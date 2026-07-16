República Dominicana: El INAPA inicia la construcción del alcantarillado sanitario en Boca Chica

Wellington Arnaud inició en Boca Chica la construcción del alcantarillado sanitario para mejorar el saneamiento y proteger el litoral costero. (Cortesía: Gobierno de República Dominicana)

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Wellington Arnaud, inició en Boca Chica la construcción del alcantarillado sanitario del municipio, una obra que busca mejorar el saneamiento, proteger el litoral costero y reforzar el desarrollo turístico de una zona situada a 30 km de Santo Domingo y a 10 minutos del Aeropuerto Internacional Las Américas.

El proyecto prevé la instalación de 250 kilómetros de tuberías, la sustitución de redes existentes, la construcción de ocho estaciones de bombeo, líneas de impulsión, colectores maestros, una planta de tratamiento y un emisario submarino. Esa infraestructura está orientada a la recolección, conducción y tratamiento de aguas residuales.

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La intervención beneficiará a unas 220.000 personas de Boca Chica, Andrés y La Caleta, mediante la ampliación y modernización del sistema, con el objetivo de elevar la cobertura y la calidad de los servicios de saneamiento. Según el acto oficial, esas obras también apuntan a proteger la salud pública, conservar los ecosistemas acuáticos y asegurar el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales sobre manejo y disposición de aguas residuales.

El plan forma parte de un programa que impactará a más de un millón de personas

La obra de Boca Chica integra el Programa de Saneamiento Universal de Ciudades Costeras y Turísticas, definido en la presentación como el proyecto de saneamiento de mayor alcance que se ejecuta actualmente en la República Dominicana y en la región. La iniciativa incluye además intervenciones en San Pedro de Macorís, La Romana, Higüey y Verón-Punta Cana.

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El proyecto de alcantarillado sanitario en Boca Chica contempla 250 kilómetros de tuberías, ocho estaciones de bombeo, una planta de tratamiento y un emisario submarino. (Imagen de cortesía)

El alcance total del programa supera un millón de personas con impacto directo en esas provincias. En Boca Chica, la ejecución estará a cargo del INAPA y de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, con respaldo técnico y financiero del Banco Interamericano de Desarrollo y aportes adicionales de España y Corea del Sur.

Arnaud afirmó durante la actividad que el saneamiento del municipio es determinante para la salud y el bienestar de la población. “El saneamiento de Boca Chica es clave para mejorar la salud y el bienestar de nuestra gente, porque sin saneamiento no es posible lograr un verdadero desarrollo”, expresó.

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La estudiante Lía Camila Fernández agradeció el inicio de los trabajos y señaló que la obra contribuirá a garantizar salud y calidad de vida. Durante el acto también fue juramentada una comisión de veeduría integrada por diputados, regidores, el Clúster Turístico de Boca Chica y otros sectores, con la tarea de supervisar la ejecución del proyecto.

Boca Chica busca fortalecer su perfil turístico con mejoras en saneamiento y entorno urbano

Boca Chica figura entre las playas más visitadas de la República Dominicana por sus aguas cristalinas, su baja profundidad y su barrera de coral. Su cercanía con la capital y con el principal aeropuerto del país la convierte en un destino accesible tanto para visitantes locales como extranjeros.

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La intervención busca cuidar la franja marina, fortalecer el atractivo del destino y acompañar otras inversiones públicas y privadas en una de las playas más visitadas del país. (Imagen de cortesía)

La zona combina una oferta de playa apta para caminar mar adentro con restaurantes frente al mar centrados en mariscos frescos y pescado frito dominicano. También dispone de hoteles todo incluido orientados a conferencias y turismo deportivo, además de alojamientos individuales y complejos más económicos.

Por su ubicación, el municipio permite excursiones rápidas a la Zona Colonial de Santo Domingo, Los Tres Ojos, Isla Saona y otros puntos costeros. El destino, que suele mantenerse libre de sargazo, afrontó en los últimos tiempos desafíos de mantenimiento en su entorno urbano.

Ese escenario coincidió con el anuncio de nuevas inversiones del sector privado y del gobierno dominicano para revitalizar la zona, revalorizar las propiedades y reforzar a Boca Chica como referente histórico del turismo nacional. En ese marco, la obra de alcantarillado sanitario se presenta como una pieza de la estrategia para reducir los riesgos de contaminación ambiental en la franja costera y mejorar las condiciones de vida de la población.

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