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Pokémon GO Ultrabonus Festival Acuático 2026: fecha, recompensas y todos lo que debes saber del evento

Durante el evento, debutarán Arrokuda y Cramorant, dos Pokémon originarios de la región de Galar

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Psyduck en un flotador, Arrokuda saltando en el mar con playa de fondo, un Pokémon azul volando, logos de Pokémon GO y Forever Forward, confeti
El Ultrabonus: Festival Acuático llegará a Pokémon GO entre el 18 y el 24 de agosto de 2026. (Pokémon GO)

Pokémon GO lanzará el Ultrabonus: Festival Acuático del 18 al 24 de agosto de 2026, un evento de temática acuática dentro del popular juego para teléfonos móviles que reúne a millones de jugadores en todo el mundo.

Durante esos seis días, el juego aumentará las recompensas por capturar criaturas, incorporará personajes inéditos y ofrecerá un pase de contenido gratuito y otro de pago con premios exclusivos.

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Toda la actividad gira en torno a Pokémon de tipo agua: criaturas del universo de la franquicia que comparten una estética marina o acuática y que, durante estos días, aparecerán con mayor frecuencia en el mapa del juego.

El evento, de temática acuática, forma parte de uno de los juegos móviles con más jugadores activos del mundo. REUTERS/Eduardo Munoz
El evento, de temática acuática, forma parte de uno de los juegos móviles con más jugadores activos del mundo. REUTERS/Eduardo Munoz

Dos personajes nuevos llegan por primera vez Pokémon GO

El Festival Acuático trae los debuts de Arrokuda y Cramorant, dos Pokémon originarios de la región de Galar, uno de los mundos ficticios de la franquicia, que hasta ahora no estaban disponibles en Pokémon GO.

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Arrokuda, un pez de aspecto agresivo, aparecerá en las recompensas de las tareas de investigación de campo, en el Pase de GO y en los Módulos Cebo Lluviosos (objetos que se colocan en puntos del mapa para atraer criaturas).

Con 50 caramelos, la moneda interna del juego que se obtiene al capturar ejemplares de la misma especie, los jugadores podrán evolucionarlo a Barraskewda.

Arrokuda y Cramorant, dos criaturas de la región de Galar, llegarán al juego por primera vez durante el festival. (Pokémon GO)
Arrokuda y Cramorant, dos criaturas de la región de Galar, llegarán al juego por primera vez durante el festival. (Pokémon GO)

Cramorant, un ave de aspecto marino, debuta en los huevos del juego, en el Pase de GO y en las recompensas de la Liga de Combates GO, el modo competitivo del juego.

Su característica principal es que puede cambiar de forma durante los combates, lo que abre nuevas posibilidades tácticas. No podrá participar, sin embargo, en la Copa Competidores.

Las recompensas aumentan cada dos días

Uno de los atractivos centrales del evento es la escala de bonificaciones: cuanto más avanza la semana, mayores son los premios por capturar Pokémon. El sistema funciona en tres tramos:

Una bolsa púrpura con forma de estrella, un dispositivo electrónico transparente azul, una esfera arcoíris y los logos de Pokémon GO
Las recompensas por capturar Pokémon aumentan progresivamente a lo largo de la semana. (Pokémon GO)
  • Del 18 al 20 de agosto: el doble de puntos de experiencia (PX) y el triple de Polvo Estelar —el recurso principal para fortalecer a las criaturas— por cada captura.
  • Del 20 al 22 de agosto: el triple de PX y el cuádruple de Polvo Estelar.
  • Del 22 al 24 de agosto: el cuádruple de PX y el quíntuple de Polvo Estelar.

Además, los jugadores que avancen en el Pase de GO del evento obtendrán el doble de caramelos por captura (niveles 1 al 10) y la mitad de distancia necesaria para eclosionar huevos en incubadora (niveles 2 al 20).

Qué criaturas aparecerán en el mapa y en las batallas

Durante el evento, los jugadores podrán encontrar en el mapa criaturas como Psyduck, Goldeen, Mareanie y Wimpod, entre otras. Con menor frecuencia, también podrán aparecer Feebas y Clamperl.

Al atrapar ciertos Pokémon, los usuarios pueden obtener el doble de puntos. (Pokémon GO)
Al atrapar ciertos Pokémon, los usuarios pueden obtener el doble de puntos. (Pokémon GO)

Wiglett, por su parte, aparecerá con mayor frecuencia en las zonas del mapa que corresponden a su hábitat natural.

En el modo de incursiones, enfrentamientos cooperativos contra un Pokémon poderoso que aparece en puntos físicos del mapa, el evento ofrecerá dos niveles de dificultad:

  • Incursiones de una estrella.
  • Incursiones de tres estrellas.

Todos los Pokémon de incursiones tienen posibilidad de aparecer en su versión variocolor.

En la Liga de Combates GO, Cramorant aparecerá en ambas vías de recompensas a partir del nivel 16, con mayor frecuencia en la vía de pago.

Este juego se encuentra disponible en Play Store y App Store. (App Store)
Este juego se encuentra disponible en Play Store y App Store. (App Store)

El Pase de GO: gratuito para todos, con opción de mejora

El Pase de GO es el sistema de progresión del evento. Todos los jugadores lo recibirán de forma automática el 18 de agosto a las 10:00 y podrán acumular puntos para subir de nivel y desbloquear recompensas hasta el 24 de agosto a las 20:00.

Las recompensas caducan el miércoles 26 de agosto a las 20:00, por lo que deben reclamarse antes de esa fecha.

El pase gratuito incluye encuentros con Pokémon del evento, Módulos Cebo Lluviosos, caramelos raros y bayas doradas, entre otros premios.

Quienes quieran acceder a recompensas adicionales pueden mejorar al Pase de GO deluxe por USD 4,99, o al Pase de GO deluxe + 6 niveles por USD 6,99.

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