La feroz respuesta de Cuti Romero a Gary Neville tras el triunfo de Argentina: “Espero que cuando me retire no sea tan estúpido”

"OJALÁ QUE CUANDO YO ME RETIRE NO SEAN TAN ESTÚPIDO"



Cuti Romero, sobre los dichos de Gary Neville e la previa.@m_benedetto#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/x4KcFdwHQK — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Antes del triunfo de Argentina ante Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026, múltiples figuras del fútbol británico anticiparon un triunfo de los Tres Leones. Joe Cole y Wayne Rooney, entre otros, subestimaron al campeón defensor. Pero Gary Neville le puso nombres propios a sus críticas: el ex defensor hizo foco en los zagueros Cristian Romero y Lisandro Martínez. Pues bien, Cuti y Licha, luego del golpe en el clásico, le respondieron con palabras bien condimentadas.

“No es una Argentina de época ni mucho menos. No es tan buena como hace cuatro años, pero sigue siendo peligrosa. Tienen a Messi, tienen un espíritu increíble. Tienen a Romero y a Lisandro Martínez, que regalan un gol por partido, pero después los ves haciendo goles, dando pases y literalmente están en todas partes. Es increíble, yo los llamo la mejor y peor pareja de centrales del mundo. Porque por momentos hacen cosas increíbles, pero después hacen el ridículo”, había dicho el ídolo histórico del Manchester United (jugó 602 partidos y ganó 20 títulos), de 51 años.

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Inmediatamente, llovieron las respuestas para Neville desde Argentina. Por ejemplo, de parte de Pipo Gorosito, director técnico de San Lorenzo y campeón de América con La Scaloneta. “Díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era lateral, pedazo de tronco, que los defensores argentinos son cracks, son impresionantes. Pedazo de tronco, lo único que hacía era lateral. No sabía que se jugaba con el pie”, lo fustigó.

Cuti y Licha esperaron al final del encuentro para la réplica. Y hablaron en los micrófonos de DSports. “Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros. Se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha, nada más”, martilló el ex Newell’s y Defensa y Justicia.

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Pero Romero no se mordió el labio. Y fue más allá cuando escuchó el apellido de Neville. “Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Que el día de mañana no me salga criticar a un jugador, criticar a nadie, porque uno sale a la cancha a dar lo mejor para su selección, para su equipo. Estamos contentos de estar una final de nuevo. Estamos haciendo historia, para nosotros es algo enorme, sentimos la camiseta más que nadie, y estamos muy contentos”, golpeó el futbolista del Tottenham, que todo indica que se marchará a otro destino en este mercado de pases.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

El Cuti vivió un partido especial, ante rivales a los que suele enfrentar en la Premier League o en la Champions. En el gol de Enzo Fernández para el 1-1, fue directo hacia el arquero Pickford, quien había quedado estático en el borde del área chica. El central se plantó frente a sus rivales, flexionó el torso para quedar a su misma altura y le gritó el gol con los puños apretados a escasos centímetros de la cara.

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Luego del pitazo final, buscó con la mirada a Jude Bellingham, el número 10 de Inglaterra, quien permanecía parado a un par de metros con las manos en la cintura y había tenido varios cruces con los argentinos. Y el argentino repitió la escena, el alarido alocado, intimidante, con dedicatoria especial. Al menos, dejó en claro que sobre Argentina, mejor no hablar. Porque La Scaloneta puede ganar o perder, pero se defiende en la cancha.