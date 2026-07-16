Cultura

Italia devolvió un gran lote de piezas arqueológicas y fósiles precolombinos a México

La piezas, alguna con más de dos mil años de antigüedad, fueron recuperadas en diferentes ciudades del país europeo

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Gobierno de Sheinbaum ha repatriado más de 3 mil piezas arqueológicas. | Presidencia
Italia devolvió un gran lote de piezas arqueológicas y fósiles precolombinos a México

Italia restituyó este jueves a México un valioso lote de 27 piezas arqueológicas y paleontológicas precolombinas de inestimable valor histórico, que habían sido recuperadas por la unidad de Tutela del Patrimonio Cultural (TPC) de los Carabineros en diversas operaciones contra el tráfico ilegal de arte.

La entrega formal se realizó en la sede de la Embajada de México en Roma, donde el general de brigada de los Carabineros, Antonio Petti, devolvió las piezas al embajador mexicano, Genaro Lozano, en un acto que contó con la presencia de la directora del Instituto Cultural de México “Tina Modotti”, Mónica de la Mora Kuri.

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El embajador destacó que estas piezas “representan la historia viva de México”, subrayando que esta entrega no tiene valor monetario, sino el “valor de la memoria, de la justicia y de recuperar y mantener viva la historia”.

El diplomático recordó que desde 2013 se han repatriado más de 840 piezas y que la colaboración con Italia es “muy exitosa”, enmarcada en la campaña internacional “Mi Patrimonio No Se Vende” impulsada por la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

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Dos figuras de piedra prehispánicas, una grande y otra pequeña, se exponen en una vitrina de cristal iluminada en una sala de museo oscura con paredes rojas
Dos figuras antropomorfas prehispánicas se exhiben en una vitrina de cristal dentro de un museo con iluminación tenue y decoración mural roja. (INAH)

Por su parte, el general Antonio Petti explicó que los objetos se encuentran en un “estado de conservación absolutamente excelente” tras ser interceptados en aduanas, subastas en internet y colecciones privadas, celebrando que “podrán volver a sus lugares de origen y recomponer el legado de la identidad cultural mexicana”.

La recuperación del lote es fruto de una compleja investigación de los núcleos policiales de Florencia (centro), Monza (norte), Roma y Ancona (centro).

Entre las piezas devueltas destacan tres cabezas teotihuacanas del Altiplano Central (200 a.C. - 650 d.C.) halladas en una herencia en Milán (norte), dos estatuillas de terracota mayas del periodo Clásico Temprano mesoamericano (100-400 d.C.) incautadas en Roma, y un cajete trípode recuperado tras una entrega voluntaria en Monza.

Asimismo, las pesquisas en Florencia permitieron localizar 16 piezas precolombinas que eran ofertadas de forma ilícita en una conocida plataforma de comercio electrónico.

El fósil de un pez del período Cretácico (During et al./ vía REUTERS)
El fósil de un pez del período Cretácico (During et al./ vía REUTERS)

El cargamento restituido se completa con tres excepcionales peces fósiles del periodo Cretácico tardío que los agentes del TPC de Venecia (norte) detectaron en la aduana dentro de un envío postal ilegal procedente de Nuevo León (noreste de México).

Las piezas, catalogadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México (INAH) como monumentos arqueológicos propiedad inalienable de la Nación, serán trasladadas de inmediato a territorio mexicano para que las autoridades decidan su distribución museística o su devolución a las zonas de origen.

Fuente: EFE

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