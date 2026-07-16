Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: declara el psicólogo imputado y el testigo más importante de la causa

El juicio por la muerte de Maradona sigue este jueves con otra audiencia clave.
La fiscalía convocó a declarar al testigo más nombrado en todo el debate oral: Maximiliano Pomargo, secretario de Maradona y la persona que estaba detrás de cada paso del Diez.
Además, los jueces seguirán completando la historia del fallecimiento de Diego con la nueva declaración de Carlos Díaz, el psicólogo imputado, que pidió volver a ampliar su indagatoria.
Iba a ser una audiencia tranquila en el juicio por la muerte de Maradona. Al menos eso estaba previsto: los fiscales habían convocado a un solo testigo y esperaban terminar el interrogatorio apenas pasado el mediodía. Pero como siempre pasa en este debate oral, un imprevisto -mejor dicho, un escándalo- cambió desde los planes hasta el foco de la jornada.