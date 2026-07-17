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Andy Burnham asumirá este lunes como nuevo primer ministro del Reino Unido: “Seremos inequívocamente laboristas”

El reemplazante de Keir Starker dijo que defenderá un Gobierno basado en los valores tradicionales de su partido, con un programa de renovación económica, mayor control público, reindustrialización y devolución de poder a las comunidades locales

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Andy Burnham, diputado británico por Makerfield. REUTERS/Isabel Infantes
Andy Burnham, diputado británico por Makerfield. REUTERS/Isabel Infantes

El político británico Andrew Murray Burnham prometió un futuro “inequívocamente laborista” al convertirse este viernes en líder del Partido Laborista en sustitución de Keir Starmer, a quien sucederá también el lunes como primer ministro del Reino Unido.

Según extractos adelantados del discurso que pronunciará este mediodía al asumir el liderazgo, Burnham defenderá un Gobierno basado en los valores tradicionales del partido, con un programa de renovación económica, mayor control público, reindustrialización y devolución de poder a las comunidades locales.

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“Seremos inequívocamente laboristas en nuestras prioridades y en las decisiones que tomemos, situando a las personas y a los territorios en el centro de todo lo que hagamos”, afirmará el nuevo líder, que ha convertido la descentralización del Estado en el eje de su proyecto político.

Burnham sostendrá que el Reino Unido “tomó una serie de decisiones equivocadas en la década de 1980”, cuando “el poder político se centralizó y el poder económico se privatizó”, y defenderá la necesidad de abrir “un nuevo camino” tras cuatro décadas de ese modelo.

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Insistirá en que su objetivo es impulsar el crecimiento económico en todas las regiones del país y “devolver el control” a las comunidades locales, una idea inspirada en el denominado “Manchesterismo”, el modelo de desarrollo territorial que impulsó durante su etapa como alcalde del Gran Mánchester.

También prometerá que el Partido Laborista estará más unido y centrado en su misión de servicio público, según el texto adelantado.

Andy Burnham, del Partido Laborista, pronuncia un discurso en el Museo de Historia del Pueblo en Manchester, Inglaterra. (AP Foto/Alastair Grant)
Andy Burnham, del Partido Laborista, pronuncia un discurso en el Museo de Historia del Pueblo en Manchester, Inglaterra. (AP Foto/Alastair Grant)

Una vez convertido en líder de la formación gobernante, Burnham asumirá el lunes la jefatura del Ejecutivo, después de que, como marca el protocolo, Starmer formalice su renuncia ante Carlos III y el monarca ‘invite’ a su sucesor a formar gobierno.

Andy Burnham anticipará este domingo que encabezará un gobierno laborista “sin complejos”, con la promesa de corregir “las grandes cosas que la política ha descuidado” y de poner a “las personas y los lugares” en el centro de sus decisiones, en su primer discurso como nuevo líder del Partido Laborista.

El dato operativo no llegará hasta mañana: Burnham recién asumirá como primer ministro el lunes, cuando sea nombrado formalmente, se instale en Downing Street y empiece a designar a su gabinete.

Según adelantaron Kiran Stacey y Rowena Mason en The Guardian, el dirigente usará la conferencia especial del partido para fijar el tono político de su liderazgo. La definición central será una toma de posición programática y de identidad: un Ejecutivo “sin complejos” en sus prioridades y en las decisiones que adopte.

Burnham también dirá que quiere un gobierno con “el coraje de arreglar las grandes cosas que la política ha descuidado” y con “la convicción de defender nuestros planes”. La fórmula combina una crítica al funcionamiento reciente de la política con un intento de presentar a su futura administración como una etapa de intervención más decidida.

El número 10 de Downing Street en Westminster. REUTERS/Toby Shepheard
El número 10 de Downing Street en Westminster. REUTERS/Toby Shepheard

Burnham vincula su llegada al poder con un cambio de prioridades

Andy Burnham, nuevo líder laborista, reveló que buscará imprimirle a su gobierno una agenda definida por prioridades sociales y territoriales. La tensión central de sus primeras declaraciones está en ese contraste: promete una acción de gobierno ambiciosa, pero su capacidad formal para ponerla en marcha empezará recién el lunes, cuando asuma como primer ministro.

La idea de “poner a las personas y los lugares en el centro de todo lo que hagamos” aparece como uno de los ejes de ese mensaje inicial. No se trata solo de una consigna partidaria: en el anticipo de su discurso, esa frase queda asociada a la selección de prioridades y al criterio con el que se tomarán decisiones desde el Ejecutivo.

La asistencia social emerge como una de sus apuestas personales

En las últimas semanas, Burnham redujo al mínimo su exposición ante los medios mientras preparaba su llegada al gobierno, aunque mantuvo una actividad intensa en redes sociales. La noche anterior difundió un video grabado en Cardiff, donde participó de un encuentro abierto con transeúntes bajo el formato “Pregúntenle a Andy lo que quieran”.

En ese intercambio surgió una pista concreta sobre una de sus prioridades. Consultado por la asistencia social, Burnham contó que su padre padece Alzheimer y que esa experiencia lo volvió muy consciente de las fallas del sistema.

“Si hay un área en la que voy a gastar bastante capital político, será la asistencia social”, afirmó. La frase identifica un terreno en el que está dispuesto a asumir costos para impulsar cambios.

El video, de todos modos, no despejó una de las incógnitas políticas más inmediatas de la transición: la designación del canciller. Según la crónica del diario, si alguien le preguntó por ese nombramiento durante la actividad en Cardiff, la respuesta no apareció en la versión final difundida.

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