Histórica delegación: El Salvador enviará a 239 atletas rumbo a Santo Domingo 2026, la mayor cifra en dos décadas

Armando Bruni, presidente del COES, y René Martínez, titular del INDES, durante la ceremonia de entrega del pabellón nacional a la delegación salvadoreña (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid).

La delegación de El Salvador que participará en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 recibió este jueves 16 de julio, el pabellón nacional durante un acto solemne realizado en San Salvador, en el que Infobae estuvo presente.

En el evento se oficializó que 239 atletas, entre ellos 145 mujeres y 94 hombres, competirán en 41 disciplinas deportivas, cifra que representa la mayor participación salvadoreña de las últimas dos décadas en este certamen regional. La inversión nacional para la preparación y presencia en la competencia asciende a 1,8 millones de dólares, según confirmaron las autoridades deportivas.

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La ceremonia, que convocó a directivos, entrenadores, delegados, representantes diplomáticos y familiares de los deportistas, marcó el inicio del ciclo previo a la partida de la delegación hacia República Dominicana.

El presidente del Comité Olímpico de El Salvador (COES), Armando Bruni, destacó la relevancia histórica de la cita y el crecimiento del deporte salvadoreño en los últimos años. “Estamos yendo con la delegación más numerosa de estos últimos 20 años. Arriba de 230 atletas están conformando la delegación y me da mucha satisfacción decirlo, que hasta ayer todavía estábamos obteniendo plazas”, afirmó Bruni en declaraciones recogidas por Infobae.

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El evento también sirvió para develar la nueva indumentaria oficial que portarán los atletas, diseñada por la marca nacional Power On y basada en un concepto inspirado en las olas del litoral salvadoreño.

Entrega de pabellón a atletas salvadoreños que participarán en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Un acto solemne con altas expectativas

La entrega del pabellón nacional también estuvo encabezada por René Martínez, recién nombrado presidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), quien subrayó el compromiso estatal con el desarrollo deportivo.

“La bandera es mucho más que un símbolo: es nuestra historia, nuestros valores, nuestros sueños y la esperanza de millones de salvadoreños que van a estar pendientes de cada competencia, de cada esfuerzo y de cada momento que vivan en estos juegos”, expresó Martínez ante los presentes.

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Martínez recordó que la inversión pública destinada a la delegación ha permitido mejorar instalaciones, fortalecer programas de apoyo e implementar servicios de ciencias aplicadas al deporte.

“Nuestro país ha impulsado una transformación profunda que ha permitido fortalecer las bases de nuestro sistema deportivo nacional. Hemos mejorado instalaciones deportivas, ampliado el apoyo a nuestros atletas, impulsado programas como Esfuerzo y Gloria, fortalecido los servicios de ciencias aplicadas al deporte y generado condiciones que hace algunos años era todavía bastante difícil imaginar”, sostuvo el presidente del INDES.

Funcionarios del deporte salvadoreño informaron que toda la delegación contará con seguros contra accidentes personales durante su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid).

El Salvador competirá frente a representantes de 37 países, en unos juegos que celebran el centenario de la competencia regional más antigua después de los Juegos Olímpicos. “Durante un siglo, miles de atletas han tenido el honor de representar a sus países en esta gran fiesta deportiva. Este año el honor les corresponde a ustedes y estoy seguro que sabrán honrarlo con el mismo compromiso, disciplina y orgullo que los ha traído hasta acá”, señaló Martínez.

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La delegación será liderada por los abanderados Roberto Hernández y Allison Montano, quienes representan los valores de esfuerzo, perseverancia y excelencia promovidos por el programa Esfuerzo y Gloria. Ambos tendrán la responsabilidad de portar la bandera nacional durante la ceremonia inaugural en República Dominicana.

Allison Montano y Roberto Hernández recibieron la bandera nacional de manos de las autoridades deportivas, como abanderados de la delegación salvadoreña para Santo Domingo 2026 (Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid).

Disciplinas en las que competirá El Salvador en Santo Domingo 2026

El Salvador tendrá presencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 en un total de 41 disciplinas deportivas. La delegación participará en deportes de combate como boxeo, esgrima, judo, karate do, luchas, taekwondo, levantamiento de pesas, tiro con arco y tiro deportivo. En el área acuática, los atletas competirán en aguas abiertas, clavados, natación de velocidad y natación artística.

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La representación nacional también estará en deportes de fuerza y destreza, entre los que figuran esquí náutico, remo, surf y vela. Las pruebas de velocidad y habilidad tendrán participación salvadoreña en atletismo, ciclismo (BMX, ruta y mountain bike), equitación, gimnasia rítmica, gimnasia artística, gimnasia de trampolín, patinaje artístico, patinaje de velocidad, skateboarding y triatlón.

En deportes de estrategia, la delegación buscará resultados en ajedrez, bádminton, bowling, golf, tenis y tenis de mesa. Además, El Salvador estará representado en equipos colectivos: baloncesto 3x3, baloncesto 5x5, fútbol, sóftbol y vóleibol playa.

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En la última edición de los juegos celebrada fuera del país, la delegación salvadoreña consiguió 18 medallas. Ahora, el objetivo consiste en superar esa marca, respaldados por el crecimiento y la proyección del deporte nacional.