El Salvador

El Salvador: Los adultos mayores de Ilopango realizan una visita al Parque Arqueológico El Tazumal

La actividad reunió a más de 60 personas del casco urbano y de Primavera Abajo, en Quezaltepeque, durante una jornada del 15 de julio de 2026 impulsada por la Dirección de Integración

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Más de 60 adultos mayores de Ilopango y Primavera Abajo participaron en una visita al Parque Arqueológico El Tazumal en Chalchuapa. (Cortesía: Dirección de Integración)

Más de 60 adultos mayores participaron en una visita organizada al Parque Arqueológico El Tazumal, ubicado en Chalchuapa, como parte de una iniciativa liderada por la Dirección de Integración. La actividad se llevó a cabo el 15 de julio de 2026 y reunió a personas provenientes tanto del centro urbano de Ilopango como de la comunidad Primavera Abajo, en Quezaltepeque.

La jornada dio inicio en las primeras horas de la mañana, cuando los participantes arribaron al sitio arqueológico, considerado uno de los puntos de mayor relevancia histórica y cultural de El Salvador. De acuerdo con información de la Dirección de Integración, varios de los asistentes visitaban El Tazumal por primera vez, mientras otros retornaban tras largos años sin acudir al lugar.

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Durante el recorrido por las estructuras ceremoniales y espacios emblemáticos del parque, los visitantes expresaron entusiasmo por conocer de cerca vestigios que forman parte de la historia nacional. Algunos compartieron anécdotas sobre sus primeras impresiones del sitio, que hasta hoy solo habían visto a través de imágenes o reportes televisivos. La actividad permitió que los adultos mayores intercambiaran experiencias y establecieran vínculos con personas de distintos distritos.

Según lo informado por la Dirección de Integración, este tipo de iniciativas forma parte del programa Activando Abuelos, orientado a favorecer la integración social y el acceso a espacios culturales para las personas mayores. La entidad destacó que, en años recientes, muchas de estas personas no contaban con oportunidades para salir de sus comunidades ni para visitar lugares emblemáticos del país.

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La Dirección de Integración organizó la jornada del 15 de julio de 2026 en uno de los sitios históricos y culturales más relevantes de El Salvador. (Cortesía: Dirección de Integración)
La Dirección de Integración organizó la jornada del 15 de julio de 2026 en uno de los sitios históricos y culturales más relevantes de El Salvador. (Cortesía: Dirección de Integración)

El grupo visitante se integró en dinámicas que incluyeron fotografías y relatos personales, lo que promovió una atmósfera de camaradería y descubrimiento. La Dirección señaló que la experiencia contribuye a fortalecer el sentido de pertenencia y el intercambio generacional, en línea con los objetivos del modelo de desarrollo basado en la Cultura de Integración.

Las actividades de la jornada se enmarcan en una política institucional que busca reconocer el papel de los adultos mayores como “recurso valioso” para el desarrollo comunitario. Según los organizadores, las visitas culturales continuarán realizándose en otras localidades del país, como parte de festivales y ferias del programa Integra.

La visita al Parque Arqueológico El Tazumal representa para los participantes una oportunidad de redescubrir el patrimonio nacional y de conectar con otros salvadoreños a través de actividades culturales promovidas por la Dirección de Integración.

Tazumal: vestigios de una ciudad ancestral en el corazón de Chalchuapa

El Parque Arqueológico Tazumal se sitúa en el corazón de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, a 80 kilómetros al occidente de la capital de El Salvador. Este sitio forma parte de un área arqueológica de aproximadamente 10 km², en la que también se encuentran otros puntos de interés como Pampe, El Trapiche, Las Victorias, San Francisco, Nuevo Tazumal y el Parque Arqueológico Casa Blanca.

Varios asistentes conocieron por primera vez El Tazumal, mientras otros regresaron al parque arqueológico después de muchos años. (Cortesía: Dirección de Integración)
Varios asistentes conocieron por primera vez El Tazumal, mientras otros regresaron al parque arqueológico después de muchos años. (Cortesía: Dirección de Integración)

Chalchuapa fue una ciudad con una cultura propia que integró influencias mayas, teotihuacanas y toltecas a lo largo de siglos de ocupación continua. Este espacio destaca como uno de los asentamientos más antiguos de El Salvador, con presencia humana desde el Periodo Preclásico Temprano (1200 a.C.) y sin interrupciones durante los periodos Preclásico, Clásico, Postclásico, la Conquista, la Colonia y la República.

Tazumal alcanzó su mayor apogeo durante el Periodo Clásico (200 a.C. al 900 d.C.), consolidándose como un importante centro rector en la región. El parque exhibe estructuras monumentales y vestigios de espacios domésticos que dan cuenta de un asentamiento sofisticado.

Información para visitantes:

  • Dirección: Diagonal 5.ª calle oriente, calle al Cuje, Chalchuapa, Santa Ana
  • Horario: Martes a domingo, de 9:00 a 16:00
  • Recorrido guiado: 35 a 45 minutos
  • Aforo: 15 personas por grupo
  • Entrada: $1.00 para salvadoreños, $3.00 para centroamericanos y extranjeros residentes, $5.00 para no residentes
  • Ingreso gratuito: Residentes del municipio, estudiantes con carné vigente, personas con discapacidad, adultos mayores y niños menores de 12 años

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