Revelaron los diálogos íntimos que tuvo Lionel Messi con Scaloni, De Paul y Cuti Romero en cancha tras el histórico 2-1 sobre Inglaterra

“Hoy no era un partido más, era un partido muy especial”. Lionel Messi respiró un ambiente distinto desde que ingresó al Estadio Atlanta minutos antes de enfrentar a Inglaterra. Así lo manifestó el capitán de la selección argentina, que jugó un gran partido a sus 39 años siendo el autor de las dos asistencias a Enzo Fernández y Lautaro Martínez para la remontada que selló la victoria 2-1 y el pase a la final del Mundial 2026. A continuación, el mejor jugador del mundo dio rienda suelta a las celebraciones y registró distintos momentos con sus compañeros y el entrenador Lionel Scaloni.

La Pulga y Scaloni protagonizaron una imagen similar tras la obtención de la Copa América ante Brasil en el Estadio Maracaná en 2021, donde ambos se estrecharon en un emotivo abrazo en pleno campo de juego. En esta oportunidad, uno de los dos protagonistas (las imágenes difundidas no confirman quién lo dijo) rompió el hielo para dejar un emotivo mensaje, luego de que clasificarse a la segunda final del mundo consecutiva: “Estamos porque nos lo merecemos. Somos historia pura, la concha de tu madre”.

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*El abrazo entre Messi y De Paul

Las redes sociales también se hicieron eco de otro momento en la fiesta Albiceleste con un ida y vuelta de Messi junto a Rodrigo De Paul. “¡Vamos! No nos íbamos a escapar. No se nos iba a escapar. Lo íbamos a hacer, sí”, le aseguró el 10 al Motorcito. A continuación, se unieron al abrazo Cristian Romero y Nicolás Otamendi. Acto seguido, Ota les soltó una frase por duplicado: “No nos caemos ahora”.

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Por otro lado, el Cuti le sacó una sonrisa al ocho veces ganador del Balón de Oro. “Si la ganamos, te quedas un par de años más, ¿no?”, le preguntó el defensor del Tottenham a Lionel Messi, quien siempre se muestra muy cauto a la hora de hablar sobre su futuro en la selección Argentina.

"SI LA GANAMOS TE QUEDÁS UN PAR DE AÑOS MÁS" 🏆🇦🇷



Las palabras de Cuti Romero para Lionel Messi tras la clasificación a una nueva final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/HvhB1LdHzv — TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2026

De hecho, fue una de las respuestas que dejó al término del partido frente a la ilusión por verlo más tiempo con esta camiseta: “Es difícil. Llego cansado, al igual que todos mis compañeros, que dejan el máximo en cada partido, jugando 120 minutos en varios partidos. Y este grupo viene haciendo un desgaste enorme en todo el Mundial, pero queda un pasito más y lo seguiremos intentando y peleando”.

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En charla con la prensa, Lionel Messi brindó su mirada sobre la trascendencia del cruce contra los dirigidos por Thomas Tuchel: “Fue increíble todo lo que vivimos. Cuando empezábamos a entrar, en el himno, se vivió algo especial, creo que el grupo lo sintió, porque escuchamos el murmullo de la gente de ellos y sentimos que la gente lo estaba cantando de manera especial y nos fuimos contagiando unos a otros. Sabíamos que no era una victoria más, era una victoria importante, que el pueblo argentino la quería y nosotros también. Nos metimos en otra final del mundo. Es una locura jugar dos seguidas. Este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea. Nunca dejamos de creer, de intentarlo con juego”.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

Los festejos íntimos del plantel en el vestuario fueron compartidos en las redes sociales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Incluso, Nicolás Otamendi también mostró la celebración con sus compañeros en Instagram y Ángel Di María fue uno de los que dejó su comentario: “Vamos General, vamos amigo”.

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A continuación, la alegría continuó en Atlanta con las clásicas canciones de cancha: “Este año tenemos que dar la vuelta... Vamos Argentina, sabés que yo te quiero, hoy hay que ganar y ser primero. Esta hinchada loca deja todo por la copa, la que tiene Messi y Maradona...”.

El vigente campeón del mundo jugará este domingo desde las 16:00 (hora argentina) ante España en el MetLife de Nueva Jersey-Nueva York para romper una maldición de 64 años y quedarse con su cuarta estrella en Mundiales. Este sábado, a partir de las 18:00, Francia e Inglaterra encabezarán el partido por el tercer y cuarto puesto.

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