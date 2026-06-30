Tecno

OpenAI lanzará en julio su primer dispositivo: un teclado para programar con IA

El gadget es una propuesta pensada para agilizar tareas repetitivas de programación y recuperar presencia de la empresa de Sam Altman ante el avance de Claude

Guardar
Google icon
OpenAI lanzará el 15 de julio Codex Micro, su primer dispositivo físico para IA orientado a programación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)
OpenAI lanzará el 15 de julio Codex Micro, su primer dispositivo físico para IA orientado a programación. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo)

OpenAI lanzará el 15 de julio su primer dispositivo físico para inteligencia artificial (IA), un teclado llamado Codex Micro con el que busca reforzar su herramienta de programación y recuperar terreno en un segmento donde modelos como Claude, de Anthropic, ganaron presencia entre empresas y desarrolladores.

La compañía dirigida por Sam Altman mostró el modelo en la feria AI Engineer World Fair, celebrada en San Francisco, y lo presentó como un teclado tipo macro pad pensado para facilitar accesos directos y personalizar flujos de trabajo de programación con IA.

PUBLICIDAD

Para qué servirá el nuevo dispositivo de OpenAI

Según la propia empresa, el dispositivo está diseñado para “potenciar el uso de Codex por parte de los usuarios”. OpenAI indicó en su cuenta de desarrolladores en X que los atajos favoritos de Codex “están recibiendo una actualización”, en alusión al nuevo hardware.

Codex Micro fue presentado en San Francisco como un teclado macro pad para personalizar flujos de trabajo de programación con IA. (Foto: Europa Press)
Codex Micro fue presentado en San Francisco como un teclado macro pad para personalizar flujos de trabajo de programación con IA. (Foto: Europa Press)

Asimismo, las fotos difundidas por la compañía muestran que Codex Micro se basa casi por completo en el modelo Creator Micro 2 de Work Louder, una marca de accesorios mecánicos que colaboró en el desarrollo del producto.

PUBLICIDAD

Ese modelo se caracteriza por 13 interruptores mecánicos, un joystick analógico y un sensor táctil. En su versión original, está pensado para asignar accesos directos y acciones personalizadas que permiten cambiar entre aplicaciones sin recurrir al teclado principal ni al ratón.

Ese tipo de dispositivo ya había sido utilizado en otras alianzas de la industria. Figma, la herramienta para diseñar interfaces de usuario, colaboró antes con Work Louder para lanzar un macro pad con accesos directos preconfigurados.

OpenAI afirmó que el nuevo hardware busca potenciar el uso de Codex mediante atajos y comandos frecuentes. (Foto: Europa Press)
OpenAI afirmó que el nuevo hardware busca potenciar el uso de Codex mediante atajos y comandos frecuentes. (Foto: Europa Press)

Lo que los usuarios deben saber es que el primer hardware de OpenAI no será, por ahora, el dispositivo de nueva categoría que el mercado esperaba, sino un periférico orientado a desarrolladores que busca acelerar tareas repetitivas y ordenar comandos frecuentes dentro de Codex.

Cuál será el precio de este dispositivo de OpenAI

La empresa de Sam Altman no detalló todavía cómo funcionará Codex Micro en la práctica ni qué opciones específicas ofrecerá a los programadores. Tampoco reveló el precio oficial del modelo, aunque la versión estándar del Creator Micro 2 se vende en menos de 200 dólares en Estados Unidos.

La aparición de este teclado ocurre mientras la empresa trabaja en otro producto junto al exdiseñador de Apple Jony Ive, con planes para presentarlo a finales de este año.

El lanzamiento es una apuesta de OpenAI para marcar la diferencia con Claude, la oferta de Anthropic. (Foto: Europa Press)
El lanzamiento es una apuesta de OpenAI para marcar la diferencia con Claude, la oferta de Anthropic. (Foto: Europa Press)

Frente a esa expectativa, OpenAI dejó ver primero un dispositivo mucho más acotado en funciones, enfocado en optimizar el flujo de trabajo de quienes programan con herramientas de IA. La apuesta se concentra en un terreno donde la firma perdió impulso ante Anthropic.

Claude se convirtió en uno de los modelos de IA preferidos por empresas y programadores por sus capacidades de codificación y su desempeño en entornos de desarrollo. En ese contexto, el lanzamiento de Codex Micro apunta a reforzar la posición de OpenAI entre usuarios técnicos.

Qué otras novedades hay en el sector de inteligencia artificial

En el mismo conjunto de novedades sobre inteligencia artificial apareció otro movimiento del sector: OpenClaw lanzó oficialmente su aplicación para teléfonos inteligentes, con versiones nativas para iOS y Android.

OpenClaw lanzó su aplicación para iOS y Android con agentes de IA capaces de usar la cámara, la ubicación, las fotos y los contactos del teléfono. (Foto: Europa Press)
OpenClaw lanzó su aplicación para iOS y Android con agentes de IA capaces de usar la cámara, la ubicación, las fotos y los contactos del teléfono. (Foto: Europa Press)

La plataforma permite a los usuarios interactuar con agentes de IA y darles acceso a funciones clave del teléfono, entre ellas la cámara, la pantalla, la ubicación, las fotos y los contactos. Según explicó la firma en X, los usuarios podrán ejecutar agentes “desde donde estén sus pulgares” para realizar tareas y obtener “respuestas en movimiento”.

OpenClaw había sido lanzado inicialmente como Clawdbot y se volvió viral a comienzos de 2026 como un proyecto de agentes autónomos de código abierto capaz de controlar todas las funciones de un ordenador.

Su rápida expansión coincidió con la incorporación de su creador, Peter Steinberger, a OpenAI en febrero, mientras la plataforma quedó bajo el servicio de OpenClaw Foundation.

Desde entonces, sus capacidades permitieron que algunos usuarios lo integraran como un contacto más en WhatsApp o Telegram para pedirle tareas que el agente ejecutaba directamente en el ordenador del usuario.

Temas Relacionados

OpenAIDispositivoTecladoProgramaciónInteligencia artificialLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este martes 30 de junio de 2026

Los jugadores registrados pueden acceder recompensas como diamantes, skins y objetos de edición limitada a través de combinaciones alfanuméricas liberadas por Garena

Todos los códigos de Free Fire que puedes canjear este martes 30 de junio de 2026

PlayStation 6 será más cara: Sony advierte que no piensa vender la consola a grandes pérdidas

La compañía afirma que el aumento en los costos de fabricación influirá en el precio final de la PlayStation 6

PlayStation 6 será más cara: Sony advierte que no piensa vender la consola a grandes pérdidas

El peligro que esconden las carpetas temporales en tu computador: abrirlas puede ser un gran error

Ejecutar instaladores, parches o mods descargados de internet facilita el ingreso de malware en la computadora

El peligro que esconden las carpetas temporales en tu computador: abrirlas puede ser un gran error

México vs. Ecuador: 4 errores que debes evitar al ver el partido online desde tu celular

Especialistas recomiendan evitar páginas desconocidas, no ingresar contraseñas en redes abiertas y tener plan alterno con datos, ya que la saturación puede provocar retrasos en momentos clave del juego

México vs. Ecuador: 4 errores que debes evitar al ver el partido online desde tu celular

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este martes 30 de junio

Estos han sido los movimientos de las criptomonedas en las últimas horas

Criptomonedas: cuál es su precio en el mercado este martes 30 de junio

DEPORTES

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Costa de Marfil-Noruega, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Novak Djokovic exige un cambio drástico en los torneos de tenis para cautivar a las nuevas generaciones: “Partidos más cortos, dinámicos y atractivos”

Francia-Suecia, EN VIVO, por los 16avos de final del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Nuevo capítulo en la novela sobre el futuro de Julián Álvarez: el guiño del presidente del Barcelona en medio de las negociaciones

Serena Williams regresa a Wimbledon y, con un patrimonio de USD 400 millones, demuestra que su desafío ya no pasa por el dinero

TELESHOW

La emoción de Rocío Igarzábal al recordar a Ernestina Pais: “Nunca me había tocado tan de cerca algo así”

La emoción de Rocío Igarzábal al recordar a Ernestina Pais: “Nunca me había tocado tan de cerca algo así”

Nacho Levy habló por primera vez luego de las acusaciones de Cecilia Ce: “Necesito pedirles perdón”

Quién fue la última participante eliminada de Gran Hermano: Generación Dorada

Ecko cerró Infobae Mundial con un show a pura música con sus éxitos

El impacto de Darío Barassi por su descubrimiento frente al espejo: “No más defectos, Dios”

INFOBAE AMÉRICA

Educación e Infraestructura: la apuesta de Ecopetrol que está transformando territorios en Colombia

Educación e Infraestructura: la apuesta de Ecopetrol que está transformando territorios en Colombia

Un director de cine estafó a Netflix por USD 55 millones

Sector hotelero de Costa Rica contará con plataforma gratuita para medir el riesgo climático y prepararse ante fenómenos como El Niño

Inserción laboral: motor de inclusión para personas con discapacidad en El Salvador

“Toy Story 5″ mantiene el primer lugar en la taquilla mundial y supera los 585 millones de dólares por delante de “Supergirl”