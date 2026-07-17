Mauro Icardi define su futuro futbolístico en medio de tensiones entre la China Suárez y Benjamín Vicuña

Guidpo Zaffora habló de la situación profesional del futbolista Mauro Icardi, quien se encuentra sin club tras su salida del Galatasaray

La salida de Mauro Icardi del Galatasaray abre una serie de interrogantes sobre el rumbo de su carrera y su vida personal. El delantero argentino, recientemente desvinculado del club turco, enfrenta la disyuntiva de elegir entre tres posibles destinos profesionales que podrían redefinir no solo su futuro deportivo, sino también la dinámica de su familia ensamblada junto a la China Suárez. Las alternativas sobre la mesa no solo difieren en términos futbolísticos y económicos, sino que están marcadas por implicancias logísticas y personales de peso, especialmente en relación con los hijos de la actriz y su vínculo con Benjamín Vicuña.

Brasil aparece como el destino preferido de Mauro Icardi y la China Suárez por la organización familiar y los traslados de los hijos

El delantero cuenta con ofertas concretas de Arabia Saudita, México y Brasil. Según reveló Guido Záffora en el programa DDM, cada una de estas propuestas presenta ventajas y desafíos particulares. El pase a Arabia Saudita, por ejemplo, asoma como la opción económicamente más tentadora, pero la más compleja en términos familiares. La distancia y la logística necesaria para mantener el contacto con la Argentina y facilitar los traslados de los hijos de la China Suárez hacen que esta alternativa pierda fuerza, pese al atractivo salarial. La experiencia previa de la familia en Estambul ya había requerido negociaciones arduas con los padres de los menores para coordinar la mudanza y la vida cotidiana.

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Maurto Icardi brilló en el Galatasaray y ahora se encuentra en la búsqueda de nuevo club

La propuesta mexicana, en tanto, implicaría un ingreso de dinero menor al de Arabia. Sin embargo, la prioridad para la pareja parece estar orientada a la organización familiar y la facilidad de mantener vínculos cercanos con Buenos Aires. En este contexto, Brasil emerge como la opción preferida. “La tercera opción, que entiendo por el contexto China Suárez, Argentina, sus hijas y Benjamín Vicuña es la más ‘atractiva’”. expresó el periodista. Esta alternativa facilitaría enormemente los traslados y dejaría a los niños a una distancia prudencial de la capital argentina.

Para Icardi, la elección de Brasil no solo responde a motivos personales. Según algunas versiones, existe una propuesta concreta de un club de San Pablo, plaza que le permitiría mantenerse en la élite futbolística continental. El mercado brasileño ofrece la posibilidad de seguir compitiendo a alto nivel, lo que representa una oportunidad profesional relevante para el delantero, sin sacrificar el bienestar de su familia en el proceso.

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La salida de Mauro Icardi del Galatasaray abrió dudas sobre su futuro profesional y su vida personal junto a la China Suárez

La decisión del futbolista ocurre en un contexto de fuerte tensión entre la China Suárez y Benjamín Vicuña, el padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Según el ciclo de América, la expareja mantiene un presente de nulo contacto y fuertes desacuerdos por la crianza. El periodista explicó: “Por una predisposición de distancias, van a evaluar todos los escenarios”, remarcando que cada variable —desde la distancia geográfica hasta los acuerdos parentales— pesa en la selección del nuevo club.

La paciencia de Vicuña frente a los viajes y mudanzas constantes de sus hijos parece estar agotándose. Según Záffora, “Está con poca paciencia Benja, pero todavía no explota por muchas cuestiones. Con los no cumplimientos se calló la boca”, frase que ilustra el nivel de tirantez en la relación parental. Ante este panorama, la elección de Brasil no solo busca preservar la organización familiar, sino también desactivar un posible conflicto judicial por la tenencia y la movilidad internacional de los menores.

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La tensión entre la China Suárez y Benjamín Vicuña influye en la decisión de Mauro Icardi por la crianza de Magnolia y Amancio

El caso de Icardi ilustra cómo la elección de un destino futbolístico puede ser determinada por factores extradeportivos tanto o más que por los estrictamente profesionales. El delantero argentino, al evaluar las tres propuestas, prioriza la cercanía con la Argentina y la posibilidad de mantener un equilibrio familiar, en un escenario donde su pareja, la China Suárez, y el vínculo con Benjamín Vicuña por la crianza de Magnolia y Amancio juegan un rol central.