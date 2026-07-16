Sociedad

La Liga Antidifamación presentó en Argentina Ora, su asistente de IA para la educación sobre el Holocausto

La herramienta se lanzó durante una misión institucional de la ADL al país que incluye reuniones con autoridades educativas, funcionarios del gobierno y líderes comunitarios para fortalecer la educación sobre el antisemitismo

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Logo de burbuja de diálogo azul con texto ADL.AI en blanco y EDU en verde. Incluye bombilla y checkmark. Abajo, el texto 'ADL Ora – AI Assistant for Educators'
ADL Ora, el asistente de inteligencia artificial que facilita a docentes el acceso a materiales confiables sobre Holocausto y antisemitismo

En el marco de una misión institucional a Argentina, la Liga Antidifamación (ADL) presentó la versión en español de ADL Ora, un asistente de inteligencia artificial diseñado para brindar a docentes de primaria y secundaria acceso inmediato a material educativo preciso, confiable y pedagógicamente sólido para enseñar sobre la identidad judía, el antisemitismo y el Holocausto.

La presentación forma parte de una misión institucional que incluye reuniones con autoridades educativas, funcionarios gubernamentales, líderes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer la cooperación internacional frente al antisemitismo.

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“La educación sigue siendo una de las herramientas más poderosas para combatir el odio antes de que se transforme en discriminación o violencia. Presentar Ora en español desde Argentina refleja nuestro compromiso de apoyar a los educadores de América Latina con recursos confiables, basados en evidencia y adaptados a los desafíos que enfrentan hoy dentro y fuera del aula”, afirmó Marina Rosenberg, vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de ADL.

Argentina desempeña un papel de liderazgo regional en la preservación de la memoria del Holocausto y lucha contra el antisemitismo. En 2026 asumió la presidencia de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) y alberga la mayor comunidad judía de América Latina.

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El asistente de IA ofrece respuestas inmediatas a preguntas sobre antisemitismo, fortaleciendo el trabajo en el aula.

Sin embargo, los desafíos persisten. Según el informe más reciente de la DAIA, durante 2025 se registraron 713 incidentes antisemitas en Argentina, lo que representa un aumento del 67% con respecto a 2022. Más preocupante aún, los episodios de violencia física aumentaron con respecto a años anteriores, poniendo de manifiesto los retos que enfrentan hoy las comunidades judías y el sistema educativo.

Para responder a estos desafíos, ADL Ora fue entrenado con décadas de materiales educativos de ADL, incluido Echoes & Reflections, uno de los programas de educación sobre el Holocausto más reconocidos del mundo, desarrollado en colaboración con Yad Vashem y la Fundación USC Shoah. El asistente ofrece acceso permanente a contenidos revisados por especialistas para abordar temas complejos con confianza.

La herramienta ayuda a los docentes a:

  • Planificar y personalizar sus clases.
  • Responder preguntas complejas de los estudiantes.
  • Afrontar incidentes de antisemitismo en el ámbito escolar.
  • Fortalecer su conocimiento sobre Holocausto.
  • Acceder de manera inmediata a fuentes verificadas y recursos pedagógicos.
  • Formular preguntas y recibir respuestas en español, inglés, hebreo y alemán.
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ADL Ora integra décadas de materiales educativos, como el programa Echoes & Reflections, para abordar temáticas sensibles con rigor

El lanzamiento ocurre en un contexto global de aumento del antisemitismo y de creciente preocupación por su impacto en los entornos educativos. Una encuesta del Centro de Investigación sobre Antisemitismo de ADL reveló que el 71 % de los padres judíos en Estados Unidos afirmó que alguno de sus hijos había experimentado incidentes antisemitas en la escuela.

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