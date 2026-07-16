República Dominicana pagará hasta pagará 5,100 dólares a deportistas a sus medallistas de oro en Santo Domingo 2026

La República Dominicana anuncia el despliegue de más de 500 médicos y 200 centros de atención para los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe en julio de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los deportistas de disciplinas individuales que obtengan medalla de oro en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 recibirán una recompensa económica de 300,000 pesos dominicanos, equivalentes a unos USD 5,100, según anunció el ministro de Deportes, Kelvin Cruz.

La medida forma parte de una estrategia oficial para premiar a los atletas dominicanos, que será anfitriona de la competencia multideportiva de la región. La decisión fue comunicada a través de una nota de prensa del Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), en la que se detallan los montos que recibirán los atletas dominicanos según el tipo de medalla obtenida.

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Los ganadores de plata recibirán 150,000 pesos (alrededor de USD 2,550), mientras que quienes logren la medalla de bronce percibirán 100,000 pesos (unos USD 1,700). El anuncio fue realizado a menos de dos semanas del inicio de los Juegos, programados del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo.

El ministro Kelvin Cruz dijo: “reconocer el esfuerzo y la dedicación de los atletas que representan al país”. Explicó que la política de premios también se extenderá a los deportes por equipos, así como a entrenadores y federaciones cuyos integrantes logren subir al podio. “Es una forma de motivar y premiar la entrega de nuestros deportistas y de quienes los apoyan en su proceso de formación y competencia”, señaló Cruz en declaraciones.

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Recorrido de la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe por Santo Domingo, República Dominicana. (Infobae Centroamérica/Cortesía cuenta de X @SDQ2026)

La competencia reunirá a más de 6,000 atletas procedentes de 37 países y territorios, lo que convierte a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en el evento multideportivo de la región en 2026. Según datos oficiales, países como Cuba han confirmado la presencia de 504 deportistas, Guatemala participará con 480, Panamá con 217 y Puerto Rico con 442 atletas. La delegación dominicana, que será local, aspira a figurar entre las primeras del medallero general.

Cómo se enmarca la política de incentivos

La política de premios a medallistas implementada por el gobierno dominicano busca fortalecer la presencia dominicana en competiciones internacionales y estimular el rendimiento de nuevas generaciones de atletas de alto rendimiento. “El deporte ha sido clave para el desarrollo social y la proyección internacional de República Dominicana”, afirmó el ministro Cruz.

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El funcionario destacó que el respaldo económico se suma a otras acciones implementadas en los últimos años, como la mejora de infraestructuras deportivas y el fortalecimiento de programas de formación y apoyo psicológico. La entrega de premios en dólares estadounidenses busca asegurar la transparencia y la equivalencia internacional de los montos, atendiendo la relevancia de los Juegos y la visibilidad que tendrá el país como anfitrión.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, recibe la antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 y le dedica el recorrido al legado de Wiche Saleta. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

La antorcha y los actos previos a la apertura

En paralelo a los incentivos económicos, la organización de los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 ha involucrado una serie de actos simbólicos y logísticos, como el reciente recorrido de la antorcha oficial, la “Llama de los Valores”, que fue recibida en la explanada Pedro Henríquez Ureña del Ministerio de Educación por De Camps.

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Este acto vinculó el evento con la educación y la formación ciudadana. La llama fue encendida en abril en la zona arqueológica de Teotihuacán, México, y recorrerá distintos puntos de República Dominicana antes de llegar al pebetero durante la ceremonia inaugural.