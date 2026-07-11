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GTA Online: novedades de la semana, vehículos de premio y todo sobre el nuevo Golpe al Centro Kortz

Esta actualización incluye un robo de arte a gran escala en uno de los monumentos culturales más reconocidos de Los Santos

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Ilustración de Grand Theft Auto Online con múltiples personajes. Se ven una mujer con pistola, un motociclista, un hombre con toalla y un personaje con máscara antigás
The Kortz Center Heist es la última actualización de GTA Online antes del lanzamiento de GTA VI. (GTA Online)

El Golpe al Centro Kortz de GTA Online es la actualización más reciente del multijugador de Grand Theft Auto V antes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI.

Incluye un robo de arte a gran escala en uno de los monumentos culturales más reconocidos de Los Santos, con hasta cuatro jugadores, múltiples rutas de escape y la posibilidad de quedarse con las obras robadas para colgarlas en la mansión propia.

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La actualización 1.73, también conocida como The Kortz Center Heist, llega a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4 y Xbox One el martes 14 de julio a las 2:00 AM PT / 5:00 AM ET / 11:00 AM (hora de Europa Central).

Hombre con auriculares pinta en caballete. Otro hombre observa. Cuadro con dados, rompecabezas, diamante, máscara, figuras abstractas. Estantes, cajas y botes de pintura
Un falsificador crea réplicas para sustituir los cuadros originales durante el robo. (GTA Online)

Qué es el Golpe al Centro Kortz y cómo funciona

El Centro Kortz, ubicado en los cerros de Pacific Bluffs, es el escenario del nuevo golpe.

Los jugadores trabajan junto al misterioso Mr. Faber y su contacto Raf De Angelis para planear y ejecutar el robo de obras de arte de alto valor. El golpe se puede completar en solitario o en equipo de hasta cuatro personas.

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Para acceder al contenido, los jugadores necesitan una Mansión y la nueva extensión Estudio de Arte, que funciona como cuartel general de la operación.

Desde allí, un falsificador prepara réplicas de los cuadros que se intercambiarán por los originales durante el asalto. El estudio también almacena equipo y tecnología que los jugadores pueden usar al armar su carga para la Fase Final.

Cuatro cuadros enmarcados: paisaje invernal con iglesia, escena clásica de figuras, hombre junto a piscina con conejo y ciudad, fábrica con gente
La actualización gira en torno al robo de arte en el Centro Kortz, uno de los lugares más reconocidos de Los Santos. (GTA Online)

Antes del golpe propiamente dicho, los jugadores deben reconocer el Centro Kortz en persona: recorrer la galería, fotografiar las pinturas sin alertar a la seguridad y localizar puntos de entrada, salida y objetivos secundarios.

La discreción tiene impacto directo en el botín: las obras robadas con testigos o con cámaras activas valen menos en el mercado negro.

Cada semana se incorporan tres pinturas nuevas para robar, lo que da margen para repetir el golpe con distintos enfoques y objetivos.

Una de las novedades centrales del golpe es la elección que los jugadores deben tomar con las obras robadas: venderlas a Mr. Faber en la semana del robo para obtener el mejor precio posible, o conservarlas y exhibirlas en el Estudio de Arte de la Mansión como trofeos permanentes.

Hombre con pasamontañas y chaleco antibalas conduce motocicleta de noche con faro encendido. En el fondo se ven palmeras, helicópteros y otros vehículos
Cada semana hay tres pinturas nuevas disponibles para robar. (GTA Online)

Las pinturas de Objetivo Principal son las únicas que se pueden retener para decorar el espacio.

Recompensas previas al lanzamiento: el programa Fine Art Collector

Rockstar activó un período de recompensas que estuvo disponible desde el 18 de junio y cierra el lunes 13 de julio. Los jugadores que aún no lo hicieron tienen pocas horas para aprovechar los beneficios según su perfil:

Todos los jugadores:

  • Iniciar sesión antes del 13 de julio: GTA$500.000 y una Benefactor Turreted Limo (Sedán) gratuita en Warstock Cache & Carry (el dinero llega en un plazo de 72 horas).
  • Completar cualquier Golpe antes del 13 de julio: GTA$1.000.000 adicional y el Atuendo de la NOOSE (también en 72 horas).
Vehículo deportivo bicolor (rojo y camuflaje) con alerón trasero. Llantas negras que muestran la marca Atomic. Logotipo de Grotti visible. Fondo rojo oscuro con luces
El golpe llega con vehículos inédito como el Grotti Veleno GT. (GTA Online)

Propietarios de Mansión:

  • Iniciar sesión antes del 13 de julio desbloquea, al momento del lanzamiento del golpe: estado Elitista en el programa Fine Art Collector, descuento de GTA$1.000.000 en la expansión Estudio de Arte, un helicóptero Annihilator Stealth gratuito en Warstock, una Escultura del Centro Kortz para decorar la Mansión y la posibilidad de robar una pintura de alto valor especial para vender o conservar.

Vehículos nuevos: el Grotti Veleno GT y más

El lanzamiento del golpe viene acompañado de nuevos vehículos. Los miembros de GTA+ pueden reclamar el Grotti Veleno GT de forma gratuita desde el showroom de The Vinewood Car Club a partir del 14 de julio; el resto de los jugadores podrá comprarlo desde el 21 de julio.

Además del Veleno GT, el update incorpora nuevos superdeportivos y opciones compatibles con mejoras de Drift y Hao’s Special Works. Las actualizaciones al Rockstar Mission Creator llegarán más adelante.

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