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Girar sin parar: la nueva técnica para volver invisibles a los drones

Los ingenieros reemplazaron el diseño tradicional por una estructura giratoria que dificulta su detección

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Drones invisibles
El dron puede convertirse en una silueta semitransparente al girar hasta 25 veces por segundo. (Universidad Northwestern)

Un equipo de científicos de la Universidad Northwestern en Estados Unidos presentó una técnica que permite a los drones pasar desapercibidos al ojo humano. El desarrollo, bautizado como “Phantom Twist”, recurre a una estrategia basada en la percepción visual y no en el camuflaje tradicional.

La propuesta consiste en alterar la percepción visual del observador. Michael Rubenstein, líder del equipo, explicó que la idea surgió tras analizar cómo el ojo humano procesa el movimiento. “La mayoría de los esfuerzos para ocultar drones se centran en hacerlos parecer parte del entorno”, indicó Rubenstein en un comunicado de la universidad. “Nosotros nos preguntamos si era posible diseñar el dron en torno a la forma en que los humanos perciben el movimiento”.

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El resultado es un dispositivo capaz de girar sobre sí mismo hasta 25 veces por segundo, lo que produce un desenfoque visual que lo transforma en una silueta translúcida y difusa. Esa velocidad supera la capacidad de procesamiento visual del ojo humano.

Drones
El Phantom Twist representa una nueva estrategia para ocultar drones mediante la manipulación de la percepción visual. (Universidad Northwestern)

Diseño disruptivo: más allá del cuadricóptero

El “Phantom Twist” abandona la estructura clásica de los drones cuadricópteros, cuyos cuerpos centrales inmóviles y hélices giratorias los hacen fácilmente detectables. En su lugar, adopta un sistema de un solo motor donde tanto el propulsor como el cuerpo entero del dron giran en direcciones opuestas. Así logra que la estructura se convierta en una especie de disco semitransparente en pleno vuelo.

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Emma Alexander, especialista en visión por computadora y coautora del estudio, describió el fundamento del invento: “El ojo humano acumula señales con un tiempo de exposición fijo, como una cámara. Cuando un objeto gira rápidamente, lo percibimos difuso y sin rasgos definidos. La transparencia casi total del dron hace que sus pocos elementos opacos se mezclen visualmente con el fondo, resultando en una especie de neblina imperceptible”.

IA para perfeccionar el camuflaje

La ingeniería detrás de este dron presenta desafíos técnicos complejos. La simple disposición de los componentes en una estructura giratoria no garantiza un vuelo estable ni un camuflaje efectivo. El equipo de la Universidad Northwestern recurrió a inteligencia artificial para superar este obstáculo.

Dron invisible
La inteligencia artificial optimizó la posición de los componentes para maximizar la invisibilidad del aparato. (Universidad Northwestern)

El proceso automático generó 20.000 configuraciones matemáticamente estables. Un algoritmo de optimización reubicó continuamente los elementos más pesados, como la batería, la placa de circuito y los contrapesos, con el objetivo de evitar la superposición visual durante el giro.

La inteligencia artificial probó cada diseño frente a 100 escenarios reales, y puntuó la visibilidad de cada uno según un modelo basado en la percepción humana. Cuanto menor era la puntuación, más difícil resultaba detectar el dron. El resultado fue contundente: el nuevo diseño se mostró diez veces menos visible que un cuadricóptero tradicional.

Aplicaciones potenciales y limitaciones actuales

El avance podría tener un impacto en áreas como los censos ecológicos y los relevamientos industriales. Estos aparatos permiten contar aves, mapear humedales o inspeccionar infraestructuras sin intervención humana directa. No obstante, el simple hecho de ser vistos o escuchados altera el comportamiento de la fauna y puede invalidar los datos recolectados.

El avance busca minimizar la alteración de la fauna y el entorno durante relevamientos ecológicos. (Reuters)
El avance busca minimizar la alteración de la fauna y el entorno durante relevamientos ecológicos. (Reuters)

El “Phantom Twist” todavía presenta desafíos. Su zumbido sigue siendo perceptible y, bajo observación minuciosa, resulta posible distinguir el contorno tenue de sus varillas de soporte fabricadas en fibra de carbono. A pesar de estas limitaciones, el equipo trabaja en incorporar materiales completamente transparentes y sistemas de reducción acústica para lograr una invisibilidad total.

El desarrollo encabezado por Rubenstein y Alexander marca una diferencia respecto a los intentos previos de ocultar drones. La estrategia de “ocultarse en movimiento” abre una vía inexplorada en la robótica aérea. La próxima generación de estos dispositivos podría operar casi sin perturbar el entorno, con aplicaciones en investigación ambiental y usos industriales especializados.

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