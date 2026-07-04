Pokemon Go en julio 2026: todos los códigos, eventos, bonificaciones y recompensas

Niantic lanza nuevos códigos de recompensa en colaboración con marcas como Fendi y la MLB durante el aniversario de Pokémon GO. (Niantic)

En julio de 2026, Pokémon Go no solo se prepara para albergar su gran festival anual, sino que celebra oficialmente su décimo aniversario por todo lo alto. Esto se traduce en una cantidad sin precedentes de códigos de recompensa, eventos masivos a nivel global, debuts de megaevoluciones y bonificaciones masivas para toda la comunidad de entrenadores.

Aquí recopilamos todo lo que te espera en el juego durante este mes.

Códigos Activos de Recompensa (Julio 2026)

Para conmemorar este periodo de celebraciones, Niantic ha liberado nuevos códigos promocionales en colaboración con marcas de renombre y ligas deportivas. Puedes canjearlos en la web oficial de Pokémon GO para desbloquear ropa exclusiva para tu avatar:

PUBLICIDAD

FENDIxFRGMTxPOKEMON – Desbloquea una sudadera exclusiva de la marca FENDI x FRGMT .

MLBxPOKEMONGO2026 – Desbloquea una camiseta conmemorativa de la MLB (Major League Baseball).

El Día de la Comunidad de Sobble y la Fiesta del 10º Aniversario traen bonificaciones masivas y Pokémon disfrazados. (Pokémon GO)

Pase de GO de Julio y Recompensas

El nuevo Pase de GO del mes se activará el 7 de julio a las 10:00 y estará vigente hasta el 4 de agosto. A través del cumplimiento de desafíos, los entrenadores avanzarán por más de 100 niveles. Las recompensas destacadas incluyen:

400 Pokémonedas distribuidas en los niveles gratuitos y de pago.

Un encuentro garantizado con el Pokémon legendario Ho-Oh al alcanzar el nivel 100 .

Encuentros con Gimmighoul (con una moneda especial del 10º aniversario) entre los niveles 101 y 200.

Calendario Completo de Eventos y Bonificaciones

Día de la Comunidad de Sobble (4 de julio, 14:00 - 17:00)

El inicial de Galar protagoniza sus 3 horas especiales. Los Inteleon evolucionados aprenderán el ataque cargado Hidrocañón. Bonos: Los huevos eclosionan a un cuarto (1/4) de distancia, doble de caramelos por captura, inciensos de 3 horas y cebos de 1 hora.

PUBLICIDAD

Pokémon GO Fest 2026 será gratuito y global, con los debuts de Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y y Zeraora. (Europa Press)

Fiesta del 10º Aniversario (4 de julio a las 10:00 al 6 de julio a las 20:00)

Evento donde Pikachu, Eevee y Wurmple aparecerán disfrazados. Usar un Cebo Dorado o Cofre de Monedas permitirá capturar a Gimmighoul Forma Andante. Las evoluciones de los iniciales clásicos (Venusaur, Charizard, Blastoise) obtendrán sus movimientos especiales de legado. Bono masivo: Cuádruple de PX y Polvos Estelares por captura.

Sendero de Leyendas (6 al 10 de julio)

Un frenético desfile diario de decenas de Pokémon legendarios en las incursiones (incluyendo Ultraentes, formas origen, deidades de Alola y variantes Necrozma Melena Crepuscular/Alas del Alba).

PUBLICIDAD

Pokémon GO Fest 2026 - Global (11 y 12 de julio, 10:00 - 19:00)

El evento más grande del año será completamente gratuito y global por primera vez en su totalidad. Traerá los esperados debuts mundiales de Mega Mewtwo X, Mega Mewtwo Y y el Pokémon singular Zeraora.

Mega Raichu X y Mega Raichu Y llegarán por primera vez en supermegaincursiones inspiradas en Leyendas Pokémon: Z-A. (Pokemon Go)

Celebración del Aniversario de Pikachu (13 al 20 de julio)

Una semana dedicada íntegramente al icono de la franquicia, dividida en tres etapas con diferentes disfraces históricos salvajes e incursiones monográficas.

Día de Supermegaincursiones de Raichu (18 de julio, 14:00 - 17:00)

Directamente desde el videojuego Leyendas Pokémon: Z-A, llegan oficialmente Mega Raichu X y Mega Raichu Y al formato de Supermegaincursiones.

Cumpleaños de Willow (21 de julio, 10:00 - 20:00)

Una investigación temporal gratuita otorgará como recompensa final un Pikachu exclusivo disfrazado con la indumentaria del Profesor Willow.

Ascenso al Ozono (25 y 26 de julio)

Investigación especial gratuita que garantiza la obtención de un Meteorito y un encuentro con Rayquaza, indispensable para enseñarle Ascenso Draco y activar su Megaevolución.

PUBLICIDAD

Pokémon GO celebra su décimo aniversario en julio de 2026 con eventos globales y recompensas inéditas para todos los jugadores. (Pokemon Go)

Incursiones, Megaincursiones y Combates Dinamax

Las incursiones principales rotarán a las 10:00 AM de las fechas señaladas:

Jefes de Incursión de 5 Estrellas:

Articuno , Zapdos y Moltres : Del 1 al 5 de julio y del 13 al 14 de julio .

Palkia (Oscuro) : Disponible durante todo el mes (del 1 de julio al 4 de agosto ).

Kyogre : Del 15 al 21 de julio (Hora de incursiones: miércoles 15 de julio ).

Solgaleo : Del 22 al 28 de julio (Hora de incursiones: miércoles 22 de julio ).

Kyurem: Del 29 de julio al 4 de agosto (Hora de incursiones: miércoles 29 de julio).

Megaincursiones:

Mega Lucario : Del 1 al 5 de julio y del 13 al 14 de julio .

Mega Sceptile : Del 15 al 21 de julio .

Mega Salamence : Del 22 al 28 de julio .

Mega Aggron: Del 29 de julio al 4 de agosto.

Niantic anuncia nuevos códigos, megaevoluciones y bonificaciones históricas durante el mes más festivo en la historia del juego. (Pokémon GO)

Combates Dinamax y Lunes Max (18:00 - 19:00): La mecánica Dinamax continuará con jefes que tomarán el protagonismo absoluto cada lunes por la tarde:

Hasta el 5 de julio : Pidove

Del 6 al 12 de julio : Chansey

Del 13 al 19 de julio : Deino

Del 20 al 26 de julio : Trubbish

Del 26 de julio al 2 de agosto: Feebas

Hora del Pokémon Destacado (¡Nuevo horario!)

Atendiendo a las peticiones de la comunidad, Niantic traslada permanentemente este microevento a los jueves (en lugar de los tradicionales martes) entre las 18:00 y las 19:00, hora local:

PUBLICIDAD

2 de julio - Pidgey : Doble de PX al evolucionar.

16 de julio - Zubat : Doble de PX al capturar.

23 de julio - Eevee : Doble de caramelos al capturar.

30 de julio - Bidoof: Doble de caramelos por transferir Pokémon.

Logro de Investigación Mensual

Al recolectar siete sellos completando tareas diarias, los entrenadores conseguirán recursos y un encuentro garantizado con uno de los siguientes Pokémon seleccionados al azar: Axew, Dragonite, Honedge, Indeedee, Jangmo-o o Klawf.