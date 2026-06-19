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¿Te imaginas ganar dinero por jugar GTA Online? Un experimento convirtió esa idea en realidad

La iniciativa utilizó uno de los videojuegos más populares del mundo como un laboratorio para estudiar la cooperación y las dinámicas sociales en internet

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(YouTube: Rockstar Games)
GTA Online es uno de los videojuegos más usados por la comunidad de Rockstar. (YouTube: Rockstar Games)

Jugar a GTA Online y recibir dinero por ello dejó de ser una fantasía para convertirse en parte de un experimento impulsado por el gobierno del Reino Unido. A finales de 2024, funcionarios británicos participaron en sesiones dentro del popular videojuego de Rockstar con el objetivo de estudiar cómo interactúan las personas en espacios virtuales y extraer conclusiones que pudieran servir para el diseño de políticas públicas.

La iniciativa fue organizada por Policy Lab, una unidad especializada en enfoques experimentales que actualmente depende del Ministerio de Educación británico. La propuesta consistió en acompañar a los participantes en el entorno digital de Los Santos para observar sus comportamientos, relaciones sociales y formas de comunicación dentro del videojuego.

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La información fue revelada por The Telegraph, que recogió detalles del proyecto y las críticas que generó entre algunos sectores.

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La semana ofrece variadas oportunidades para ganar dinero, probar vehículos exclusivos, acceder a nuevos contenidos. (Rockstarintel)

El objetivo era estudiar el comportamiento humano en entornos digitales

Según explicó Policy Lab en una publicación, los investigadores pasaron tiempo con personas dentro de los videojuegos que estas utilizaban habitualmente para comprender mejor sus experiencias y observar cómo interactuaban con otros usuarios.

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La idea era crear un entorno emocionalmente seguro y estudiar la manera en que las personas se relacionan en espacios virtuales, especialmente en un momento en el que cada vez más actividades sociales y laborales tienen componentes digitales.

De acuerdo con los documentos citados por The Telegraph, los funcionarios participaron junto con los jugadores en diferentes actividades disponibles dentro de GTA Online, observando las dinámicas que se generaban durante las sesiones.

GTA Online se encuentra disponible para todos lo que cuenten con GTA V.
GTA Online se encuentra disponible para todos lo que cuenten con GTA V. (Rockstar)

Los Santos se convirtió en un laboratorio de investigación

Durante el experimento se llevaron a cabo distintas misiones características del videojuego. Entre ellas figuraban robos a joyerías, atentados contra ejecutivos ficticios y otros encargos que forman parte del universo criminal de GTA Online.

Los investigadores no buscaban analizar las acciones violentas en sí mismas, sino entender las formas de cooperación, la comunicación y las experiencias compartidas entre los participantes.

Algunos usuarios señalaron que disfrutaban de actividades más tranquilas, como administrar un club nocturno o pasar tiempo en un yate virtual.

Otros destacaron que conversar mientras conducían dentro del juego hacía que las interacciones fueran más naturales.

GTA Online se encuentra disponible para todos lo que cuenten con GTA V.
GTA Online fue usado por una unidad de investigación de la Policía de Reino Unido. (Rockstar)

Las conclusiones apuntaron a las ventajas de las reuniones virtuales

Uno de los hallazgos mencionados por los responsables del proyecto fue que los espacios digitales pueden facilitar la interacción entre personas ubicadas en diferentes regiones geográficas.

Los investigadores también observaron que los videojuegos permiten a los usuarios experimentar situaciones que, aunque sean ficticias, fomentan la cooperación y la toma de decisiones compartidas.

Además, se destacó que los mundos virtuales pueden servir como lugares de encuentro para comunidades que, de otro modo, tendrían dificultades para reunirse de forma presencial.

GTA Online se encuentra disponible para todos lo que cuenten con GTA V.
GTA Online tiene varias misiones para recaudar dinero. (Rockstar)

El experimento generó críticas

La iniciativa no estuvo exenta de controversias. Una fuente citada por The Telegraph calificó el proyecto como un “disparate”, cuestionando el uso de fondos públicos para realizar actividades dentro de un videojuego.

Sin embargo, desde Policy Lab sostienen que su misión consiste precisamente en probar métodos poco convencionales para obtener información que ayude a desarrollar políticas públicas más efectivas.

La unidad fue creada durante un gobierno conservador y, desde 2020, pasó a depender del Ministerio de Educación.

GTA Online se encuentra disponible para todos lo que cuenten con GTA V.
GTA Online mantiene sus actualizaciones a pocos meses de la salida de GTA VI. (Rockstar)

Qué es Policy Lab y cuál es su función

Policy Lab es un equipo dedicado a aplicar enfoques experimentales en la formulación de políticas públicas.

Su trabajo consiste en recibir encargos de distintos ministerios y desarrollar investigaciones que permitan comprender mejor determinados problemas sociales.

La organización busca combinar metodologías tradicionales con nuevas formas de recopilación de información, incluyendo herramientas digitales y espacios virtuales.

En este caso, GTA Online fue utilizado como un escenario para observar cómo las personas construyen relaciones, colaboran y se comunican en comunidades digitales.

GTA Online se encuentra disponible para todos lo que cuenten con GTA V.
GTA Online se convirtió en un videojuego para estudios. (Rockstar)

Los videojuegos como herramientas de investigación

El experimento británico refleja una tendencia creciente: utilizar los videojuegos como entornos para estudiar comportamientos humanos.

Los mundos virtuales ofrecen escenarios complejos donde millones de personas interactúan diariamente, establecen vínculos y desarrollan actividades económicas y sociales.

Por ello, algunos investigadores consideran que estos espacios pueden aportar información valiosa sobre cómo se relacionan las personas en la era digital.

Lo que comenzó como un experimento dentro de uno de los videojuegos más populares del mundo terminó demostrando que los entornos virtuales también pueden convertirse en laboratorios para estudiar la conducta humana y explorar nuevas formas de diseñar políticas públicas.

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