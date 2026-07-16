Estos son los 21 países que Estados Unidos considera demasiado peligrosos para viajar en 2026

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene en 2026 la advertencia de viaje nivel 4 para 21 países y recomienda no viajar a esos destinos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene vigente la advertencia de viaje de nivel 4, la más severa, para 21 países debido a amenazas críticas para la seguridad de los ciudadanos estadounidenses. La actualización, realizada entre enero y mayo de 2026, afecta a viajeros, empresas internacionales, organizaciones humanitarias y periodistas con intereses en zonas consideradas de alto riesgo, según la información oficial publicada en el portal del Departamento de Estado.

Las advertencias incluyen naciones de África, Asia y Oriente Medio, y están respaldadas por informes de agencias federales como el Buró de Asuntos Consulares y el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). El criterio para la clasificación de nivel 4 se basa en la presencia de terrorismo, conflictos armados, secuestros, criminalidad, graves disturbios sociales y condiciones sanitarias deficientes, de acuerdo con los avisos oficiales en travel.state.gov. Estas alertas limitan la capacidad de asistencia consular y recomiendan evitar cualquier desplazamiento a las regiones señaladas.

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El gobierno estadounidense revisa periódicamente el estatus de cada país, ajustando el nivel de advertencia conforme evolucionan los riesgos y la capacidad institucional para responder a emergencias. La recomendación se mantiene mientras continúen los peligros identificados y hasta que existan garantías de seguridad para los viajeros y residentes estadounidenses.

¿Cuáles son los países con advertencia de viaje nivel 4 en 2026?

De acuerdo con la lista oficial publicada en el portal del Departamento de Estado de Estados Unidos, los siguientes países tienen activa la advertencia “Level 4: Do Not Travel”:

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Afganistán (20 de febrero de 2026) Belarús (29 de diciembre de 2025) Burkina Faso (4 de mayo de 2026) Myanmar (Birmania) (8 de mayo de 2026) República Centroafricana (15 de enero de 2026) Chad (28 de abril de 2026) Malí (9 de enero de 2026) Níger (29 de enero de 2026) Irán (5 de diciembre de 2025) Irak (2 de marzo de 2026) Líbano (6 de mayo de 2026) Siria (11 de diciembre de 2025) Rusia (29 de diciembre de 2025) Ucrania (14 de noviembre de 2024) Yemen (19 de diciembre de 2025) Uganda (8 de diciembre de 2025) Somalia (confirmado en la página individual) Corea del Norte (confirmado en la página individual) Haití (16 de abril de 2026) Sudán del Sur (17 de mayo de 2026) Sudán (15 de mayo de 2026)

La información detallada y actualizada se encuentra disponible en la página oficial de advertencias de viaje (travel.state.gov). La lista se actualiza cuando surgen nuevos riesgos o cuando la situación de seguridad mejora de manera significativa.

La advertencia de viaje nivel 4 se aplica por terrorismo, conflictos armados, secuestros, criminalidad, disturbios sociales y condiciones sanitarias deficientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué significa una advertencia de viaje nivel 4 para ciudadanos estadounidenses?

La advertencia de viaje nivel 4, la más alta del sistema estadounidense, implica que el gobierno desaconseja cualquier viaje al país señalado y limita su capacidad de brindar asistencia consular. El Departamento de Estado enfatiza que “Level 4 means DO NOT TRAVEL. We assign Level 4 based on local conditions and/or our limited ability to help Americans there. These places are dangerous. Do not go for ANY reason”. Según la agencia consular, los ciudadanos que decidan viajar a estos destinos pueden enfrentar riesgos de detención arbitraria, lesiones, secuestros o muerte.

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Reuters informó que, en muchos casos, las embajadas y consulados estadounidenses han reducido sus operaciones o suspendido servicios habituales debido a la inseguridad y la falta de garantías para su personal. Las advertencias también afectan a organizaciones humanitarias, empresas internacionales y medios de comunicación, que deben extremar sus protocolos de seguridad o cancelar misiones en las zonas afectadas.

¿Por qué se asigna el nivel 4 y cuáles son los criterios?

El Departamento de Estado basa sus advertencias en información proveniente de agencias de inteligencia, reportes diplomáticos y análisis de riesgos. Los criterios incluyen:

Conflicto armado activo : como en Ucrania, Siria, Yemen, Afganistán y Sudán del Sur.

Terrorismo y ataques violentos : documentados en Malí, Burkina Faso, Somalia y otros países del Sahel.

Secuestros y criminalidad organizada : con casos reiterados en Haití, Chad, Irak y otros destinos.

Colapso institucional o ausencia de servicios consulares : situaciones observadas en Corea del Norte, Sudán y Somalia.

Riesgos sanitarios: como brotes epidémicos o infraestructura médica insuficiente, detallados para Uganda y República Centroafricana.

“La revisión de los niveles de alerta es constante y responde a la evolución de los riesgos, así como a la capacidad de asistencia en el terreno”, explicó el Departamento de Estado en sus comunicados oficiales.

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El gobierno de Estados Unidos limita la asistencia consular en los países con advertencia de viaje nivel 4 por la falta de garantías de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los riesgos específicos en los países bajo nivel 4?

Cada país en la lista presenta riesgos particulares, según los avisos individuales:

Afganistán : terrorismo, secuestro, disturbios civiles y asistencia consular limitada.

Haití : violencia de pandillas, secuestros, disturbios, crisis humanitaria y sanitaria.

Sudán del Sur y Sudán : criminalidad, secuestros, disturbios, terrorismo y problemas de salud pública.

Siria y Yemen : conflictos armados, ataques con armamento pesado y riesgo de toma de rehenes.

Rusia y Ucrania: riesgos por conflicto armado, restricciones consulares y detenciones arbitrarias.

Las advertencias detallan los riesgos en cada destino y pueden consultarse individualmente en el portal del Departamento de Estado. Reuters ha señalado que los criterios se actualizan en función de reportes de incidentes y cambios en la situación local.

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¿Cómo afectan estas advertencias a viajeros y empresas estadounidenses?

Las alertas de nivel 4 tienen impacto directo sobre ciudadanos estadounidenses, empresas, organizaciones internacionales y agencias de ayuda humanitaria. Las aseguradoras suelen excluir cobertura en estos destinos y las compañías multinacionales restringen los desplazamientos de personal. Las familias con miembros residentes en el extranjero reciben instrucciones para preparar planes de evacuación y comunicación de emergencia, según protocolos de seguridad institucional.

Además, el Departamento de Estado recomienda a quienes permanezcan en estos países que mantengan discreción, eviten desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de autoridades locales o internacionales.

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El Departamento de Estado advierte que los ciudadanos estadounidenses en países con nivel 4 pueden enfrentar detención arbitraria, lesiones, secuestros o muerte. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo se actualiza la lista de países con nivel 4?

La lista de países bajo advertencia nivel 4 se revisa periódicamente. El Departamento de Estado publica las actualizaciones en travel.state.gov, donde cada país tiene una página específica con los motivos de la alerta, fecha de emisión y recomendaciones para los viajeros. Las decisiones se basan en reportes diarios de agencias federales, embajadas, organismos internacionales y gobiernos aliados.

“Las advertencias de viaje se revisan con regularidad y pueden cambiar a medida que mejoran o se deterioran las condiciones”, señala el Departamento de Estado de Estados Unidos en sus avisos oficiales. Reuters informó que esta práctica busca mantener informados a ciudadanos y empresas sobre los riesgos dinámicos que existen en el extranjero.

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¿Qué deben hacer los ciudadanos estadounidenses si se encuentran en un país nivel 4?

El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos que se encuentren en países con nivel 4 de advertencia que elaboren planes de evacuación, mantengan un perfil bajo, actualicen sus contactos de emergencia y sigan las recomendaciones oficiales. Las personas con residencia en estos países deben estar preparadas para cambios repentinos en las condiciones de seguridad y para la suspensión de servicios consulares.

Los viajeros pueden suscribirse al Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés) para recibir notificaciones y facilitar la localización en caso de emergencia.

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¿Dónde consultar la lista oficial de advertencias de viaje de Estados Unidos?

Toda la información oficial sobre advertencias de viaje, motivos de alerta y actualizaciones está disponible en el portal del Departamento de Estado de EE. UU.