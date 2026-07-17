Panamá

Panamá se apunta al desarrollo de las estrategias de Inteligencia Artificial y de semiconductores y microelectrónica

Proceso definirá el rumbo tecnológico del país durante los próximos años, asegura la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Guardar
Google icon
Manos de una persona escribiendo en un cuaderno, computadora portátil abierta mostrando un presupuesto financiero con gráficos, tablet y documentos sobre un escritorio.
Mediante alianzas estratégicas el país busca acelerar el desarrollo de proyectos vinculados a la inteligencia artificial y la microelectrónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá lanzará este mes la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, dos planes impulsados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), con el objetivo de posicionar al país como referente regional en innovación tecnológica.

El anuncio fue realizado por Eduardo Ortega, secretario nacional de la Senacyt, quien adelantó que el evento contará con la participación de representantes de universidades y empresas líderes en el sector.

La información señala que el lanzamiento de ambas estrategias se llevará a cabo en un acto que reunirá a instituciones académicas y compañías especializadas en inteligencia artificial, así como actores clave de la industria de los semiconductores y la microelectrónica.

PUBLICIDAD

“Vamos a tener algunas de las universidades más importantes y empresas en inteligencia artificial, así que estamos muy contentos”, destacó Ortega, quien agregó que la presencia de estos actores busca fortalecer los lazos entre el sector público, la academia y la industria, elemento considerado fundamental para el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales.

Al describir la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial se indicó que esta tiene como propósito principal promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en diversos sectores productivos, educativos y sociales.

Eduardo Ortega, secretario nacional de la Senacyt, hizo el anuncio sobre las estrategias a implementar.
Eduardo Ortega, secretario nacional de la Senacyt, hizo el anuncio sobre las estrategias a implementar.

De acuerdo con lo adelantado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el plan contempla la creación de políticas que faciliten la adopción de herramientas de inteligencia artificial tanto en la administración pública como en empresas privadas, así como el fomento de iniciativas de formación técnica y universitaria.

PUBLICIDAD

El enfoque estará puesto en garantizar que la expansión de esta tecnología ocurra bajo parámetros de transparencia, protección de datos y respeto a los derechos humanos.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica pretende impulsar el desarrollo del talento humano y atraer inversiones en una industria considerada de alto valor agregado.

El documento prevé la implementación de programas de capacitación especializada en diseño, fabricación y manejo de microchips, así como la creación de incentivos para atraer empresas del sector.

La apuesta por los semiconductores y la microelectrónica se produce en un contexto internacional donde la demanda de estos productos ha crecido, y se reconoce como una oportunidad para diversificar la economía nacional y generar empleos altamente calificados.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Vista macro de una placa base electrónica que destaca un microprocesador de última generación instalado en el centro, sector en el que Panamá busca incursionar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que se pretende es que ambas estrategias nacionales estarán alineadas con las tendencias globales de transformación digital, lo que permitirá a Panamá fortalecer su competitividad en el ámbito regional.

El lanzamiento incluirá la presentación de los principales ejes, objetivos y acciones que guiarán la ejecución de los planes.

Ortega subrayó que la formulación de estas estrategias se realizó con la colaboración de especialistas nacionales e internacionales y que se espera la participación activa de la sociedad civil y el sector privado en su implementación.

La iniciativa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación busca colocar a Panamá en la vanguardia de la adopción tecnológica en América Latina y consolidar una base sólida para el crecimiento de industrias emergentes.

El evento de presentación servirá también como plataforma para iniciar mesas de trabajo y alianzas estratégicas que permitan acelerar el desarrollo de proyectos vinculados a la inteligencia artificial y la microelectrónica.

Primer plano de un chip electrónico sobre una base metálica, con dos herramientas de precisión manipulando su superficie. Visible el logo "TPC" en un soporte.
El desarrollo de microchip es un avance en la tecnología avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa es que, a partir del 30 de julio, el país cuente con una hoja de ruta clara para avanzar en la modernización de su economía y la generación de oportunidades para las futuras generaciones.

El lanzamiento de estos planes representa un punto de partida para la articulación de políticas públicas y privadas orientadas a la innovación, y marca el inicio de un proceso que, según la Senacyt, definirá el rumbo tecnológico de Panamá en los próximos años.

Temas Relacionados

PanamáEstrategiasIASemiconductoresMicroelectrónicaSenacytAnuncioReferenteRegional

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rescatistas costarricenses que participaron en misión en Venezuela reciben atención médica y psicológica

El Colegio de Médicos y Cirujanos organizó una jornada integral para 16 cruzrojistas y sus familiares, con el objetivo de atender el impacto físico y emocional tras las labores de búsqueda y rescate realizadas luego de los terremotos en el país suramericano

Rescatistas costarricenses que participaron en misión en Venezuela reciben atención médica y psicológica

Autoridades de Seguridad en Honduras intensifican búsqueda de responsables de las masacres de Rigores

La Policía Nacional mantiene despliegues en el Bajo Aguán, Yoro y otras regiones del país.

Autoridades de Seguridad en Honduras intensifican búsqueda de responsables de las masacres de Rigores

Autoridades dominicanas detienen a una joven acusada de causarle la muerte a su pareja con arma blanca

La apresada, de 27 años, fue capturada de madrugada en Los Guaricanos tras un hecho con arma blanca, mientras el hombre, de 21, falleció durante una atención de urgencia

Autoridades dominicanas detienen a una joven acusada de causarle la muerte a su pareja con arma blanca

Coreano prende fuego su casa y se lanza desde el segundo nivel durante un desalojo judicial en Guatemala

El inquilino Juno Soo Kim Lee roció combustible en el inmueble, lo encendió y, acorralado en el segundo nivel, se arrojó al vacío, fue llevado crítico al Roosevelt y murió poco después

Coreano prende fuego su casa y se lanza desde el segundo nivel durante un desalojo judicial en Guatemala

El Salvador registra 783 muertes por siniestros viales hasta el 15 de julio de 2026

El reporte del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, con registros de la Policía Nacional Civil, contabiliza 12,372 hechos entre enero y mediados de julio, un 11% más que en 2025

El Salvador registra 783 muertes por siniestros viales hasta el 15 de julio de 2026

TECNO

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este viernes 17 de julio

Paso a paso para invertir en criptomonedas y cuál es su valor este viernes 17 de julio

Apple podría lanzar un nuevo iPad Mini con pantalla OLED en 2026

Girar sin parar: la nueva técnica para volver invisibles a los drones

George Lucas, director de Star Wars, afirma que la IA es “el futuro” del cine

Así esquiva Starlink la basura espacial: más de 355 mil maniobras para evitar colisiones en el último año

ENTRETENIMIENTO

“Si asusto a Timmy en Dune, vamos por buen camino”, dijo Anya Taylor-Joy sobre el elogio de Timothée Chalamet

“Si asusto a Timmy en Dune, vamos por buen camino”, dijo Anya Taylor-Joy sobre el elogio de Timothée Chalamet

La experta en historia clásica Mary Beard alaba ‘La Odisea’ pero señala su gran fallo: “Le faltan sexo y humor”

Tom Holland confiesa que no ha visto nunca esta icónica película para sorpresa de Matt Damon: “¿Me estás vacilando?"

El creador de ‘Star Wars’ defiende el uso de la IA en Hollywood: “Es el futuro”

Cuál fue la tierna frase de su hija que emocionó a Matt Damon tras su papel en “La Odisea”

MUNDO

Andy Burnham asumirá este lunes como nuevo primer ministro del Reino Unido: “Seremos inequívocamente laboristas”

Andy Burnham asumirá este lunes como nuevo primer ministro del Reino Unido: “Seremos inequívocamente laboristas”

Estados Unidos cumplió la advertencia de Trump y destruyó puentes claves en Irán durante su última ofensiva nocturna

La UE debatirá una nueva reforma sobre el mercado del carbono en busca de un equilibrio entre gobiernos y activistas

El dictador norcoreano Kim Jong-un se reunió con el principal ideólogo de Xi Jinping en Pyonyang para reforzar las relaciones bilaterales

Guerra en Medio Oriente EN VIVO | Irán y Kuwait pidieron a la población reducir el consumo eléctrico en medio de los bombardeos