El Salvador

Cámara Alemana Salvadoreña destaca creciente interés de inversionistas en El Salvador

La visita, organizada junto con la Cancillería y la embajada en Berlín, reunió a compañías interesadas en explorar negocios en el país, con especial atención al desarrollo del sector turístico, según la presidenta del gremio

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Karla Klaus, Presidenta de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria, ofrece declaraciones con micrófono. La oradora está de pie frente a dos banderas, una de ellas identificada con el logo de la Cámara. El video documenta la visita de una delegación de empresarios alemanes para un intercambio con la Junta Directiva de la entidad. Este contenido es una cobertura de evento oficial.

La presidenta de la Cámara Alemana Salvadoreña de Comercio e Industria (CASCI), Karka Klaus, expresó satisfacción y optimismo tras recibir a una delegación de empresas de Alemania que busca identificar nuevas oportunidades de inversión en El Salvador.

En declaraciones recogidas por la entidad de apoyo internacional, la titular de la CASCI subrayó la importancia de que compañías extranjeras reconozcan el dinamismo de sectores como el turismo, impulsando la imagen del país como destino atractivo para inversionistas internacionales.

“La llegada de este grupo empresarial, organizado junto con la Cancillería y nuestra embajada en Berlín, confirma que El Salvador está generando un interés genuino en actores económicos globales”, afirmó la presidenta. Según la directiva, la delegación mostró particular interés en el crecimiento que presenta el sector turístico y valoró de forma positiva la posibilidad de participar en ese proceso de transformación.

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La CASCI ofreció en su visita a los visitantes un espacio de intercambio directo con expertos y socios de la cámara, quienes compartieron experiencias sobre el contexto legal y operativo en el país. La presidenta consideró fundamental que los empresarios alemanes conozcan de primera mano los casos de éxito de empresas como DHL, Siemens y DQS, entre otras, para comprender cómo han logrado consolidarse y expandirse en el mercado salvadoreño.

Cámara Alemana Salvadoreña recibió a empresas de Alemania y dejó en foco un sector con potencial de inversión (Captura de pantalla de video de Unión Europea).
Cámara Alemana Salvadoreña recibió a empresas de Alemania y dejó en foco un sector con potencial de inversión (Captura de pantalla de video de Unión Europea).

“Los hemos puesto en contacto con nuestros expertos, tanto dentro de la junta directiva como dentro de los socios, para que conozcan temas legales, para que conozcan casos exitosos de empresas como DHL, empresas de energía, empresas de certificaciones como DQS, empresa como Siemens, que también es parte de nuestra junta directiva”, detalló la titular de la Cámara en un video colgado este miércoles en las plataformas oficiales.

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La presidenta valoró el entusiasmo de los visitantes y consideró que este tipo de iniciativas fortalecen los vínculos bilaterales. “Para nosotros una gran alegría escuchar que se sienten atraídos por el boom que ven en El Salvador y han decidido acompañar esa delegación”, manifestó. De acuerdo con la directiva, la agenda de la semana permitirá a las empresas alemanas acceder a información relevante y establecer nuevas conexiones con actores clave de la economía salvadoreña.

Encuentro con el sector gubernamental

La delegación está integrada por representantes de la industria hotelera, inteligencia artificial, desarrollo de software y energías renovables, entre otros sectores. El grupo fue recibido el lunes por la ministra de Turismo, Morena Valdez, y la embajadora de El Salvador en Alemania, Florencia Vilanova, quienes encabezaron una reunión de trabajo sobre las ventajas competitivas y los incentivos para inversionistas extranjeros.

Durante el encuentro, las autoridades presentaron información sobre áreas de oportunidad en el sector turístico, con énfasis en Surf City. Valdez dijo que la mayoría de los empresarios de la misión alemana expresó interés en el turismo, aunque también observó otras áreas de desarrollo.

Empresarios alemanes en El Salvador ponen la lupa en turismo e inversión, pero una zona concentra la atención (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)
Empresarios alemanes en El Salvador ponen la lupa en turismo e inversión, pero una zona concentra la atención (Foto cortesía Secretaría de Prensa de la Presidencia)

Vale señalar que El Salvador cerró 2025 con un saldo negativo de inversión extranjera directa, una señal de que salieron más recursos de los que ingresaron, en un año en que Centroamérica y República Dominicana también redujeron la captación regional de capitales, según el informe de Balanza de Pagos de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano.

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