Más de 1,6 millones de visitantes llegaron a Costa Rica por vía aérea en el primer semestre de 2026

Más de 1,6 millones de turistas ingresaron a Costa Rica por vía aérea durante el primer semestre de 2026. Crédito: AERIS

El turismo internacional continúa mostrando señales de recuperación y crecimiento en Costa Rica. Durante los primeros seis meses de 2026, el país recibió 1,605,360 turistas por vía aérea, una cifra que representa un incremento del 7.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior y que reafirma la fortaleza de la industria turística nacional pese al complejo panorama económico y geopolítico internacional.

Los datos divulgados por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reflejan que América del Norte sigue siendo el principal motor del turismo costarricense, concentrando tres de cada cuatro visitantes que ingresan al país por la vía aérea.

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En total, 1,210,654 turistas provenientes de Estados Unidos, Canadá y México visitaron Costa Rica entre enero y junio, equivalente al 75% del total de llegadas internacionales, lo que representa un crecimiento del 8.1% respecto al primer semestre de 2025.

Estados Unidos se mantiene como el mercado emisor más importante para el país. Durante el periodo analizado arribaron 966,661 turistas estadounidenses, un incremento del 4.9% en comparación con el año anterior.

Sin embargo, el mayor crecimiento dentro de la región lo registró Canadá, cuyos viajeros aumentaron un 26.5%, alcanzando 197,528 visitantes. El comportamiento confirma la recuperación del mercado canadiense y su creciente importancia para la actividad turística nacional.

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Por su parte, México también mantuvo una tendencia positiva. En los primeros seis meses del año llegaron 46,465 turistas mexicanos, lo que representa un aumento del 8.4% respecto al mismo periodo de 2025.

Estados Unidos continúa siendo el principal emisor de turistas hacia Costa Rica, seguido por Canadá y México. Crédito: AERIS

El presidente ejecutivo del ICT, Marcos Borges, calificó los resultados como positivos, aunque advirtió que el contexto internacional obliga a mantener cautela durante el segundo semestre del año.

Según explicó, el instituto continuará impulsando campañas de promoción en los principales mercados emisores, fortalecerá la atracción de nuevas rutas aéreas y trabajará junto al sector privado para diversificar la oferta turística y mejorar la calidad de los servicios bajo el concepto de la experiencia “Pura Vida”.

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Europa también gana protagonismo

Además del sólido desempeño del mercado norteamericano, el turismo europeo registró un crecimiento significativo durante el primer semestre.

Entre enero y junio llegaron 236,462 turistas europeos, un 9.7% más que en el mismo periodo del año anterior.

Entre los principales mercados del continente destacan Alemania, que registró 40,916 visitantes, con un crecimiento del 9.8%, mientras que Francia aportó 40,178 turistas, un incremento del 4%.

Uno de los comportamientos más sobresalientes fue el de España, desde donde viajaron 24,910 turistas, un aumento del 16.8%.

También destacó el mercado de Países Bajos, con 16,380 visitantes, equivalente a un crecimiento del 18.6%, uno de los porcentajes más altos entre los países europeos.

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Desde Suiza arribaron 11,875 turistas, un aumento del 8.3%, mientras que Reino Unido fue el único mercado europeo relevante que mostró una ligera disminución del 0.2%, con 36,263 visitantes durante el semestre.

Junio rompió la tendencia positiva

Pese al buen desempeño acumulado del semestre, el mes de junio presentó una leve desaceleración.

Durante ese mes ingresaron al país 214,518 turistas por vía aérea, cifra que representa una disminución del 1.2% en comparación con junio de 2025.

El ICT considera que este comportamiento responde a una combinación de factores internacionales y no necesariamente a una pérdida de competitividad del destino.

Entre las principales razones mencionadas por la institución se encuentran el complejo escenario geopolítico mundial, el incremento en los costos del combustible para la aviación y un fenómeno particular relacionado con la Copa del Mundo de 2026.

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De acuerdo con el instituto, una parte importante de los viajeros provenientes de Estados Unidos y México, dos de los principales mercados emisores para Costa Rica, optó por permanecer en sus países durante el torneo futbolístico, reduciendo temporalmente la demanda de viajes internacionales hacia destinos vacacionales.

El ICT atribuye la leve caída registrada en junio a factores internacionales como la Copa del Mundo y el aumento en los costos del transporte aéreo. Fuente: AERIS

Perspectivas para el segundo semestre

Pese al leve retroceso registrado en junio, las autoridades turísticas consideran que el balance general del primer semestre es favorable y mantiene buenas perspectivas para el resto del año.

El ICT apuesta por fortalecer la conectividad aérea, abrir nuevos mercados internacionales y ampliar la oferta de experiencias turísticas con el objetivo de mantener el ritmo de crecimiento observado durante la primera mitad de 2026.

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Con más de 1.6 millones de visitantes internacionales en apenas seis meses, el turismo continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos del país, impulsando el empleo, la inversión y el desarrollo de cientos de comunidades que dependen directa o indirectamente de esta actividad.