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Furor por Pokémon GO: un Mewtwo exclusivo alcanza precios de miles de dólares en eBay

El Pokémon exclusivo entregado durante un evento en Times Square ya aparece publicado en eBay por miles de dólares

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Mewtwo de Pokémon Go aparece en páginas de reventa.
Mewtwo de Pokémon Go aparece en páginas de reventa.

La distribución de un Mewtwo exclusivo durante un evento especial de Pokémon GO en Times Square desató una nueva polémica entre la comunidad de jugadores. A pocos días de haber sido entregado por Scopely, el codiciado ejemplar ya comenzó a aparecer publicado en eBay por miles de dólares.

De esta manera, se viene impulsando un mercado de reventa que ha generado críticas entre los fans y ha reavivado el debate sobre la exclusividad de ciertos contenidos dentro del popular juego para móviles.

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La controversia llega en un momento delicado para Pokémon GO. La actual temporada, Forever Forward (Siempre Adelante), que se desarrolla entre el 2 de junio y el 8 de septiembre de 2026, ya había recibido cuestionamientos por problemas técnicos y de organización durante el evento celebrado en Nueva York.

Mewtwo es vendido por miles de dólares en Pokémon Go.
Mewtwo es exclusivo de un evento de Pokémon Go.

Ahora, la aparición de este Mewtwo en plataformas de compraventa ha incrementado el malestar de parte de la comunidad.

Un Pokémon exclusivo que ya se vende por miles de dólares

El Mewtwo fue entregado únicamente a jugadores que participaron en un evento especial realizado en Times Square. Su carácter limitado lo convirtió de inmediato en uno de los Pokémon más difíciles de conseguir dentro del juego.

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Sin embargo, esa exclusividad también despertó el interés de coleccionistas y revendedores. Diversos anuncios publicados en eBay ofrecen cuentas o servicios relacionados con la obtención de este Mewtwo por cifras que alcanzan varios miles de dólares.

Este fenómeno no es nuevo en los videojuegos, donde los objetos digitales exclusivos suelen adquirir un alto valor entre determinados usuarios. No obstante, en este caso la rapidez con la que apareció el mercado de reventa sorprendió incluso a parte de la comunidad.

Mewtwo es vendido por miles de dólares en Pokémon Go.
Mewtwo es vendido por miles de dólares en Pokémon Go.

Las críticas no solo apuntan a la reventa

La indignación de muchos jugadores no se debe únicamente a los elevados precios.

Durante el evento en Times Square, numerosos asistentes reportaron inconvenientes relacionados con la organización y el funcionamiento de la experiencia. Entre las principales quejas figuraron problemas técnicos que dificultaron el acceso a parte del contenido exclusivo y fallos durante el desarrollo de la actividad.

Ante la situación, Scopely anunció compensaciones para los afectados. Sin embargo, muchos jugadores consideran que las medidas no fueron suficientes para reparar los inconvenientes vividos durante el evento.

La aparición casi inmediata del Mewtwo en eBay intensificó las críticas, ya que algunos usuarios consideran que la exclusividad pierde parte de su valor cuando termina alimentando un mercado especulativo.

Mewtwo
Mewtwo salió exclusivo para Pokémon Go.

La exclusividad digital mueve grandes sumas de dinero

Los videojuegos en línea llevan años demostrando que los objetos digitales pueden alcanzar precios muy elevados cuando su disponibilidad es limitada.

Skins, personajes, cartas virtuales y otros artículos exclusivos suelen convertirse en piezas muy buscadas por coleccionistas y jugadores que desean completar sus colecciones sin importar el costo.

En Pokémon GO, los Pokémon obtenidos durante eventos especiales o con características únicas suelen despertar un gran interés, especialmente cuando solo estuvieron disponibles durante un periodo muy corto o en ubicaciones específicas.

Este tipo de contenido también incrementa el atractivo de los eventos presenciales, aunque al mismo tiempo abre la puerta a la especulación mediante la reventa.

Pokémon Go anuncia nueva temporada con nuevas evoluciones.
Pokémon Go anuncia nueva temporada con nuevas evoluciones.

Scopely enfrenta una etapa de cambios

La polémica se produce mientras Scopely continúa implementando cambios en Pokémon GO tras asumir el control del juego.

Durante los últimos meses, la compañía ha presentado nuevas estrategias de monetización y ha impulsado diferentes eventos exclusivos para mantener el interés de los jugadores.

Al mismo tiempo, la transición también ha estado marcada por despidos en parte del equipo que anteriormente trabajaba bajo Niantic, así como por ajustes en la organización del desarrollo del juego.

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