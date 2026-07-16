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Las duras críticas de una leyenda de Inglaterra contra su selección después de perder contra Argentina: “Merecimos la derrota”

Michael Owen apuntó directamente contra las decisiones tácticas de Thomas Tuchel, a quien responsabilizó de un repliegue prematuro que, con el marcador a favor, terminó por costarle la semifinal del Mundial a los Tres Leones

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Michael Owen, leyenda de la selección inglesa, criticó las decisiones tácticas de Thomas Tuchel tras la derrota ante Argentina en las semifinales del Mundial (REUTERS/Chris Radburn)
Michael Owen, leyenda de la selección inglesa, criticó las decisiones tácticas de Thomas Tuchel tras la derrota ante Argentina en las semifinales del Mundial (REUTERS/Chris Radburn)

Michael Owen criticó con dureza a la selección inglesa tras la derrota ante Argentina por 2 a 1 en el Estadio Atlanta, en las semifinales de la Copa del Mundo. El exdelantero del Liverpool y Real Madrid, que ganó el balón de oro en 2004, no ahorró palabras y cuestionó las decisiones tácticas del cuerpo técnico en un momento que considera decisivo para el futuro de los Three Lions.

Owen publicó un mensaje en sus redes sociales donde opinó que Inglaterra es un equipo superior al campeón del mundo, pero admitió sin rodeos que la derrota fue completamente merecida. “Somos un equipo mejor que Argentina, no tengo ninguna duda en mi mente. Pero merecimos que nos derrotaran al final. De hecho, podría haber sido un 4-1“, escribió el exjugador.

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El análisis de Owen apuntó directamente a una decisión que, a su juicio, marcó el rumbo del partido: la salida de tres defensas cuando el marcador era favorable. “Sacar a 3 defensas con un 1-0 de ventaja. ¿Qué mensaje envía eso?“, preguntó.

La comparación con España, que también ganó por la mínima diferencia la noche anterior y mantuvo una postura diferente, fue el eje de su argumento. “Mira a España con un 1-0 anoche. Eso es coraje. Eso es valentía. Y luego mira a Inglaterra con un 1-0“, planteó.

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El exdelantero inglés cuestionó la salida de tres defensas con ventaja en el marcador, una decisión que, a su juicio, le costó el partido a los Tres Leones (Facebook)
El exdelantero inglés cuestionó la salida de tres defensas con ventaja en el marcador, una decisión que, a su juicio, le costó el partido a los Tres Leones (Facebook)

Para Owen, el problema va más allá de una decisión puntual en un partido. El exdelantero, quien en su columna del Daily Mail publicada antes del encuentro había repasado la historia de la rivalidad entre ambas selecciones, insistió en que el fútbol inglés arrastra una confusión estructural sobre lo que significa jugar con valentía.

“Hasta que entendamos que el coraje y la valentía consisten en controlar la posesión bajo presión y no en despejar o cabecear el balón 40 yardas (36,5 metros) por el campo, este siempre será el resultado final", advirtió.

Sobre el campo, el partido le dio la razón. Argentina salió al segundo tiempo con mayor peso ofensivo y, pese a quedar en desventaja tras el gol de Anthony Gordon a los 54 minutos, no retrocedió. El técnico Thomas Tuchel, en cambio, optó por reemplazar al propio Gordon con el zaguero Ezri Konsa, una señal clara de repliegue que el equipo de Lionel Scaloni supo aprovechar.

A los 85 minutos, Enzo Fernández igualó el marcador tras una asistencia de Messi, y Lautaro Martínez selló la remontada en los instantes finales con otro pase del 10 argentino.

Tras la clasificación, los jugadores de la Albiceleste desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos con su hinchada en Atlanta (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Tras la clasificación, los jugadores de la Albiceleste desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos con su hinchada en Atlanta (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La autocrítica de Owen no se limitó al plano táctico. El exdelantero reconoció que los jugadores ingleses pueden salir con la frente en alto, y destacó la consistencia del equipo en las etapas finales de las grandes competiciones. “Nuestros chicos son tan auténticos. Pueden levantar la cabeza con orgullo, llegando consistentemente a las etapas finales de las grandes competiciones”, escribió.

Pero ese reconocimiento vino acompañado de una lectura que no deja margen para la complacencia: con mayor astucia táctica, sostuvo, Inglaterra podría haber sido Campeón de Europa —en referencia a la final ante Italia en Wembley— y estar cerca de ganar el Mundial.

El contexto de la eliminación tuvo además una carga simbólica que Owen conoce bien. En su columna del Daily Mail, el exdelantero había recordado los episodios que construyeron la rivalidad entre ambas selecciones: su gol en el Mundial de 1998, el penalti conseguido ante Mauricio Pochettino en Japón 2002, y la victoria en el amistoso de 2005 en Ginebra. Toda esa historia quedó como telón de fondo de un partido que, al final, Argentina ganó con autoridad y que cerró con una imagen elocuente: los jugadores de la Albiceleste desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante los festejos con su hinchada.

El campeón del mundo enfrentará a España el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey desde las 16:00 en la final del torneo. Inglaterra, por su parte, jugará el partido por el tercer y cuarto puesto este sábado desde las 18:00 (hora argentina) ante Francia en Miami.

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