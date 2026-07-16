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Cómo revisar la seguridad de tu celular en 10 minutos y protegerlo de hackers y estafas

Actualizar el sistema, revisar permisos y activar la autenticación en dos pasos son algunas de las medidas recomendadas por expertos para proteger tu información

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Persona sostiene un teléfono móvil con pantalla de bloqueo y varias notificaciones de aplicaciones visibles.
Tomarte 10 minutos para revisar el celular puede salvarte de un ciberataque. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El celular concentra buena parte de la vida digital de millones de personas. En él se almacenan fotografías, documentos, conversaciones, aplicaciones bancarias, redes sociales, correos electrónicos y datos personales que pueden convertirse en un objetivo para los ciberdelincuentes.

Consciente de esta realidad, la empresa de ciberseguridad ESET elaboró una guía práctica que propone revisar la seguridad del dispositivo en apenas diez minutos para reducir el riesgo de sufrir ataques informáticos.

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La iniciativa reúne una serie de recomendaciones sencillas que pueden aplicarse tanto en dispositivos Android como en iPhone. Según la compañía, dedicar unos minutos a verificar la configuración del equipo permite detectar posibles vulnerabilidades, reforzar la protección de las cuentas personales y disminuir significativamente las probabilidades de que un tercero acceda a información sensible.

Una mano apunta a la pantalla de un teléfono celular. Otra mano sostiene el teléfono. Una tercera mano sujeta una billetera negra abierta.
Revisa las configuraciones del celular para evitar sufrir ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Con apenas 10 minutos y algunos cambios simples es posible detectar riesgos, cerrar accesos innecesarios y prevenir problemas antes de que ocurran. De esta manera se reduce significativamente la posibilidad de que toda la vida digital quede expuesta”, explicó Mario Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

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Mantener el sistema actualizado es la primera línea de defensa

Uno de los consejos más importantes consiste en comprobar que el sistema operativo y todas las aplicaciones instaladas estén actualizados.

Las actualizaciones no solo incorporan nuevas funciones o mejoras de rendimiento. También corrigen fallos de seguridad que pueden ser aprovechados por ciberdelincuentes para acceder al dispositivo o instalar software malicioso.

Tanto Android como iOS publican periódicamente parches de seguridad destinados a corregir vulnerabilidades detectadas por investigadores y fabricantes. Retrasar estas actualizaciones aumenta la exposición a amenazas ya conocidas.

Manos de seis personas sosteniendo teléfonos celulares con pantallas oscuras. Algunas personas visten chaquetas de mezclilla y camisetas de colores lisos al aire libre.
Especialistas recomiendan mantener el sistema del celular actualizado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ello, la primera revisión debería centrarse en verificar si existen nuevas versiones disponibles e instalarlas cuanto antes.

Revisar el método de bloqueo del teléfono

El segundo paso consiste en comprobar que el acceso al dispositivo esté protegido mediante un método seguro.

Los especialistas recomiendan utilizar:

  • PIN de varios dígitos.
  • Contraseña robusta.
  • Patrón difícil de adivinar.
  • Huella dactilar.
  • Reconocimiento facial.

También aconsejan activar el bloqueo automático de la pantalla después de pocos minutos de inactividad y evitar claves fáciles como fechas de nacimiento, secuencias simples o combinaciones repetidas.

Estas medidas dificultan que un tercero pueda acceder al contenido del teléfono en caso de pérdida o robo.

Hombre joven de perfil sentado en un banco, con camisa de jean, sostiene un teléfono celular negro que muestra una aplicación de chat.
Tener un método de bloqueo para el celular es importante para protegerlo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eliminar aplicaciones innecesarias y revisar sus permisos

Otra de las recomendaciones consiste en revisar periódicamente todas las aplicaciones instaladas.

Eliminar aquellas que ya no se utilizan o cuya procedencia resulta desconocida reduce la superficie de ataque y disminuye la posibilidad de que programas maliciosos permanezcan instalados sin que el usuario lo note.

Además, conviene comprobar los permisos concedidos a cada aplicación. Muchas solicitan acceso al micrófono, la cámara, la ubicación, los contactos o el almacenamiento, incluso cuando esas funciones no son necesarias para su funcionamiento.

Revisar estos permisos desde la configuración del teléfono permite limitar el acceso únicamente a la información imprescindible, fortaleciendo tanto la privacidad como la seguridad.

Mano de persona sosteniendo un teléfono móvil con pantalla que muestra Bloqueo de SIM, un icono de candado, el número 1234 y el botón Desbloquear.
Tener el celular con contraseñas PIN te puede salvar de ciberataques. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desactivar conexiones que no se utilizan

Las conexiones inalámbricas también pueden convertirse en una puerta de entrada para determinados ataques.

Por ese motivo, ESET recomienda apagar el Bluetooth cuando no esté siendo utilizado y eliminar de la memoria del teléfono las redes Wi-Fi públicas que ya no sean necesarias.

Las redes abiertas o poco seguras pueden facilitar intentos de interceptación de datos o accesos no autorizados, especialmente cuando el usuario se conecta sin verificar la autenticidad del punto de acceso.

Reducir este tipo de conexiones ayuda a minimizar riesgos durante el uso cotidiano del dispositivo.

Una mano sostiene un teléfono móvil Android negro. En la pantalla de bloqueo se ven la hora, fecha y varias notificaciones de aplicaciones.
Desactivar conexiones que no se usan es importante en el celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Activar la autenticación en dos pasos

La autenticación en dos factores (2FA) es considerada actualmente una de las medidas más eficaces para proteger las cuentas digitales.

Esta función añade una segunda verificación además de la contraseña, generalmente mediante un código temporal enviado al teléfono o generado por una aplicación de autenticación.

Se recomienda activarla en:

  • Correo electrónico.
  • Redes sociales.
  • Aplicaciones de mensajería.
  • Cuentas de Google.
  • Apple ID.
  • Servicios bancarios.

De esta forma, aunque un atacante consiga descubrir la contraseña, tendrá muchas más dificultades para acceder a la cuenta.

Joven con anteojos y camisa verde sentado en mesa blanca, mirando un celular con un ícono de escudo digital verde y una tilde de validación.
Se debe activar la autenticación en dos pasos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las copias de seguridad pueden evitar una pérdida de información

Otra práctica fundamental consiste en mantener copias de seguridad automáticas.

Servicios como Google Drive o iCloud permiten guardar fotografías, contactos, documentos, configuraciones y otros datos importantes para recuperarlos en caso de robo, avería o pérdida del dispositivo.

Contar con un respaldo actualizado reduce el impacto de cualquier incidente y facilita volver a utilizar un nuevo teléfono sin perder información importante.

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