaira.

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Aunque los operadores lograron restablecer buena parte de la conectividad mediante rutas alternativas y la recuperación de los anillos locales en Caracas, el país aún depende de esta reparación para recuperar el 100% de su capacidad internacional de transmisión de datos.

Los cables submarinos son los que conectan internacionalmente a los países con internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una infraestructura esencial para el acceso a internet

Los cables submarinos son la columna vertebral de internet. Más del 95% del tráfico internacional de datos circula por estas redes de fibra óptica instaladas sobre el fondo marino, conectando continentes y permitiendo el funcionamiento de servicios digitales, videollamadas, plataformas de streaming, operaciones bancarias y servicios en la nube.

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El cable afectado en Venezuela llevaba alrededor de 20 años funcionando con una disponibilidad cercana al 99,9999%, un nivel de confiabilidad conocido en la industria de las telecomunicaciones como el estándar de los “seis nueves”.

Sin embargo, la intensidad del terremoto provocó daños suficientes para interrumpir parte de la capacidad internacional del país, obligando a los operadores a redirigir el tráfico hacia otras rutas disponibles mientras se preparaba la intervención definitiva.

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El buque Wave Sentinel se dirige desde Guadalupe para reparar el cable dañado frente a la costa de La Guaira. (Conatel/X)

La logística detrás de una reparación de emergencia

Reparar un cable submarino no consiste únicamente en enviar un barco al lugar del incidente. Se trata de una operación internacional que requiere coordinación técnica, marítima y regulatoria.

Las empresas que administran este tipo de infraestructuras forman parte de cooperativas globales de mantenimiento, mediante las cuales comparten embarcaciones especializadas distribuidas estratégicamente en distintas regiones del mundo.

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Gracias a este sistema, Cirion Technologies pudo movilizar rápidamente el Wave Sentinel, evitando una espera que, en circunstancias normales, podría haberse prolongado durante varios meses.

También fue necesario acelerar numerosos permisos administrativos. Las autorizaciones emitidas por CONATEL y otros organismos venezolanos, que normalmente pueden tardar alrededor de 45 días, fueron gestionadas en aproximadamente dos semanas para permitir el inicio de las labores.

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Cable submarino de fibra óptica. (Foto: Redes sociales)

Cómo se repara un cable de fibra óptica bajo el mar

La reparación de un cable submarino es considerada una de las tareas más complejas dentro de la ingeniería de telecomunicaciones.

A diferencia de un cable eléctrico convencional, en su interior viajan pulsos de luz a través de fibras de vidrio extremadamente delgadas, con un grosor similar al de un cabello humano.

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Una vez que el barco llega al punto exacto donde ocurrió la avería, comienza un proceso altamente especializado.

Primero, un vehículo submarino operado a distancia localiza el tramo dañado sobre el lecho marino. Posteriormente realiza un corte controlado para separar la sección afectada.

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Después, la tripulación recupera uno de los extremos del cable y lo lleva hasta la cubierta del barco, mientras el otro extremo permanece asegurado mediante una boya flotante.

Reparar un cable submarino es una tarea compleja. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya en el laboratorio instalado dentro del buque, los ingenieros utilizan equipos de medición óptica para comprobar que no existan daños adicionales y determinar con precisión el estado de las fibras.

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La unión de fibras se realiza con tecnología láser

Uno de los momentos más delicados del procedimiento consiste en volver a unir los filamentos de vidrio.

Para lograrlo, se emplean equipos de fusión por láser capaces de alinear cada fibra con una precisión microscópica. El proceso debe realizarse en un ambiente completamente limpio para evitar que partículas de polvo afecten la transmisión de la señal.

Una vez completada la unión, el empalme recibe una protección especial compuesta por acero y resinas de alta resistencia, diseñada para soportar la enorme presión del océano y la corrosión provocada por el agua salada. Finalmente, el cable vuelve a depositarse cuidadosamente sobre el fondo marino.

Un cable submarino de internet que muestra su sección transversal de fibras ópticas y capas protectoras descansa sobre un lecho marino rocoso con escuelas de peces nadando alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué un cable de internet también transporta electricidad

Aunque la información viaja mediante pulsos de luz, los cables submarinos también transportan corriente eléctrica.

Esta energía alimenta los repetidores instalados a lo largo del recorrido, dispositivos encargados de amplificar la señal óptica para evitar que pierda intensidad después de recorrer cientos o miles de kilómetros bajo el océano.

Tras reinstalar el cable, los técnicos restablecen el suministro eléctrico desde tierra para reactivar estos repetidores y verificar que el flujo de datos vuelva a operar con normalidad.