Colegio Médico en Honduras exige rendición de cuentas por el fideicomiso para reducir la mora quirúrgica

Samuel Santos aseguró que la crisis hospitalaria va más allá de la escasez de fentanilo. El presidente del Colegio Médico denunció la falta de medicamentos e insumos en hospitales públicos. (FOTO: Proceso HN)

La crisis que enfrentan los hospitales públicos de Honduras no se limita al desabastecimiento de fentanilo, sino que se ha extendido a la falta de medicamentos, insumos médicos y reactivos de laboratorio, denunció este miércoles el presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), Samuel Santos.

El dirigente gremial aseguró que la situación compromete la atención de miles de pacientes en la red hospitalaria estatal, donde, según dijo, escasean materiales indispensables para realizar procedimientos médicos y quirúrgicos.

Entre los insumos que, de acuerdo con Santos, hacen falta en los centros asistenciales figuran hilos de sutura, guantes, jeringas, ropa estéril para cirujanos y otros implementos básicos que forman parte del trabajo cotidiano del personal de salud.

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A ello se suma la carencia de reactivos de laboratorio, indispensables para practicar exámenes clínicos que permiten diagnosticar y dar seguimiento a diversas enfermedades.

La escasez de reactivos limita la realización de exámenes clínicos esenciales. Pacientes deben acudir a laboratorios privados para practicarse pruebas diagnósticas. (Foto: Redes sociales)

El presidente del CMH indicó que en varios hospitales públicos no se están realizando pruebas para medir parámetros como sodio, potasio, bilirrubina, entre otros análisis esenciales, debido a la falta de los insumos requeridos.

Como consecuencia, explicó, los pacientes se ven obligados a buscar laboratorios privados para practicarse estos exámenes y asumir de su propio bolsillo los costos, lo que representa una carga económica adicional para muchas familias.

Santos insistió en que el problema sanitario es mucho más amplio que la escasez de un solo medicamento.

“El problema no es únicamente el fentanilo, porque existen alternativas. La crisis es generalizada por la falta de otros medicamentos e insumos básicos”, manifestó.

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El dirigente médico advirtió que las deficiencias en el abastecimiento repercuten directamente en la calidad de la atención que reciben los pacientes y limitan la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

, presidente del Colegio Médico de Honduras, cuestionó la ejecución del decreto de emergencia destinado a reducir la mora quirúrgica y pidió una rendición de cuentas sobre el uso de los recursos asignados. Santos afirmó que muchas de las cirugías contempladas en el plan de emergencia se estarían realizando en hospitales privados, mientras los quirófanos de la red pública continúan enfrentando carencias de equipo e insumos. (Cortesía: CESPAD)

Asimismo, cuestionó la ejecución del Decreto de Emergencia aprobado para reducir la mora quirúrgica acumulada en los hospitales estatales.

Según Santos, gran parte de las cirugías contempladas dentro de ese plan se estarían realizando en hospitales privados, mientras los quirófanos del sistema público permanecen sin el equipamiento ni los insumos necesarios para operar con normalidad.

En ese sentido, expresó dudas sobre el manejo de los recursos asignados mediante el fideicomiso creado para atender la emergencia sanitaria.

“Se hizo un decreto de emergencia (...). No sabemos qué se ha comprado con el fideicomiso. Me llamó la atención que un hospital de la Costa Norte reportó un número de 1,900 cirugías con dos quirófanos; aquí hace falta una rendición de cuentas. No han hecho el número de cirugías que dicen, no es cierto”, afirmó.

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El presidente del Colegio Médico sostuvo que las autoridades sanitarias deben transparentar el uso de los fondos destinados a enfrentar la crisis y presentar resultados verificables sobre las acciones ejecutadas.

El dirigente gremial puso en duda las cifras oficiales sobre las cirugías realizadas y aseguró que aún no existe un informe transparente que detalle las compras efectuadas ni el impacto del fideicomiso creado para atender la emergencia. (Foto: EFE/Gustavo Amador/Archivo)

A su juicio, hasta el momento no existe información clara que permita conocer el impacto real de las medidas adoptadas para disminuir la mora quirúrgica ni sobre las compras efectuadas con los recursos aprobados bajo el decreto de emergencia.

Santos lamentó que, pese a los anuncios oficiales, aún no se haya presentado un informe detallado que refleje cuántas cirugías se han realizado, qué hospitales han sido beneficiados y cómo se han distribuido los recursos.

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Finalmente, reiteró que el sistema hospitalario requiere una intervención integral que garantice el abastecimiento permanente de medicamentos, insumos médicos, equipo y reactivos de laboratorio, al considerar que solo así será posible mejorar la atención de los pacientes y recuperar la capacidad operativa de los hospitales públicos.