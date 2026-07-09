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Elon Musk lanza Grok 4.5, su IA más avanzada para programación: codifica en lenguajes complejos y crea apps

Los usuarios pueden programar usando lenguajes como Ruster y C/C++, así como desarrollar aplicaciones a partir de indicaciones o prompts

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xAI, la empresa de Elon Musk, presentó Grok 4.5. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
xAI, la empresa de Elon Musk, presentó Grok 4.5. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa de Elon Musk, xAI, lanzó Grok 4.5 y aseguran que este es su modelo de inteligencia artificial más avanzado, ya que fue diseñado específicamente para programación, tareas relacionadas con agentes y trabajo de conocimiento complejo.

La compañía lo describe como “increíblemente” capaz de codificar: desde tareas complejas en Rust y C/C++ hasta la creación de aplicaciones completas, desde la solicitud de entrada hasta la producción, con un solo prompt o indicaci

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Qué características tiene Grok 4.5, la IA de Elon Musk para tareas complejas

Grok 4.5 se construyó sobre una arquitectura llamada V9, con 1,5 billones de parámetros bajo un esquema de mezcla de expertos (mixture-of-experts). Fue entrenado con conjuntos de datos en programación, ciencias, ingeniería y matemáticas, utilizando decenas de miles de GPUs NVIDIA GB300.

Grok 4.5 maneja programación en Rust y C/C++ y construye aplicaciones completas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Grok 4.5 maneja programación en Rust y C/C++ y construye aplicaciones completas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La empresa destacó que el modelo no solo resuelve problemas de código aislados, sino que puede generar aplicaciones funcionales y bien diseñadas con especificaciones mínimas.

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Como ejemplo, xAI publicó una simulación interactiva del sistema solar construida a partir de una instrucción breve que pedía usar la biblioteca three.js con un diseño de interfaz moderno.

Además de la programación, Grok 4.5 puede crear modelos complejos en Excel con investigación web en tiempo real, generar presentaciones en PowerPoint con diagramas nativos y redactar documentos en Word.

(SpaceXAI)
El modelo opera sobre la arquitectura V9, con 1,5 billones de parámetros en esquema mixture-of-experts. (SpaceXAI)

Por qué Grok 4.5 promete mayor velocidad

La eficiencia de tokens es el argumento central de xAI para posicionar a Grok 4.5 como el modelo más veloz de su categoría.

Según la empresa, el modelo produce en promedio 4,2 veces menos tokens de salida por tarea que Claude Opus 4.8 de Anthropic al ejecutar el benchmark de programación SWE Bench Pro, lo que se traduce en un menor costo por operación.

La velocidad de inferencia del modelo alcanza hasta 80 tokens por segundo. xAI afirma además que Grok 4.5 duplica la eficiencia de tokens frente a modelos comparables, lo que significa que completa tareas generando menos texto intermedio y, por tanto, consumiendo menos recursos computacionales por resultado.

(SpaceXAI)
xAI demostró sus capacidades con una simulación interactiva del sistema solar generada desde un solo prompt con three.js. (SpaceXAI)

Precios y disponibilidad

El acceso a Grok 4.5 vía API tiene un costo de USD 2 por millón de tokens de entrada y USD 6 por millón de tokens de salida. Por tiempo limitado, xAI ofrece uso gratuito del modelo dentro de Grok Build y Cursor.

El modelo admite texto e imagen como entrada, genera texto como salida y tiene una ventana de contexto de 500.000 tokens.

Su lanzamiento en la Unión Europea está previsto para mediados de julio de 2026, dado que aún no se encuentra disponible en esa región en ningún producto de xAI ni en la consola de API.

La IA está disponible en la aplicación móvil para iPhone y Android, y en X (antes Twitter). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
La IA está disponible en la aplicación móvil para iPhone y Android, y en X (antes Twitter). REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otras formas de interactuar con Grok

Además de interactuar con Grok a través de la API para programación y tareas complejas, los usuarios pueden acceder a la IA desde su aplicación móvil para iPhone y Android, y a través de X (antes Twitter).

En estas plataformas, sin embargo, aún no está disponible Grok 4.5: la versión activa es Super Grok, un modelo orientado a consultas más rutinarias.

Grok acumula controversias por la generación de imágenes sexualizadas mediante deepfakes, lo que derivó en investigaciones y acciones regulatorias en Francia, India, Malasia, Indonesia, Reino Unido y Estados Unidos.

Ofcom, el regulador de comunicaciones del Reino Unido, anunció una investigación sobre posibles violaciones de X y Grok a la Ley de Seguridad en Línea. REUTERS/Evan Vucci/File Photo
Ofcom, el regulador de comunicaciones del Reino Unido, anunció una investigación sobre posibles violaciones de X y Grok a la Ley de Seguridad en Línea. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

En Reino Unido, el regulador de comunicaciones Ofcom advirtió que investigará si X y Grok violan la Ley de Seguridad en Línea.

En Estados Unidos, el debate legislativo avanza hacia una mayor protección frente a imágenes sintéticas de menores generadas por inteligencia artificial, un área donde la normativa aún presenta vacíos legales.

Ante la presión pública y regulatoria, X implementó nuevas restricciones: bloqueó la edición de imágenes de personas reales en ropa reveladora —como bikinis— y limitó la generación o modificación de imágenes mediante Grok exclusivamente a usuarios de pago.

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