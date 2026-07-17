Panamá se apunta al desarrollo de las estrategias de Inteligencia Artificial y de semiconductores y microelectrónica

Mediante alianzas estratégicas el país busca acelerar el desarrollo de proyectos vinculados a la inteligencia artificial y la microelectrónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá lanzará este mes la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica, dos planes impulsados por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), con el objetivo de posicionar al país como referente regional en innovación tecnológica.

El anuncio fue realizado por Eduardo Ortega, secretario nacional de la Senacyt, quien adelantó que el evento contará con la participación de representantes de universidades y empresas líderes en el sector.

La información señala que el lanzamiento de ambas estrategias se llevará a cabo en un acto que reunirá a instituciones académicas y compañías especializadas en inteligencia artificial, así como actores clave de la industria de los semiconductores y la microelectrónica.

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“Vamos a tener algunas de las universidades más importantes y empresas en inteligencia artificial, así que estamos muy contentos”, destacó Ortega, quien agregó que la presencia de estos actores busca fortalecer los lazos entre el sector público, la academia y la industria, elemento considerado fundamental para el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales.

Al describir la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial se indicó que esta tiene como propósito principal promover el uso responsable y ético de la inteligencia artificial en diversos sectores productivos, educativos y sociales.

Eduardo Ortega, secretario nacional de la Senacyt, hizo el anuncio sobre las estrategias a implementar.

De acuerdo con lo adelantado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el plan contempla la creación de políticas que faciliten la adopción de herramientas de inteligencia artificial tanto en la administración pública como en empresas privadas, así como el fomento de iniciativas de formación técnica y universitaria.

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El enfoque estará puesto en garantizar que la expansión de esta tecnología ocurra bajo parámetros de transparencia, protección de datos y respeto a los derechos humanos.

Por su parte, la Estrategia Nacional de Semiconductores y Microelectrónica pretende impulsar el desarrollo del talento humano y atraer inversiones en una industria considerada de alto valor agregado.

El documento prevé la implementación de programas de capacitación especializada en diseño, fabricación y manejo de microchips, así como la creación de incentivos para atraer empresas del sector.

La apuesta por los semiconductores y la microelectrónica se produce en un contexto internacional donde la demanda de estos productos ha crecido, y se reconoce como una oportunidad para diversificar la economía nacional y generar empleos altamente calificados.

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Vista macro de una placa base electrónica que destaca un microprocesador de última generación instalado en el centro, sector en el que Panamá busca incursionar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que se pretende es que ambas estrategias nacionales estarán alineadas con las tendencias globales de transformación digital, lo que permitirá a Panamá fortalecer su competitividad en el ámbito regional.

El lanzamiento incluirá la presentación de los principales ejes, objetivos y acciones que guiarán la ejecución de los planes.

Ortega subrayó que la formulación de estas estrategias se realizó con la colaboración de especialistas nacionales e internacionales y que se espera la participación activa de la sociedad civil y el sector privado en su implementación.

La iniciativa de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación busca colocar a Panamá en la vanguardia de la adopción tecnológica en América Latina y consolidar una base sólida para el crecimiento de industrias emergentes.

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El evento de presentación servirá también como plataforma para iniciar mesas de trabajo y alianzas estratégicas que permitan acelerar el desarrollo de proyectos vinculados a la inteligencia artificial y la microelectrónica.

El desarrollo de microchip es un avance en la tecnología avanzada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La expectativa es que, a partir del 30 de julio, el país cuente con una hoja de ruta clara para avanzar en la modernización de su economía y la generación de oportunidades para las futuras generaciones.

El lanzamiento de estos planes representa un punto de partida para la articulación de políticas públicas y privadas orientadas a la innovación, y marca el inicio de un proceso que, según la Senacyt, definirá el rumbo tecnológico de Panamá en los próximos años.

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