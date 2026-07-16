Usar el celular mientras carga: lo que revelan los estudios y las recomendaciones de expertos

Una mano sostiene un teléfono móvil negro que recibe carga, conectado a un cargador de pared en una mesa de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso del celular durante la carga no representa un peligro inmediato en condiciones normales, pero sí puede aumentar la temperatura del dispositivo y acelerar el desgaste de la batería, según advierten fuentes estadounidenses. Las empresas tecnológicas y organismos de seguridad recomiendan prestar atención a ciertos factores para evitar riesgos y prolongar la vida útil del aparato.

Riesgos asociados al uso del celular mientras se carga

La empresa Anker, líder global en soluciones de carga, señala que la generación de calor durante la carga es un fenómeno habitual. El proceso de convertir energía eléctrica en energía química dentro de la batería nunca resulta completamente eficiente, por lo que siempre se libera algo de calor. No obstante, usar el teléfono para navegar, ver videos o jugar mientras se carga incrementa la carga sobre el procesador y la batería, lo que puede elevar la temperatura del dispositivo por encima de niveles recomendados.

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De acuerdo con la información publicada por la empresa, un ligero aumento de temperatura suele ser normal, pero el sobrecalentamiento puede ser una señal de advertencia. Además, cargar el teléfono en superficies blandas o con fundas gruesas agrava la acumulación de calor, ya que limita la ventilación y dificulta la disipación térmica.

La Consumer Product Safety Commission de Estados Unidos y la European Union Agency for Cybersecurity coinciden en que la combinación de calor excesivo, cargadores de baja calidad o cables defectuosos puede incrementar el riesgo de fallos, cortocircuitos o, en casos extremos, incendios. Por ello, ambas agencias recomiendan el uso exclusivo de cargadores certificados y evitar el uso del dispositivo durante cargas rápidas o en ambientes calurosos.

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Cómo reducir riesgos y extender la vida útil del dispositivo

Los organismos de seguridad recomiendan evitar juegos, streaming y videollamadas mientras el celular está enchufado para reducir el calor - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos prácticos de organismos y expertos

Los especialistas de Anker y la Consumer Product Safety Commission sugieren:

Evitar juegos, streaming de video y videollamadas mientras el teléfono está enchufado.

No cargar el dispositivo en la cama, sobre almohadas o superficies blandas que retengan calor.

Retirar fundas gruesas antes de cargar para permitir una mejor disipación térmica.

Mantener el teléfono en una superficie dura y fresca durante la carga.

Cerrar aplicaciones en segundo plano que demanden recursos y generen calor adicional.

Utilizar únicamente cargadores y cables certificados por el fabricante.

La European Union Agency for Cybersecurity recomienda actualizar siempre el sistema operativo y las aplicaciones, ya que los fabricantes incorporan mejoras en la gestión térmica y de batería. Además, es aconsejable revisar el estado de la batería desde el menú de configuración para detectar signos de degradación.

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En cuanto a la carga nocturna, los expertos advierten que se debe asegurar una buena ventilación y evitar cubrir el dispositivo con ropa u objetos que puedan atrapar el calor. Si el teléfono muestra advertencias de temperatura o se percibe demasiado caliente al tacto, la recomendación es desconectarlo de inmediato y dejarlo enfriar antes de volver a utilizarlo.

La Consumer Product Safety Commission destaca que la exposición repetida a altas temperaturas acelera la degradación química de las celdas de ion-litio, lo que reduce la capacidad y la vida útil de la batería. “Un teléfono cálido durante la carga no es motivo de alarma, pero uno caliente es señal de que algo no está bien”, resume la empresa Anker en sus publicaciones recientes.

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Consideraciones sobre la seguridad y la salud

Un celular inteligente carga su batería en modo avión sobre una mesita de noche, indicando un 75% de carga en su pantalla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si bien algunas publicaciones han sugerido que los teléfonos pueden emitir niveles elevados de radiación electromagnética durante la carga, no existen pruebas concluyentes en fuentes científicas de EE.UU. o la Unión Europea que demuestren riesgos directos para la salud por usar el celular mientras se carga en condiciones normales.

Las advertencias principales se centran en el riesgo de sobrecalentamiento, el uso de cargadores no certificados y la manipulación de dispositivos con baterías dañadas o envejecidas. Las agencias internacionales recomiendan reemplazar la batería si presenta signos de hinchazón, pérdida de capacidad o si el teléfono se calienta de manera inusual.

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Usar el celular mientras se está cargando es seguro si se siguen las recomendaciones de los fabricantes y organismos de seguridad, evitando el uso intensivo y asegurando una buena ventilación y componentes certificados. El respeto por estos consejos puede marcar la diferencia entre una carga segura y la aparición de problemas técnicos o de seguridad a largo plazo.