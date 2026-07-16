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El pedido de los hinchas argentinos a Lali Espósito antes de la gran final contra España

Con la clasificación asegurada gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, miles de usuarios extendieron su reclamo a la popstar

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Lali Espósito canta en un micrófono negro. Lleva un top con estampado de periódico y un collar brillante. Cabello oscuro y flequillo. Fondo oscuro
Lali Espósito deslumbra al público con su energía y talento vocal durante su presentación en el primer día del festival Cosquín Rock. (Mario R. Sar)

Este miércoles, después de una dura semifinal, Argentina se impuso por 2 a 1 ante Inglaterra con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez. De esta manera, la Scaloneta logró el pase a la final del Mundial 2026. Así las cosas, con la mente puesta en el duelo ante España, miles de hinchas recordaron el partido ante Francia en el 2022 y, por consecuencia, el rol clave que tuvo Lali Espósito aquel día.

Y ahora no sé cómo van a hacer, pero Lali tiene que cantar el himno en la final”, “Escuchame Lali, vos ya estás sacando pasaje, ¿no?”, “Dale Lali, tenés que ir a cantar el himno a la final”, fueron algunos de los mensajes que la popstar recibió de parte de sus miles de fanáticos.

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Por su parte, este miércoles, la cantante compartió cómo vivió el duelo ante Inglaterra junto a sus seres queridos. “Te amo enana faquera y argentina”, escribió su novio Pedro Rosemblat junto a una selfie en la que se los veía sonriendo ante la cámara. La artista lucía una bandana marron con puntos beige y una camiseta celeste y blanca a rayas.

Luego, fiel a su estilo y humor, publicó una antigua imagen de Lionel Messi tomando mates de espaldas al Big Ben en Londres. Para musicalizar este posteo, Lali eligió el tema “La cumbia de los trapos”, de Yerba Brava.

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Los mensajes de los fanáticos a Lali por la final del Mundial
Lali Espósito, la figura solicitada por los hinchas para la final del Mundial (X)
Los mensajes de los fanáticos a Lali por la final del Mundial
El pedido de los hinchas a Lali por la final del Mundial (X)
Los mensajes de los fanáticos a Lali por la final del Mundial
Los mensajes de los fanáticos a Lali por la final del Mundial (X)

Aquel 18 de diciembre de 2022, la intérprete de “Fanático” fue elegida para entonar el grito sagrado en el estadio Lusail. “Así”, con las lágrimas cayendo por su rostro y solo esa palabra, comenzó a graficar la cantante lo emocionada que se sentía, faltando poco más de 12 horas para el cotejo. Según explicó en otra instantánea, “es de manija, nervios, emoción y felicidad”. Un combo de sensaciones inimaginado meses atrás. Así las cosas, además de haber sido protagonista del Mundial desde las tribunas y en las calles, la joven lo sería desde el propio campo de juego.

El posteo de Pedro Rosemblat tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra
El posteo de Pedro Rosemblat tras el triunfo de Argentina ante Inglaterra

Tras haber cerrado cerró su gira Disciplina Tour en el Movistar Arena frente a miles de fanáticos, a las pocas horas la diva pop viajó a Qatar para alentar al seleccionado argentino en el encuentro ante Países Bajos en los cuartos de final del mundial de fútbol. Al despedirse de Buenos Aires, en el aeropuerto internacional de Ezeiza, no pasó inadvertida y varias seguidoras se acercaron para saludarla y pedirle selfies. En las redes sociales, comenzaron a circular esas imágenes y trascendió la noticia de su viaje.

Lali llegó a Qatar para co-conducir junto a Marley en Por el Mundo Mundial. Ni bien tocó puso los pies en el país qatarí, fue recibida por el conductor y todo el equipo de producción, quienes desde allí la trasladaron al hospedaje donde se encuentran todos alojados, la casa de “Gran Qatar”.

Los futbolistas de la selección cantan el himno nacional argentino

En aquel viaje, Lali Incluso también disfrutó de un partido en una cancha de fútbol qatarí en la que se hicieron presentes periodistas, artistas e influencers para un encuentro mixto que tuvo entre sus personalidades destacadas a la cantante, que sorprendió y dio cátedra en algunas de las jugadas que a través de las redes sociales se compartieron.

“Las pibas del mixto”, reza el posteo que publicó Nati Jota en sus redes sociales, donde se la puede ver en la cancha acompañada de Lali Espósito, Sofi Martínez, Morena Beltrán, Jo Valicenti y Martina Benza. La periodista e influencer aseguró en el programa Nadie Dice Cada, emitido por Luzu TV que le tocó estar en el equipo contrario a la cantante, hecho que le preocupó ya que “tiene un Vélez ahora, ¿te imaginás si la lastimás a Lali?”.

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