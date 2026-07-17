Piratas somalíes tomaron el control de un buque tanque en el Golfo de Adén mientras Irán amenaza con cerrar el mar Rojo

El buque Asana, asaltado por piratas en el golfo de Aden

Piratas somalíes abordaron este viernes el buque tanque químico Asana en el Golfo de Adén, a unos 120 kilómetros (65 millas náuticas) al sur del puerto yemení de Al Mukalla, y se encuentran en control de la embarcación, según fuentes de seguridad marítima. El incidente se produjo pocas horas después de que el Centro de Operaciones Comerciales Marítimas del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) emitiera cuatro alertas consecutivas sobre ataques y abordajes ilegales en la región entre las 8:58 y las 10:47 de la mañana de hoy.

El Asana lanzó una señal de socorro alrededor de las 6:20 GMT sin contar con un equipo de seguridad armado a bordo, según informó la firma británica de seguridad marítima Ambrey. La embarcación, con bandera de Tanzania, tenía registrado el puerto somalí de Bosaso como destino, de acuerdo con datos del rastreador Maritime Traffic. Su operador figura en las bases de datos navieras como Exon Energy, con sede en las Islas Marshall, y no respondió a las solicitudes de comentarios.

PUBLICIDAD

El UKMTO emitió la advertencia 090-26 de abordaje ilegal a las 9:06 AM, precedida nueve minutos antes por el aviso 089-26, y seguida de un cuarto comunicado, el advisory 091-26, a las 10:47 AM. La secuencia de alertas comenzó a las 8:58 AM con la advertencia 088-26 sobre un ataque en la zona. “Los detalles sobre el número de asaltantes, las circunstancias del abordaje y el estado de la embarcación y la tripulación permanecen sin aclarar”, señaló el grupo británico de gestión de riesgos marítimos Vanguard.

Piratas somalíes tomaron el control de un buque tanque en el Golfo de Adén (UKMTO)

Fuentes de seguridad marítima consultadas por la agencia de noticias Reuters indicaron que, según las evaluaciones iniciales, el incidente parece estar vinculado a la piratería somalí y no a la milicia Houthi respaldada por Irán. Un portavoz de la compañía griega de seguridad marítima Diaplous confirmó que un buque de guerra surcoreano fue despachado a la zona para asistir al Asana.

PUBLICIDAD

El episodio no fue el único incidente marítimo registrado este viernes en la región. El UKMTO también reportó que un buque tanque fue objeto de interacciones con fuerzas militares a unas 185 kilómetros (100 millas náuticas) al este de Duqm, en Omán, el jueves por la noche, en el marco de la actividad militar en curso en el área.

Días antes, el 16 de julio, un buque tanque sufrió el impacto de un proyectil no identificado a unos 35 kilómetros (19 millas náuticas) al este de la península de Musandam, en Omán, con daños menores en el costado de babor y sin víctimas, según informó Reuters.

PUBLICIDAD

La escalada de incidentes en las rutas marítimas de Medio Oriente se produce en un momento de extrema tensión regional. Irán le pidió al movimiento Houthi de Yemen que se mantuviera listo para cerrar la ruta petrolera del mar Rojo si Estados Unidos atacaba la infraestructura energética iraní, según revelaron tres fuentes a Reuters el jueves.

Imagen satelital de archivo que muestra el estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave y la puerta de entrada al mar Rojo. Imagen distribuida el 12 de julio de 2026 (Nasa Worldview/entrega vía Reuters)

Una fuente cercana a los Houthis precisó que el grupo completó los preparativos para atacar el tráfico naviero al desplegar misiles y drones cerca del estrecho de Bab el-Mandeb, la entrada al mar Rojo sobre el Golfo de Adén, a la espera de una orden.

PUBLICIDAD

Con el estrecho de Ormuz ya prácticamente cerrado —una vía que antes del conflicto canalizaba cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas licuado—, cualquier acción Houthi sobre Bab el-Mandeb dejaría simultáneamente bloqueadas las dos principales rutas de exportación petrolera de la región. “La región entera o exporta petróleo para todos o no lo exporta para nadie”, advirtió la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en un comunicado recogido por medios estatales iraníes.

La Unión Europea (UE) firmó el jueves un acuerdo con Yibuti para reforzar su flota naval en el mar Rojo frente a los Houthis. El bloque opera dos flotas de seguridad marítima en esa vía navegable, que conecta el mar Mediterráneo con los océanos Índico y Pacífico a través del canal de Suez. La guardia costera yemení en Adén no respondió a las solicitudes de comentarios de AP.

PUBLICIDAD

Los piratas somalíes han intensificado su actividad en el Golfo de Adén en las últimas semanas. El 1 de julio, cuatro hombres armados a bordo de una embarcación menor atacaron un buque a unos 140 kilómetros (76 millas náuticas) al sur del puerto de Balhaf, en el sureste de Yemen, y causaron daños menores en el puente de mando, según consignó el UKMTO.

El conflicto en Yemen —que arrancó en 2014 y enfrentó a los rebeldes Houthi respaldados por Irán con una coalición liderada por Arabia Saudita— había registrado una relativa calma entre ambas partes hasta esta semana, cuando la reanudación de hostilidades entre Irán y Estados Unidos reavivó las tensiones en toda la región.

PUBLICIDAD