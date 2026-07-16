Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el psicólogo imputado y el testigo más importante de la causa

Carlos Díaz, psicólogo de Maradona

El juicio por la muerte de Maradona sigue este jueves con otra audiencia clave.

La fiscalía convocó a declarar al testigo más nombrado en todo el debate oral: Maximiliano Pomargo, secretario de Maradona y la persona que estaba detrás de cada paso del Diez.

Además, los jueces seguirán completando la historia del fallecimiento de Diego con la nueva declaración de Carlos Díaz, el psicólogo imputado, que pidió volver a ampliar su indagatoria.