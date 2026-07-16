Guatemala extraditó a Estados Unidos a dos acusados de delitos sexuales contra menores

Dos hombres con rostros difuminados son presentados bajo custodia en un entorno interior. Los individuos están sujetos con esposas en las manos y cadenas en los tobillos. Agentes de seguridad, vestidos con uniformes y equipo táctico, los custodian. La grabación muestra a los hombres sentados en un sofá y luego de pie junto a los agentes. El logotipo de una institución de seguridad está visible en varias escenas. Este video es una cobertura de la presentación oficial de los detenidos.

Guatemala entregó a Estados Unidos a dos ciudadanos requeridos por delitos sexuales contra menores, una medida que se inscribe en una cooperación judicial que, ya ha derivado en 29 capturas con fines de extradición, muchas de ellas a pedido de las autoridades estadounidenses.

Según el registro, las detención incluyen delitos por narcotráfico, violación, trata de personas y homicidio. La entrega de los dos acusados se realizó en el Salón de Protocolo del Aeropuerto Internacional La Aurora, desde donde partieron bajo custodia de agencias federales de Estados Unidos.

Los extraditados fueron identificados como Inmer Misael Barrios Osorio y Alejandro de Jesús Hernández Godínez. La Fuerza Élite de la Dirección General del Sistema Penitenciario ejecutó el traslado y la entrega formal a las autoridades del país norteamericano.

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La Dirección General del Sistema Penitenciario sostuvo, tras la entrega de ambos extraditados, que mantiene su apoyo a las acciones de cumplimiento de la ley y a los mecanismos de cooperación judicial internacional.

Ese respaldo, indicó el organismo, busca que los ciudadanos requeridos por la justicia extranjera sean puestos a disposición de los tribunales correspondientes.

Fotografías: PNCdeGuatemala (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los dos requeridos enfrentan cargos por agresiones sexuales contra menores

Barrios Osorio, de 39 años, fue detenido el 5 de febrero de 2026 en la zona 7 de Quetzaltenango durante un operativo de la comisaría 41. La orden de captura con fines de extradición había sido emitida el 8 de agosto de 2025 por una solicitud de la justicia del estado de Florida.

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De acuerdo con la información de la institución, enfrenta cargos por agresión sexual o tentativa de agresión sexual con lesiones a una persona menor de 12 años y por obscenidad contra un menor, con base en las secciones 794.011(2)(a) y 847.0133 de los Estatutos de Florida.

También operaba con al menos tres identidades: Inmer Misael Barrios Osorio, Inmer Misael Barrios Osorio y Adi Habib Matesscu Webber.

Su arresto fue reportado entonces como la cuarta captura con fines de extradición del año. En esa etapa, Guatemala acumulaba cuatro personas detenidas bajo ese esquema, según la publicación.

Hernández Godínez, de 43 años, fue aprehendido el 19 de febrero de 2026 en el Mercado Central, en la 9ª avenida y 8ª calle de la zona 1 de la capital. Su captura estuvo a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal y también fue atribuida en otra versión a agentes de la Policía Nacional Civil.

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La orden para detenerlo con fines de extradición había sido emitida el 16 de febrero por un juzgado de Guatemala a solicitud de Estados Unidos. Está señalado por agresión sexual contra una menor de 16 años.

Ocho capturas al inicio de 2026 y siete pedidos de Estados Unidos

Con la detención de Hernández Godínez, Guatemala llegaba a ocho capturas con fines de extradición en los primeros meses de 2026. De ese total, siete correspondían a requerimientos de Estados Unidos y cuatro estaban vinculadas con casos de narcotráfico.

La evolución de esas cifras mostró un aumento rápido en pocas semanas. A julio de 2026, el gobierno del presidente Bernardo Arévalo reporta 29 capturas con fines de extradición.

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Gobierno de Guatemala ejecuta extradición de mexicano acusado de narcotráfico a Estados Unidos

La Fuerza Élite del Sistema Penitenciario trasladó en junio a Erick Neftalí Medina García, un mexicano de 34 años, a la Fuerza Aérea Guatemalteca para concretar su extradición a Estados Unidos por cargos de narcotráfico, según información de la Policía Nacional Civil (PNC).

La PNC indicó que el requerido es reclamado por la Corte Distrital del Distrito Sur de Nueva York por conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, bajo el señalamiento de que la sustancia sería importada de forma ilegal a territorio estadounidense.

Medina García fue detenido el 30 de enero de 2026 en un operativo de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica de la PNC en la 15 calle y avenida Reforma, zona 10 de Ciudad de Guatemala. La institución señaló que, tras su captura, fue puesto a disposición del juez competente para continuar el proceso legal.

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De acuerdo con la información oficial, el detenido es sindicado de integrar una organización dedicada al tráfico de drogas con sede en México desde 2025, y la investigación lo ubica como uno de los líderes de esa estructura. El traslado para su extradición, añadieron las autoridades, se realizó en cumplimiento de los protocolos de seguridad.

En un antecedente, la Fuerza Élite del Sistema Penitenciario también trasladó al Aeropuerto Internacional La Aurora a Edgardo Luis Pérez y Isaac Antonio Solís Figueroa para su entrega a las autoridades correspondientes: Pérez fue extraditado a Estados Unidos y Solís Figueroa a España.