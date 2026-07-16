Cómo es trabajar en Amazon: Luisito Comunica explora las oficinas y la tecnología de Alexa+

Luisito Comunica recorrió la Sede Amazon en Seattle y habló con varios directivos sobre avances tecnológicos. (Tomado de YouTube / Luisitocomunica)

El creador de contenido mexicano Luisito Comunica presentó en su canal de YouTube una visión sobre cómo es trabajar en Amazon, al recorrer las oficinas principales de la empresa en Seattle, Estados Unidos, y documentar las nuevas capacidades de Alexa+.

El video que dura más de 30 minutos muestra aspectos internos del entorno laboral en la compañía, entrevistas con directivos y detalles sobre el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada en los productos de la marca.

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Durante la visita, Luisito Comunica compartió datos y testimonios sobre la cultura organizacional de Amazon, la vida cotidiana en sus instalaciones y la evolución de Alexa+.

Luisito Comunica recorrió las oficinas centrales de Amazon en Seattle y documentó el ambiente laboral y las innovaciones tecnológicas de la compañía. (Foto: YouTube)

El recorrido permitió conocer cómo la empresa integra tecnología, bienestar y diversidad en su ambiente de trabajo, así como las estrategias para adaptar sus soluciones a distintos mercados.

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Cómo es el ambiente de trabajo de Amazon en Seattle

El complejo de Amazon en Seattle incluye más de cuarenta edificios distribuidos en el centro de la ciudad, donde trabajan a diario más de cincuenta mil personas. El youtuber señaló que la estructura de los edificios busca integrarse con la ciudad y evitar la sensación de encierro que pueden generar los grandes corporativos.

Una de las características del espacio laboral es el acceso a servicios y comodidades inusuales. Existen puestos de bananas gratuitas, conocidos como “community banana stand”, donde cualquier persona puede tomar cuantas frutas desee. Según se explica en el video, entre cinco mil y ocho mil bananas se regalan cada día.

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Luisito Comunica contó que las oficinas de Amazon permiten la presencia de mascotas y cuentan con áreas especiales para perros y empleados alérgicos. (Foto: YouTube)

El ambiente es pet friendly, permitiendo la presencia de mascotas en las oficinas, con parques dedicados y zonas restringidas para personas alérgicas. Luisito Comunica dice: “hay días en que se registran hasta siete mil perros que acompañan a sus dueños”.

Cuáles innovaciones tecnológicas introduce Alexa+ en el ecosistema de Amazon

Alexa+ representa la nueva generación del asistente inteligente de Amazon, con mejoras en la fluidez de las conversaciones y en la personalización de las respuestas.

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Durante su prueba, Luisito Comunica demostró distintas funciones: desde controlar dispositivos del hogar hasta sugerencias de restaurantes y compras por voz. “La conversación se siente mucho más fluida, es muchísimo más útil. Me fascina lo natural de las conversaciones, es como hablar con un amigo”, comentó.

Alexa+ incorpora inteligencia artificial avanzada para ofrecer conversaciones más naturales y personalizadas a los usuarios. (Foto: YouTube)

Daniel Salvador, responsable de marketing de Alexa en México, explicó que la versión Plus permite profundizar en temas musicales, deportivos y de entretenimiento, sumado a crear rutinas complejas y ofrecer respuestas adaptadas al contexto del usuario.

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Además, la integración de nuevas funciones de inteligencia artificial facilita acciones más sofisticadas, como el reconocimiento visual a través de la cámara y la gestión de tareas cotidianas.

Cómo se adapta Alexa+ a la cultura de los usuarios en países como México

El desarrollo de Alexa+ incluyó un enfoque especial en la adaptación cultural y lingüística. En palabras de Marta Morales, country manager de Alexa en México, el objetivo fue “asegurarnos de que Alexa resuene con los mexicanos y que realmente sea una experiencia localizada”.

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La versión lanzada en México fue la primera fuera del ámbito angloparlante. La localización no se limita al idioma, sino que abarca modismos, referencias culturales y preferencias regionales.

Directivos de Amazon explicaron a Luisito Comunica los retos de adaptar Alexa+ a distintos mercados y culturas. (Foto: YouTube)

Carlos Pérez, director de Alexa para las Américas, subrayó: “parte de lo que hemos trabajado mucho es que suene auténtica, que pueda manejar el humor y los dobles sentidos, pero de una forma adaptada para toda la familia”. El sistema reconoce eventos culturales relevantes y ajusta sus respuestas según el perfil del usuario.

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Cuáles son los próximos pasos para Alexa+ y la IA en Amazon

Los ejecutivos de Amazon entrevistados por Luisito Comunica adelantaron que Alexa+ tendrá una expansión progresiva de sus capacidades y cobertura geográfica.

Daniel Rausch, vicepresidente de Alexa y Echo, afirmó: “nuestra visión ha sido consistente, queremos construir el mejor asistente personal del mundo. La tecnología ahora lo permite”. El desarrollo continuará con nuevas funciones, integración en más dispositivos y personalización avanzada.

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Asimismo, Panos Panay, vicepresidente senior de dispositivos y servicios, añadió que la inteligencia artificial se consolida como la apuesta principal de Amazon para su ecosistema de productos y servicios.