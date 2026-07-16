Panamá

Autoridades retoman trabajos para establecimiento de área económica especial en el interior de Panamá

Inspeccionan terrenos donde se proyecta construir una terminal portuaria y de cruceros, anunciada desde hace cinco años en la ciudad de Aguadulce

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El Área Económica Especial de Aguadulce contará con una extensión de 1,758 hectáreas, propiedad del Estado. (Cortesía)
El Área Económica Especial de Aguadulce contará con una extensión de 1,758 hectáreas, propiedad del Estado. (Cortesía)

Anunciada en 2021, el Área Económica Especial de Aguadulce, en la provincia de Coclé, apenas empieza de manera tímida a arrancar con las primeras inspecciones oculares en los terrenos donde supuestamente deberá establecerse.

El Área Económica Especial de Aguadulce (AEEA) estará en el distrito de Aguadulce, provincia de Coclé, y contará con una extensión de 1,758 hectáreas, todas propiedad del Estado.

La Agencia del Área Económica Especial de Aguadulce sería la entidad responsable de gestionar, promover e implementar las políticas, estrategias y programas necesarios para el desarrollo y operación de esta zona económica especial, orientada a fortalecer la competitividad logística, industrial y de servicios del país.

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El proyecto, estratégico para el desarrollo regional, fue anunciado por la administración del expresidente Laurentino Cortizo (2019-2024) como una manera de impulsar la todavía deprimida economía de las provincias centrales.

La supuesta inversión inicial era de aproximada de $3,500 millones, de los cuales unos $2,500 millones corresponderían a la terminal portuaria que permitiría la operación de todo tipo de carga y estaría habilitada para el servicio de cruceros y transporte internacional de pasajeros.

Un proyecto esperado que no termina de concretarse. (Cortesía)
Un proyecto esperado que no termina de concretarse. (Cortesía)

Su construcción, mantenimiento y operación, según se informó en su momento, se desarrollaría bajo un régimen de concesión, impulsando la inversión privada y el desarrollo portuario de la región central del país.

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El área económica especial de Aguadulce contaría en su primera etapa con la participación de 350 empresas, que generarían más de 8,000 empleos directos y 4,000 indirectos, según informes oficiales de la época.

En mayo del 2023 se anunció que 10 empresas procedentes de Holanda, China, México, Estados Unidos, Israel, Corea del Sur, Canadá, Indonesia e incluso locales estaban interesadas en instalarse en el área económica, lo que hasta el momento no se ha concretado, toda vez que el área económica no existe.

Ahora, como parte de los procedimientos legales y administrativos para el traspaso formal de tierras al Área Económica Especial de Aguadulce, se realizan inspecciones oculares en los terrenos donde deberá establecerse el área de ejecución de este proyecto estratégico para el desarrollo regional.

Estas acciones, informó la agencia, forman parte de la hoja de ruta institucional que permitirá poner en marcha los planes operativos contemplados por ley, para el funcionamiento de esta zona económica.

Mapa de Panamá sobre mesa de madera. Telescopio, cinta métrica enrollada, dos bolígrafos, compás, brújula y maqueta de barco carguero.
Sobre una mesa de madera, un mapa físico de Panamá muestra instrumentos de topografía, de navegación y una maqueta de un barco de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las inspecciones se desarrollaron en el sector de El Salado (El Sala´o) y en áreas colindantes a la comunidad de El Gallo, terrenos que legalmente pertenecen al Área Económica Especial de Aguadulce, como parte de su patrimonio territorial para la implementación de iniciativas logísticas, industriales y de servicios.

Alex Valderrama, administrador del Área Económica Especial de Aguadulce, manifestó que cada uno de los avances técnicos y administrativos que se van generando en torno a este proyecto es un compromiso de la entidad con el cumplimiento de los plazos y la ejecución efectiva de los planes de acción establecidos.

El proceso cuenta con el respaldo de la Dirección Nacional de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (Anati), a fin de garantizar la correcta verificación física y legal de los predios involucrados.

Este paso técnico, agrega la información, representa un avance importante en el proceso de estructuración de la plataforma económica que se proyecta como motor de crecimiento para la región central del país.

La puesta en marcha del Área Económica Especial de Aguadulce, se reitera que representa una importante oportunidad para dinamizar la economía local y regional, al tiempo que se proyecta como un generador de plazas de empleo y atracción de inversiones, tanto en la comunidad de Aguadulce como en toda la región central del país.

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