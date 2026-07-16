República Dominicana lidera América Latina en empleo de zonas francas con más de 198 mil puestos directos

República Dominicana lidera América Latina en generación de empleo en zonas francas con más de 198 mil puestos directos y 693.119 empleos entre directos e indirectos. - crédito X

República Dominicana lidera la región con la generación de más de 198 mil empleos directos vinculados a las zonas francas, consolidando su papel central en el crecimiento económico del país.

La expansión del sector de zonas francas ha impulsado de manera sostenida la economía dominicana y se ha convertido en uno de los motores principales de generación de empleos y desarrollo industrial.

Según el informe “Zonas francas: El ecosistema que redefine la inversión en la región”, el país destaca como referente regional por la magnitud e impacto de este régimen especial, que no solo proporciona puestos de trabajo, sino que también dinamiza las exportaciones, la inversión extranjera y la diversificación productiva.

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El territorio dominicano cuenta actualmente con 286 zonas francas operativas, una de las cifras más altas de América Latina, y 820 empresas instaladas al cierre de 2023, lo que representa un aumento del 6% respecto al año anterior.

Esta infraestructura industrial, distribuida en 87 parques a lo largo del país, facilita la llegada de nuevas inversiones y promueve la competitividad regional.

Más de la mitad de los parques industriales se encuentra en la Región Norte, seguidos por el Distrito Nacional, Santo Domingo, la Región Sur y la Región Este. La propiedad de estos parques es mayoritariamente privada, lo que aporta flexibilidad y dinamismo al ecosistema.

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Las zonas francas de República Dominicana suman 286 operaciones, 820 empresas y 87 parques industriales distribuidos en todo el país. (Foto archivo)

El impacto sobre el empleo es contundente: las zonas francas generan cerca de 693,119 empleos entre directos e indirectos, posicionando a República Dominicana en el primer lugar de América Latina en este indicador. Además, el régimen representa una alternativa laboral clave para miles de familias y contribuye de manera significativa al tejido productivo local. Los salarios promedio en estas empresas se sitúan en $624 mensuales, cifra que se encuentra por encima de la media regional y permite mantener un equilibrio entre costos y productividad.

Las zonas francas dominicanas han logrado consolidar una amplia diversificación sectorial. Un 32% de las empresas pertenece al rubro de servicios, mientras que el resto se distribuye entre manufactura textil, tabaco, dispositivos médicos, productos eléctricos, logística y agroindustria, entre otros sectores. Esta variedad ha incrementado la resiliencia del sector frente a desafíos globales y ha abierto oportunidades para la relocalización de empresas extranjeras, en especial bajo la tendencia de nearshoring.

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El dinamismo exportador es otro de los pilares de este modelo. Más del 56% de las exportaciones nacionales proviene de las zonas francas, lo que refuerza el papel de República Dominicana como eje de la inserción internacional en la región.

En 2023, las exportaciones realizadas bajo este régimen alcanzaron los $7,965 millones, mientras que las importaciones se ubicaron en 4,887 millones de dólares, datos que evidencian la capacidad de generar valor agregado y la balanza positiva en la economía nacional.

Las zonas francas aportan más del 56% de las exportaciones nacionales de República Dominicana y alcanzaron 7.965 millones de dólares en 2023. (Foto: Shutterstock)

El aporte de las zonas francas al Producto Interno Bruto (PIB) se sitúa en 3.1%, indicador que refleja la magnitud de su influencia en la economía. Los incentivos fiscales y la normativa estable han permitido que, por cada peso dominicano exonerado en impuestos, el sector aporte siete pesos en valor agregado directo y hasta 14 pesos considerando toda la cadena de valor. Esta relación contribuye al sostenimiento de la inversión privada y la expansión de capacidades productivas.

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Las ventajas competitivas de República Dominicana frente a otros países de la región radican en su masa crítica de infraestructura, la madurez institucional y un entorno regulatorio estable. Organismos como el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) han impulsado la facilitación aduanera, la digitalización de trámites y la atracción de inversión extranjera directa, lo que posiciona al país como destino preferente para empresas que buscan eficiencia operativa y acceso a mercados internacionales.

El informe subraya la capacidad dominicana para adaptarse a las tendencias globales como la relocalización de procesos industriales y el friendshoring. El país también ha avanzado en iniciativas orientadas a la sostenibilidad ambiental y la transformación digital dentro de las zonas francas, facilitando la llegada de proyectos tecnológicos.

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El 32% de las empresas de zonas francas pertenece al sector servicios y el resto se reparte entre textil, tabaco, dispositivos médicos, logística y agroindustria. - crédito iStock

Entre los retos identificados, el informe señala la necesidad de ampliar la capacidad física disponible, ya que la ocupación de los parques industriales es elevada. También resalta la importancia de seguir optimizando el gasto tributario y de incrementar el valor agregado de las actividades instaladas, con el fin de atraer inversiones de mayor nivel tecnológico y salarios más altos.

La política pública ha jugado un papel relevante a través de exenciones fiscales, programas de financiamiento y apoyos a la inversión. El modelo de alianzas público-privadas ha permitido que el 76% de los parques industriales sea de propiedad privada, fortaleciendo la flexibilidad y la capacidad de respuesta del sector ante los desafíos del mercado global.

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República Dominicana ocupa el segundo lugar absoluto en número de zonas francas en América Latina y es el país con mayor generación de empleo en este régimen. El modelo dominicano se distingue por su escala, estabilidad y capacidad de adaptación, situando al país como un polo estratégico para la inversión, la producción y el comercio internacional.