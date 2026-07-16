Cuánto cuesta viajar a Nueva York para ver la final entre Argentina y España

Los precios de vuelos y alojamiento a Nueva York suben cerca de la fecha de la final y cambian según el momento de la búsqueda

Viajar desde Argentina para ver la final del Mundial entre Argentina y España en Nueva York implica un gasto total que puede alcanzar el valor de un departamento. Entre pasajes aéreos, alojamiento y entradas, el presupuesto supera los $3.000.000. La cifra varía según el tipo de vuelo, el tiempo de estadía y la ubicación del hospedaje, pero incluso optando por alternativas económicas, el costo sigue siendo elevado para una estadía de tres noches en la ciudad estadounidense.

Los precios de los vuelos fluctúan de manera constante. Según explicó Belén Escobar en Infobae en Vivo, el valor más económico para llegar a Nueva York con escalas supera $1.304.000, mientras que el vuelo recomendado, con menos escalas, asciende a $1.317.000.

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Para quienes buscan el vuelo directo, el precio alcanza $1.800.000, con una duración de poco más de diez horas.

El alojamiento representa otro factor clave en el presupuesto. La periodista simuló una estadía corta, viajando un sábado para llegar el domingo y regresar el martes, y estimó que alquilar una habitación para dos personas cuesta cerca de $998.000 por tres noches. Esta cifra corresponde a una habitación en un departamento y no al alquiler del inmueble completo. En hoteles, la opción más económica ronda los $778.000 por la estadía.

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El alojamiento en Nueva York para una estadía de tres noches cuesta cerca de $998.000 en una habitación para dos personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vuelos, estadía y dinámica de precios

El mercado de vuelos muestra una gran volatilidad en los valores. Escobar explicó que “podés encontrar más caro, más barato, según el momento del día en el que busques”. Además, aclaró que los precios de último momento suelen ser más altos. Optar por una estadía más extensa, de hasta quince días, puede reducir el costo por noche, aunque no siempre resulta viable por cuestiones laborales o de disponibilidad.

El alojamiento en Nueva York varía según la ubicación. Quedarse en Manhattan implica un presupuesto mayor, mientras que zonas como Brooklyn o los alrededores pueden ofrecer precios más accesibles y evitar problemas de tráfico.

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Escobar resaltó que las simulaciones se basaron en opciones de estadía céntrica para quienes desean aprovechar el viaje y recorrer la ciudad. De todas formas, incluso eligiendo alternativas económicas, el presupuesto final resulta alto. En total, el pasaje y la estadía para dos personas en la ciudad estadounidense supera los dos millones de pesos, sin incluir la entrada al estadio.

Comprar los pasajes con poca anticipación presenta más dificultades. Escobar detalló que “es difícil quizás poder pedirte el día” para organizar el viaje en tan poco tiempo y que la logística se complica por la inmediatez del evento. Además, los precios de vuelos y alojamiento suelen aumentar cuanto más cerca se está de la fecha del partido.

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La capacidad del estadio también impacta en la experiencia. Según los conductores, el recinto donde se disputa la final no es de los más grandes, lo que influye en la disponibilidad y el valor de las entradas.

Viajar desde Argentina a Nueva York para ver la final entre Argentina y España exige un presupuesto que supera los $3.000.000 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entradas y reventa: el costo de ingresar al estadio

El acceso al estadio representa la parte más onerosa del presupuesto. Los tickets para la final de Argentina-España, en la reventa oficial, oscilan entre 7.000 y 39.000 dólares, según la información recopilada. La entrada más barata se ubica en los sectores superiores del estadio, mientras que las más costosas corresponden al sector hospitality, que incluye servicios adicionales como comida.

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Belén Escobar explicó que “los tickets que están circulando ahora ya por reventa oficial van desde los $7.000 hasta los $39.000 mil dólares”. La experiencia hospitality eleva aún más el valor, sumando servicios exclusivos en el estadio.

La dinámica de oferta y demanda, junto con la capacidad limitada del recinto, explican el alto costo de las entradas. Los precios varían de acuerdo al asiento y la anticipación con la que se adquieren. Según Escobar, “es un presupuesto” que muchos comparan con el valor de una propiedad en Argentina.

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