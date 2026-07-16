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Las impactantes imágenes de la multitud que festejó la victoria de la selección argentina en el Obelisco

El destacado monumento del centro de la Ciudad de Buenos Aires fue el punto de encuentro para los hinchas argentinos luego de la clasificación a la final de la Copa del Mundo

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Así se llenó el Obelisco (Reuters)

La Selección Argentina protagonizó otra actuación memorable en Estados Unidos para superar 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, ambos con asistencias de Lionel Messi, tras quedar en desventaja por el gol de Anthony Gordon. El campeón del mundo hizo valer su condición y, con determinación, empuje y coraje, dio vuelta el marcador para obtener el segundo pasaje a la final del próximo domingo desde las 16:00 ante España en el MetLife de Nueva Jersey.

Luego de la épica victoria que consiguió la selección liderada por Lionel Scaloni, la gente en la Ciudad de Buenos Aires salió a festejar. Si bien se coparon varios puntos, el núcleo del encuentro fue en el Obelisco, como lo es tradicionalmente.

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Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco
La selección argentina venció 2-1 a Inglaterra en el Estadio Atlanta y se clasificó a la final de la Copa del Mundo (EFE)

Allí, los hinchas se juntaron con banderas, bombos y hasta se vieron fuegos artificiales en el cielo. Los hinchas cantaron por la Selección y pidieron por una nueva consagración en la Copa del Mundo.

Antes del partido, el himno inglés fue recibido con silbidos. Ya con el juego en marcha, el primer tiempo quedó condicionado por las decisiones erráticas de Ismail Elfath en materia disciplinaria. El árbitro priorizó la fluidez que caracteriza a esta Copa del Mundo por encima del rigor reglamentario, y dejó pasar situaciones que merecían sanción.

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Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco
El Obelisco reunió a los hinchas argentinos en Buenos Aires tras la victoria de la Selección y el pase a la final (EFE)

En el plano estrictamente futbolístico, las ocasiones de peligro fueron escasas. La pelota rodó principalmente entre líneas, con un leve dominio de Inglaterra, cuya única llegada real fue un cabezazo desviado de John Stones tras un tiro libre. Por el lado argentino, Enzo Fernández avisó con un disparo desde fuera del área que se marchó por encima del travesaño.

Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco
Enzo Fernández y Lautaro Martínez marcaron los goles de Argentina, ambos con asistencias de Lionel Messi (EFE)

Tras el descanso, el vigente campeón del mundo tomó el control del partido, aunque recibió un golpe en su mejor momento: Anthony Gordon se filtró por detrás de Nahuel Molina y puso en ventaja a los europeos al minuto 54.

A pesar del tanto encajado, el equipo de Lionel Scaloni no se dejó intimidar. La entrada de Nicolás González por Leandro Paredes aportó mayor presencia ofensiva, con el delantero metiéndose en el área rival en repetidas ocasiones desde su ingreso.

Argentina enfrentará a España el domingo a las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey por la final de la Copa del Mundo (REUTERS)
Argentina enfrentará a España el domingo a las 16:00 en el MetLife de Nueva Jersey por la final de la Copa del Mundo (REUTERS)

Después de varias atajadas destacadas de Jordan Pickford, la resistencia inglesa cedió al minuto 85. Lionel Messi se abrió hacia la banda derecha, tal como lo hizo frente a Egipto, y desplegó su mejor versión. Desde una pelota parada, el 10 encontró a Enzo Fernández, quien se perfiló con la zurda y conectó un derechazo cruzado para restablecer la igualdad.

Desde ese instante, Argentina aplastó a su rival, que recurrió a pérdidas de tiempo con la esperanza de forzar la prórroga, y mantuvo el cerco sobre el arco inglés hasta que el mejor jugador del mundo volvió a inclinar la balanza.

Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Drone - Obelisco
Anthony Gordon abrió el marcador para Inglaterra al minuto 54 tras filtrarse por detrás de Nahuel Molina (AFP)

Tras un remate al palo de Mac Allister, Messi desbordó por la derecha y mandó un centro al segundo palo que Lautaro Martínez empujó para completar la remontada. En los compases finales, Inglaterra salió a buscar el empate sin argumentos y deberá conformarse con el partido de este sábado a las 18:00 (hora argentina) ante Francia en Miami para disputar el tercer y cuarto puesto.

Tras el pitazo de Elfath, los jugadores de la Albiceleste desplegaron una bandera durante los festejos con la afición, en la que se leía: "Las Malvinas son argentinas".

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