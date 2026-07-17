Aerolíneas Argentinas hará descuentos a empresas que viajen al exterior para promover exportaciones

Los ejecutivos podrán acceder a condiciones corporativas para viajes asociados a ferias. REUTERS/Agustín Marcarian

El presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca, firmaron una alianza estratégica para potenciar la presencia de las empresas argentinas en los mercados internacionales mediante un nuevo beneficio que reducirá los costos de traslado vinculados con la participación en acciones de promoción comercial.

El acuerdo busca fortalecer las herramientas de apoyo al sector exportador, eliminando las barreras logísticas y económicas que limitan la participación de empresas argentinas en convocatorias alrededor del mundo con el objetivo de posicionar al país como un proveedor de bienes y servicios confiable.

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De este modo, los ejecutivos podrán acceder a condiciones corporativas para viajes asociados a ferias, misiones comerciales, rondas de negocios y otras actividades clave para la apertura y consolidación de mercados.

Desde la aerolínea de bandera explicaron que ofrecerán descuentos en pasajes y en el transporte de cargas para quienes asistan a este tipo de eventos, ya que en muchos casos necesitan trasladar materiales.

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El presidente y CEO de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, y el presidente ejecutivo de PromArgentina, Diego Sucalesca

Fuentes oficiales resaltaron que en 2025 PromArgentina participó en 108 ferias internacionales de negocios, un 80% más que el año anterior. Esto supuso que representantes de más de 1.500 empresas argentinas —un 75% más que en 2024— llegaran con sus productos y servicios a mercados como EEUU, China, Francia, Alemania, España, Canadá, Japón, Emiratos Árabes Unidos, México y Brasil.

Este tipo de encuentros constituye una de las vías más utilizadas para que las compañías, en especial las pequeñas y medianas, establezcan contacto con potenciales compradores, distribuidores e inversores. Además de generar oportunidades de exportación, permiten conocer tendencias de consumo, detectar nuevos nichos de mercado y afianzar vínculos comerciales de largo plazo.

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En este marco, la reducción de los costos de traslado puede facilitar el acceso. Rubros como alimentos y bebidas, tecnología, economía del conocimiento, maquinaria, industria farmacéutica y servicios profesionales concentran buena parte de la demanda en las grandes exposiciones especializadas.

Una de las últimas acciones de promoción fue la Semana de la Carne Argentina en EEUU, que comenzó el 27 de abril en la ciudad de Filadelfia, tuvo una segunda escala el 29 en Chicago y concluyó el viernes 1° de mayo en Los Ángeles.

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Cabe recordar que en mayo las exportaciones alcanzaron un récord de USD 9.537 millones, lo que representó un incremento interanual de 34,4%, explicado por un alza de 18,1% en las cantidades y de 13,9% en los precios. En el acumulado del año, sumaron USD 40.359 millones, un 24,3% por encima del mismo período de 2025.

En mayo, las exportaciones alcanzaron un récord de USD 9.537 millones

El rubro que más traccionó fue el de combustibles y energía (CyE), que marcó un valor histórico de USD 1.745 millones, con una variación interanual de 167,1 por ciento. Por su parte, las manufacturas de origen agropecuario (MOA) llegaron a USD 2.992 millones, con una suba de 20,5% interanual, y las de origen industrial (MOI) crecieron 20,1%, con ventas por USD 2.360 millones.

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La balanza comercial registró un superávit histórico de USD 3.504 millones, con una mejora de USD 2.897 millones respecto de mayo de 2025. Además, se trató del trigésimo mes consecutivo con resultado favorable.

En Invecq proyectaron que, si la tendencia se mantiene durante los próximos meses, el año cerraría con un saldo comercial positivo de alrededor de USD 23.000 millones. No obstante, aunque el monto es significativo en términos absolutos, equivale al 3,3% del PBI, por debajo de los máximos registrados entre 2006 y 2009, cuando promedió el 5,1% anual, y también de los niveles observados entre 2019 y 2021, en un contexto marcado por la recesión y la pandemia.

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En mayo, China se consolidó como el principal destino de las ventas argentinas, con compras por USD 1.497 millones. Le siguieron Brasil, con USD 1.188 millones, y Estados Unidos, que se ubicó en el tercer lugar con importaciones por USD 878 millones.